На Луганщині 67 підприємств та підприємців представили власну продукцію та можливості під час цього форуму в межах нової ініціативи для малого та середнього бізнесу, ініційованої ПРООН за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні. Для бізнесменів Луганщини цей захід став унікальним шансом презентувати власну справу в різних галузях, встановити комерційні відносини, зацікавити потенційних партнерів, розширити ринки збуту і знайти нові можливості розвитку своєї справи.

«Наше підприємство, щойно почалися бойові дії, втратило всіх партнерів і контрагентів, бо всі пакувальні матеріали й сировину ми отримували з Луганська, — розповідає представниця Білокуракинського хлібозаводу Жанна Тарасова. — Тепер купуємо де доведеться: пакувальні матеріали веземо з Вінниці, згущене молоко, повидло — з Дніпра й Запоріжжя. Але немає стабільності в контактах із постачальниками. Та й транспортні витрати великі, а дороги такі, що це позначається на термінах поставок. Тож дуже хотілося б на цьому бізнес-форумі — «СХІD-ЕКСПО-2017» — знайти постачальників з області».

Вона із задоволенням демонструє запашний коровай, випечений до форуму з його логотипом. На підприємстві виготовляють понад 40 видів хліба та хлібобулочних виробів, тож хочуть, щоб кожну булочку було упаковано елегантно.

А ось вимушені переселенці-підприємці Світлана та Микола (прізвище попросили не називати, бо доводиться навідуватися й на тимчасово окуповану територію) розраховують тут більше дізнатися про гранти на розвиток малого бізнесу від міжнародних організацій, зокрема ПРООН.

«До війни наш розплідник хвойних рослин працював поблизу Станиці Луганської, — розповідає Світлана. — Потім спекотне літо 2014-го. Чоловік підірвався на міні. Півроку провели в лікарні. За цей час наш розплідник розбомбили. Але частину рослин вдалося перевезти до Старобільська. Там почали все наново, фактично з нуля. Щоправда, нам допомогли: площі надав один з евакуйованих національних вишів, та й міжнародні організації посприяли у відновленні справи. Адже наш розплідник хвойних рослин — це ще й виховання певної культури ландшафтного дизайну. Вирощуємо навіть ялівець. Отже, вирішили на виставці заявити про себе й нагадати тим, хто знав нашу продукцію раніше».

Поєднує більшість представників бізнесу Луганщини те, що через особливість ситуації в області економічно активні люди опинилися у скруті. І це дуже добре розуміє обласна влада.

«Проблему зруйнованих об’єктів інфраструктури в регіоні неодноразово обговорюють на всіх рівнях, і головне завдання представників влади — пошук додаткових фінансових можливостей для їх відновлення, — заявив голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз під час урочистостей у Сєверодонецьку. — Але сьогоднішній форум підтверджує активну життєву позицію Луганщини. У такі непрості часи ми не склали рук і не перетворилися на депресивний регіон».

На Луганщині нині понад 20 тисяч суб’єктів господарської діяльності, з яких 241 підприємство представляє середній бізнес і 440 — малий. У цьому сегменті задіяно понад 80 тисяч осіб. Суб’єкти малого й середнього підприємництва, за словами обласного керівника, реалізували продукції на майже 24 мільярди гривень, що становить 62% усього обласного обсягу.

Юрій Гарбуз висловив вдячність міжнародним партнерам із Програми розвитку ООН та країнам-донорам за підтримку Луганщини у цей непростий для неї час.

Тільки на Луганщині ПРООН реалізує нині 9 програм, серед яких інфраструктурні проекти, програми розвитку бізнесу, гранти для малих і середніх підприємств. Але найголовніше, що працівники місії, за визнанням регіонального менеджера ПРООН з розбудови й налагодження миру в Україні Соломії Стахів, відзначають у Донецькій і Луганській областях «енергійність людей, прагнення до нових можливостей для осучаснення та виходу на нову платформу в роботі».

«Область жива економічно! І дуже важливо, аби вся Україна побачила, що Луганщина енергійна, бізнес тут розвивається. Тому потрібно вкладати сюди більше коштів і можливостей, — зауважила Соломія Стахів. — Сьогоднішній захід — платформа для середнього і малого бізнесу, специфічно зроблена саме для виробників, які можуть розкрити свій потенціал на території Луганської області, а також розповсюдити продукцію за межі регіону, можливо, навіть за межі України. Загалом усю програму заходу спрямовано на допомогу, ми прагнемо зробити так, щоб покупці знали, який бізнес працює в Луганській області та які його можливості й перспективи».