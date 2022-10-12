Сумська область належить до прикордонних, які особливо постраждали від рашистської навали. За цей час були тимчасово окупованими 145 населених пунктів чотирьох районів, на більшості територій точилися запеклі бої. Через це інфраструктура області зазнала значних руйнувань.

За попередньою інформацією, у складних життєвих обставинах опинилися близько 150 тисяч жителів краю, а в більш як 3 тисяч земляків окупанти розбили або пошкодили житло. Що вже казати про об’єкти і заклади інфраструктури — лікарні, амбулаторії, школи, дитячі садочки, клуби, будинки культури…

Однак в області протиставили руйнуванням організованість, відповідальність, трудовий ентузіазм. Останнім часом край поступово оновлюється, оживає, стає ще світлішим, доглянутим, упорядкованим.

Щоб якомога швидше відновити зруйноване, ухвалено державну програму придбання будівельних матеріалів. Відповідно до неї, Сумщині з державного бюджету передбачено майже 136 мільйонів гривень. Як повідомив голова Сумської ОДА — керівник ОВА Дмитро Живицький, за підсумками виконання програми область входить у трійку лідерів, що дає змогу активно вести відновлювальні роботи.

Робота кипить, якщо є будматеріали

Цьому передувала оперативна кваліфікована підготовка. На основі заявок від постраждалих територіальних громад, а таких виявилося 20, обласна військова адміністрація сформувала список із 18 позицій будматеріалів, до якого ввійшли скло, руберойд, шифер, деревина, цвяхи, металопрокат, щебінь, пісок, цемент, піноблоки. Завдяки цьому вже відновлено 47 багатоквартирних, 168 приватних житлових будинків, три інші будівлі.

Активно працює Сумщина за програмою fast recovery, тобто швидке відновлення, на реалізацію якої отримала 250 мільйонів гривень. Підсумки більш ніж вагомі: повернуто у стрій 24 багатоквартирні будинки, 143 інфраструктурні об’єкти, дев’ять медичних та 35 освітніх закладів, 13 об’єктів життєзабезпечення, чотири адміністративні та сім інших будівель.

Роботи тривають, і щодня до переліку відновлених додаються нові об’єкти. Важливо оперативно і точно передавати до єдиного реєстру інформацію про руйнування, щоб потім формувати заявки насамперед на нові вікна і двері.

Лідери з відбудови — Великописарівська, Білопільська, Краснопільська, Чернеччинська, громади Шосткинського, Конотопського та Роменського районів. Загалом громади Сумщини подали до державної програми з відновлення 66 проєктів на 1,9 мільярда гривень.

Допомагають добробатівці

За місяці відновлення громад Сумщини до роботи долучилися понад 1,4 тисячі волонтерів із «Добробату», які працюють у складі сумської та роменської команд. Загалом із травня вони здійснили майже 60 виїздів на території, які найбільше постраждали від обстрілів або окупації. Про це повідомила речниця «Добробату» Юлія Калиновська, наголосивши, що найчастіше волонтери виїжджали до Боромлянської, Ворожбянської, Охтирської, Тростянецької, Буринської, Лебединської та Роменської громад.

Обсяги наданої допомоги вражають. Роменські добробатівці розібрали понад 100 тонн будівельних завалів сміття, а їхні сумські колеги вивезли більш як 600 кубометрів залишків будівельних конструкцій, не рахуючи металевих.

Якщо раніше добровольці зосереджувалися на розбиранні завалів та їх прибиранні, то нині акцент зміщується на fast recovery — оперативний первинний ремонт насамперед житлових будинків, зокрема покрівель, облаштування вікон, дверей тощо. Не залишаються поза увагою об’єкти соціальної сфери. А першочерговим питанням стає постачання будівельних матеріалів — покрівельних, віконного скла, дверей та іншого.

Наприклад, під час ремонту будинку 88 на вулиці Благовіщенській у Тростянці, де працюють роменські добробатівці, затримка тільки через пошуки і доставки будматеріалів. За словами голови Тростянецької громади Юрія Бови, для цього використовують кошти державного і місцевого бюджетів, благодійні, спонсорські. Закуповують плівку, руберойд, вікна, цемент, цеглу тощо.

На черзі ремонт житлових п’ятиповерхівок на вулицях Благовіщенській, 53 та Нескучанській, 9, які особливо постраждали внаслідок обстрілів російських окупантів. Таке і в Боромлі Боромлянської громади, де складено кошториси на ремонт більш як десятка приватних житлових будинків, на які потрібні або кошти, або самі матеріали.

Долучилися й іноземні інвестори

У цій ситуації в особливій ціні кожна гривня і кожна копійка. І не тільки вітчизняна, а й інвестиційна. Упродовж останніх кількох місяців представники Сумської обласної державної адміністрації — обласної військової адміністрації і насамперед їх очільник Дмитро Живицький провели офіційні та робочі зустрічі із представниками країн-партнерів України, міжнародних організацій, бізнесових кіл і структур. Метою було надання Сумщині посильної допомоги у відбудові житла, об’єктів і закладів охорони здоров’я, освіти, культури, ЖКГ, адмінбудівель тощо. Такі зустрічі неодмінно результативні, за їхніми підсумками надходить обіцяна підтримка.

Оскільки під час окупації та рашистських обстрілів у більш як 3 тисяч жителів краю зруйновано або пошкоджено житло, то саме його ремонт і відновлення перебувають у центрі уваги. Агентство ООН у справах біженців в Україні зголосилося виконати ремонт житлових будинків легкого та середнього ступеня пошкодження для тисячі родин. Такої домовленості досягнуто за підсумками візиту на Сумщину представника агентства Октавіана Махарео.

Упродовж кількох останніх місяців область двічі відвідував керівник Київського польового офісу управління ООН з координації гуманітарних справ Едвард Тевіл. Підсумок цих візитів — регіон отримає допомогу в ремонті приватного житлового сектору, а в проходженні опалювального сезону підтримку матимуть орієнтовно 126 тисяч жителів краю й насамперед внутрішньо переміщені особи.

Готова допомогти і Туреччина, про що заявив Надзвичайний і Повноважний посол цієї країни в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере після відвідування міст Охтирка і Тростянець, які найдужче постраждали від російської окупації. Це буде відновлення об’єктів на вибір: амбулаторії, дитсадка, школи, музею чи житлового будинку.

Руку допомоги Сумщині подала відома англійська компанія Rolls-Royce, яка з нуля зведе медичну амбулаторію в селі Хухра Охтирського району, частину коштів зібрали самі члени колективу.

Нещодавно в області розпочали реалізацію спільного проєкту із французькою міжнародною неурядовою організацією ACTED, завдяки якому в майже 350 оселях соціально найбільш вразливих категорій людей буде замінено пошкоджені вікна та двері.

Із часом інвестиційний список неухильно поповнюється, а за кожним новим рядком — така неоціненна допомога і підтримка сімей, родин, колективів.