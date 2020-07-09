Щойно уряд матиме всі розрахунки обсягу компенсацій постраждалим від лісових пожеж у Новоайдарському районі Луганщини, буде одразу надано всю необхідну суму для допомоги людям, які втратили домівки і майно. На цьому під час засідання Кабінету Міністрів наголосив його очільник Денис Шмигаль, висловивши співчуття родинам загиблих. Як повідомили в Національній поліції, 50 слідчих у складі посилених слідчо-оперативних груп розслідують кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу України — порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки.

Фахівці опрацьовують чотири версії виникнення масштабної пожежі на Луганщині: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньої особи, умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів та загоряння, спричинене влучанням снаряда з непідконтрольної території під час обстрілу українського військового опорного пункту. За порядком у постраждалих населених пунктах стежать 200 поліцейських, аби не було мародерства.

Уряд надав майже 250 мільйонів гривень на придбання житла 219 переселенцям, які брали участь в АТО та ООС. Схвалено рішення про спрямування коштів на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах. Ідеться про закупівлю томографів, ендоскопів, ангіографів тощо. Кошти нададуть із фонду боротьби з коронавірусом. А ще Кабмін заборонив роботу нічних розважальних закладів після 23:00, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Майже 1,7 мільярда гривень спрямують на програму соціально-економічного розвитку територій. «Ці кошти буде спрямовано на потреби людей. Це конкретна допомога регіонам і громадянам, щоб українці відчули зміни в повсякденному житті», — прокоментував Прем’єр.

Кабінет Міністрів надав мільярд гривень для галузі культури і креативних індустрій. «Ідеться не про всю необхідну суму, але початок закладено. 590 мільйонів — на стипендії самозайнятим митцям, підтримку проєктів культури та мистецтва, креативних індустрій і внутрішнього туризму; 150 — на гранти через Український інститут книги; 50 — на підтримку кіно; 100 — для проведення конкурсу з відбору проєктів на виробництво серіалів патріотичного спрямування», — прокоментував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Закладено фінансування на створення електронного обліку культурної спадщини й культурних цінностей, щоб надалі на місці історичних забудов або охоронних земель зненацька не з’являлися новобудови.

Уряд продовжив до 2030 року стратегію відродження вітчизняного авіабудування, яку раніше було затверджено на період до 2022-го. Як зауважив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передбачено актуалізацію стратегії відродження вітчизняного авіабудування, зокрема зміни до плану заходів щодо її продовження та реалізації. Сама реалізація стратегії сприятиме розробленню та затвердженню державної цільової науково-технічної програми розвитку авіапромисловості на період 2020—2030 років. Стратегія передбачає розроблення нових транспортних літаків, вертольотів і безпілотників. Крім того, передбачено добудову незавершених літаків Ан-140, Ан-74, Ан-32П на Харківському авіаційному виробничому підприємстві, організацію модернізації та виробництва вертольотів Мі-2 МСБ і Мі-8 МСБ, а також сертифікацію авіаційної техніки за нормами Європейського агентства авіаційної безпеки.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству оборони і Міністерству освіти і науки скоординувати інформування на місцях щодо відстрочення призову випускників шкіл і повісток, які їм стали надходити. «Батьки і діти не мають нервуватися. Юнаки, які досягли 18 років і бажають вступити до вищих навчальних закладів, повинні мати таку змогу. Їм не треба терміново вручати повістки. Дітям треба дати змогу спокійно підготуватися до вступу. Усе це важливо довести на місця військовим комісарам, щоб у цьому плані була координація і спокій», — зазначив Денис Шмигаль.

Як повідомляє УНІАН, Міністерство освіти і науки попросило Міністерство оборони врегулювати питання про надання випускникам відстрочки від весняного призову. У зв’язку з карантином, який було запроваджено в Україні через поширення COVID-19, весняний призов в армію перенесено на травень-липень 2020 року. Відповідне розпорядження уряд ухвалив ще 26 лютого 2020-го. Важливо, що у пункті 5 цього документа зазначено: громадян віком 18—19 років може бути призвано на службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою.

А ще очільник уряду прокоментував збільшення орендної плати за землю, запропоноване в депутатському законопроєкті №3131 про детінізацію сільгоспвиробництва: «Ідея нині передчасна. В умовах кризи, коли фермери просять підтримки від держави, збільшувати орендну плату не зовсім коректно. Через профільне міністерство і профільний парламентський комітет намагатимемося донести цю думку до народних депутатів, щоб таке рішення під час кризи й труднощів у роботі аграрної галузі передчасно не ухвалювали».

А ще уряд призначив Тараса Кременя уповноваженим із захисту державної мови.