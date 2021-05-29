Троїцькі свята поєднали в собі релігійні символи віри і поетичні звичаї та обряди неповторної пори року

Цьогорічна весна не порадувала нас теплом. Дощами та грозами, а подекуди снігом і морозами засвідчив свій мінливий характер травень. Оскільки перший місяць літа — пора сінокосів, висока вологість пішла на користь лукам і пасовиськам. Вони вкрились розкішним різнотрав’ям. Вистачить худобі на пашу і для заготівлі на зиму. «Рано вранці, до зорі, вийшли в поле косарі», «Коси коса, поки роса», «Травневі роси — на щедрі покоси» — такі приказки здавна побутують у вжитку трудівників села. А чи буде врожайною хліборобська нива? Це вже значною мірою залежить від погодних умов першого літнього місяця. Червень урожай замовляє — стверджує народна мудрість. До нашого часу хлібороби свято дотримуються прадідівських обрядів і прикмет щодо замовлянь майбутнього врожаю. У червні старі люди вшановують обряди та спостерігають за народними прикметами у дні релігійних свят: Івана Довгого (1), Ферапонта (7), Устини та Харитона (14).

Пам’ятаю з далекого дитинства радісні обрядові дійства у день свята Івана Довгого. Напередодні я і три мої сестри під керівництвом матусі і тата сплітали з вербових і березових гілок велике колесо. Його прикрашали квітами бузку, ясмину, ірису, таволги, кольоровими стрічками. Усім сімейством виходили на город і весело котили це колесо межами усього обійстя. Батьки примовляли: «Нехай врожаїться нива, щоб наша родина була щаслива! Щоб було вдосталь хліба в коморі і худібки в оборі! Благослови Господи на щедре літо!».

На день святого Ферапонта косарі відпочивали. Господарі не виганяли на пашу худобу. Вважається, що у цей день ранкова роса шкідлива для здоров’я людей і домашніх тварин. За давнім повір’ям, цілющих властивостей набирають у цей день лікарські рослини. Народні цілителі починають їх заготівлю для виготовлення гомеопатичних препаратів. «На Ферапонта злива — буде врожайна нива». «Сонячна погода — садовина вродить», — каже народне прислів’я.

День святих Устина та Харитона є знаковим для господинь. Пора оглянути посіви льону. Гарно цвіте, довге стебло — буде насіння і полотно. За погодними прикметами цього дня народні синоптики складають прогноз на майбутнє. Якщо дощить — на гарний урожай льону; буде хмарно — добре вродять ярові культури; теплий сонячний день — провісник повного житнього колосу.

Бог Отець, Бог Син і Святий Дух — свята Трійця. Догмат про одне з найурочистіших релігійних свят є догматом християнським, наріжним каменем, на якому засновано церкву. Троїцькі празники, які тривають протягом тижня, поєднали в собі поетичні звичаї й обряди нашого народу, припадають на прекрасну пору року, коли весна передає літу своє пишно-цвітне вбрання.

Трійця, Трійця!

Пресвята Богородиця!

Посіяли жито — нехай вродиться.

Посіяли жито, посіяли пшеницю,

Зароди, Боже, всяку пашницю!

Вшановують свято обрядовими піснеспівами, ритуальними дійствами, веселими забавами. Оживає у пам’яті спогад про далеке дитинство. На просторому подвір’ї мого дядька Петра Ковальова збиралася молодь з усієї вулиці. У Петра Макаровича і Февронії Ярмилівни була найбільша у смт Літин сім’я — десятеро дітей. Шестеро дівчат і четверо хлопців. Тож для їхніх численних друзів просторе подвір’я Ковальових у Великодні, Троїцькі свята, на Івана Купайла ставало центром молодіжних розваг. Була ще одна особлива притягальна властивість цього двору — велетенська гойдалка. Незабутніми на все життя залишаються в душі ці велелюдні веселі свята… Кумування, Тополя, Водіння Куста, Травневе дерево, Мавчин Великдень — це Троїцькі обрядові ритуали під загальною назвою — Русалії. 12 червня 1991 року кияни та гості столиці мали змогу подивитися їх у Київському міському будинку вчителя у концертній фольклорній програмі «Зелена неділя літо починає». Мені пощастило бути гостем на цих урочистостях.

Цього року Троїцький тиждень припадає на день сумної календарної дати. 22 червня на українську землю підступно увірвалися фашистські загарбники. 250 українських сіл було спалено разом із жителями. Зокрема найбільше на Волині — 97, у Житомирській, Чернігівській та Київській областях — відповідно 32, 21, 17. Загальні збитки від війни колишнього СРСР становили 679 мільярдів рублів. Із них — 286 мільярдів — це сума збитків для України. І хоч їх обсяг становив для України 42 відсотки загальної суми, радянський уряд надав нашій республіці для відбудови народного господарства лише 24 відсотки — 18,3 мільярда рублів.

Сьогодні Україна знову зазнає наруги від зазіхання на її незалежність. Новим загарбником став наш колишній «старший брат» — Росія, яку Україна першою прикрила грудьми під час фашистської навали…

Вшановуючи у день скорботи пам’ять про жертви минулої війни в Україні, пом’янімо добрим словом тих, хто віддав своє життя, захищаючи рідну землю у війні нинішній, яка триває вже довше, ніж Друга світова.

Слава Україні!

Героям слава!

НАШ КАЛЕНДАР

1 червня — День захисту дітей; Всесвітній день батьків

4 червня — Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії

5 червня — Всесвітній день охорони довкілля

6 червня — День журналіста; День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості

8 червня — Всесвітній день океанів

10 червня — Вознесіння Господнє

12 червня — День працівників фондового ринку; Всесвітній день боротьби з дитячою працею

13 червня — День працівників легкої промисловості; Всесвітній день поширення інформації щодо альбінізму

14 червня — Всесвітній день донора крові

15 червня — Всесвітній день поширення інформації про зловживання щодо людей похилого віку

16 червня — Міжнародний день сімейних грошових переказів

17 червня — Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

18 червня — День стійкої гастрономії

19 червня — Міжнародний день боротьби із сексуальним насиллям в умовах конфлікту.

20 червня — Трійця; День медичного працівника; День батька; Всесвітній день біженців

21 червня — Міжнародний день йоги

22 червня — День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

23 червня — День державної служби; День державної служби ООН; Міжнародний день удів

25 червня — День моряка

26 червня — Міжнародний день на підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом

27 червня — День молоді; День молодіжних і дитячих громадських організацій; День мікро-, малих та середніх підприємств

28 червня — День Конституції України; початок Петрового посту

29 червня — Міжнародний день тропіків

30 червня — Міжнародний день астероїда

Павло ЛАРІОНОВ

для «Урядового кур’єра»