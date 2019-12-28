Зимові свята огортає казковість і навіть містика. А 1 січня це ще раз доведуть творці нового пригодницького фільму для дітей «Пекельна хоругва, або Козацьке Різдво». Зрештою, дорослим ця стрічка теж сподобається.

Режисер Михайло Костров за підтримки Держкіно України поставив фільм за мотивами казки Сашка Лірника «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги та козацький рід». Казкар сам виступив сценаристом фільму «Пекельна хоругва, або Козацьке Різдво». Образ одного з головних персонажів козака Мехтода Семирука втілив актор і режисер Костянтин ЛІНАРТОВИЧ. Глядачі добре знають його за стрічкою «Гетьман», де він зіграв роль Богдана Хмельницького. «Урядовий кур’єр» розмовляв з актором про його нову роботу.

— Незвично було зніматися у фільмі-казці?

— Образ Мехтода дуже цікавий. Він вправний козак, сильний боєць, вільно рубається двома шаблями одразу, але вдома він під п’ятою у дружини Одарки. Вона йому так і заявляє, що він на Січі отаман, а вдома вона отаманка. Але Мехтод — хитруватий чолов’яга, який іде на компроміс із дружиною, зате добре знає і вміло виконує козацьку роботу. Мехтоду й чорт не страшний. Диявол забрав у нього сина. Спершу батько перелякався від такої звістки, проте він зуміє врятувати, забрати в нечистої сили свою кровинку.

— Коли режисер запропонував вам цю роль, ви здивувалися чи зраділи новій кінороботі?

— Казка патріотична, тема козацька, дуже близька. Тут яскраво показано стосунки в українській родині. Вирішив, що обов’язково братиму в цьому участь, адже наші діти заслуговують на те, щоб долучатися до життя свого народу, знати, якого вони роду. Знімався з великим задоволенням. Для актора дуже важливо не триматися одного типажу. Мені цікаво було працювати над творенням фільму, розкрити й показати себе з іншого боку.

— Як Сашко Лірник сприйняв вашу гру?

— Він не лише стежив за знімальною роботою, а й був у кадрі сам, до того ж з лірою. Сашко просто був у захопленні, казав, що роль козака Мехтода для мене писана.

— Батько й син — рідні душі. Як вам вдавалося налагоджувати контакт, стосунки з виконавцем ролі сина?

— Працював у тандемі з 24-річним актором Григорієм Баклановим, який грав роль сина Семена. У нас було повне порозуміння. У фільмі-казці мені та моїм колегам було дуже легко й добре зніматися.

— Де знімали стрічку?

— Картину фільмували на Київщині й у деяких місцях столиці, передусім у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові. Підземний світ творили у знімальному павільйоні. У натурних зйомках нам, вважаю, щастило. Справжня зима й білосніжжя панували тоді протягом кількох днів. На екрані холодна пора постане справжньою. Одну сцену все-таки не встигли зняти взимку. Довелося до неї повернутися влітку, використовуючи штучний сніг. На майданчику було важко дихати, тож і кашляли, й охкали, і в кожухах бігали. Це було смішно, кумедно, та найголовніше, що до цієї сцени ставилися іронічно. Глядач цього, звісно, не побачить, бо зроблено все майстерно, художники-професіонали попрацювали ретельно.

— Назва кінострічки стверджує, що глядач дізнається не лише про пекельну хоругву, а й про козацьке Різдво. Що пов’язане з одним з найбільших християнських свят?

— У фільмі ворожка сказала, що мій персонаж козак Мехтод зможе сина забрати лише тоді, коли тричі заспіває півень, малий же мусить тієї хвилини вирватися з чортових лабетів, але станеться це на козацьке Різдво. Зачіпка була, як знайти півня, який є і якого начебто немає. З’ясувалося, що мав тричі проспівати півень з годинника. Мехтодові вдалося дістати цей годинник.

— Годинник у радянські часи став символом зустрічі нового року. Щире й неприховане святкування Різдва повернулося до нас уже з проголошенням незалежності України. Що означають для вас ці свята?

— Для мене завжди найголовнішим було Різдво.

— На ваш погляд, що зможуть почерпнути діти з нового фільму, чого навчить він юного глядача?

— Щоб діти знали про світлі й темні сили, щоб не піддавалися на всяку спокусу, бо ж головне — рід, якого не можна зраджувати, інакше людина пропаде. У фільмі сина мого персонажа навіть диявол не залякає й не підкупить. А чорт так прагнув до Різдва впіймати найвдатнішого козака, навіть об заклад побився з апостолом Петром. Умова? Якщо виграє, то його влада мала на землі настати, а Січ Запорозь­ку запланував він зруйнувати.

Не вдасться хоробрих козаків здолати злій силі! У пеклі, як стверджено в новій кінороботі, жодного козака ніколи не було й не буде. Бо за те, що козаки своєї крові за людей не шкодують, їхні гріхи прощаються.

Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»