Передноворічні дні для того й існують, щоб дорослі здійснювали дитячі мрії й робили сюрпризи. Так, у день Святого Миколая Президент Володимир Зеленський запросив на чай із тістечками до свого кабінету двох дітлахів Артема Кирилюка та Микиту Баулу, батьки яких загинули під час бойових дій на Донбасі.

Раніше ці хлопчики казали, що мріяли побачити Президента, дізнатися про його роботу. Тож Володимир Зеленський посадив дітлахів у президентське крісло і спілкувався з ними на найрізноманітніші теми: від кінозйомок до керування країною.

«Найголовніше, що разом з вами люди, які вас підтримують, і важливо не втрачати друзів упродовж життя. У нас велика країна, і у вас багато друзів. Ми всі готові допомагати. Пам’ятайте, що ви не наодинці», — щиро промовив до хлопчаків Володимир Зеленський. Хлопці запитали, коли в Україні будуть нормальні дороги й закінчиться корупція. Відповіді вони отримали урядовим зв’язком від Прем’єр-міністра Олексія Гончарука та голови СБУ Івана Баканова. «Ми із Президентом робимо все, щоб нормальних доріг побільшало вже в наступному році. Але все поступово. Частину доріг — чотири тисячі кілометрів — збираємось відремонтувати наступного року, а за п’ять років зробимо всі», — цілком серйозно відповів Прем’єр.

А очільник СБУ зазначив, що корупція у країні закінчиться тоді, коли всі показуватимуть на власному прикладі нетерпимість до хабарів і чинитимуть по совісті та за законом.

Батько Микити Сергій був бійцем батальйону «Айдар» і загинув у травні 2016 року. Нині хлопчиком опікується бабуся. Батько Артема Олександр — старший солдат 30-ї механізованої бригади, загинув на фронті влітку 2015 року. Хлопчик перебуває під офіційною опікою прадідуся, та нині Артем мешкає з волонтеркою Оксаною Лазебник («Ксюша Київська»), бо в дідусевому селі немає школи.

Тож опікуни дітей звернулися до Володимира Зеленського із проханням вирішити житлове питання дітлахів, повідомляє Офіс Президента. З восьми дітей, які стали повними сиротами за період війни і батьки яких загинули в АТО, лише ці двоє хлопців залишилися без житла. Тож глава держави пообіцяв сприяти вирішенню цього питання.

Того самого дня Прем’єр-міністр Олексій Гончарук разом з міністром соціальної політики Юлією Соколовською побував у двох будинках сімейного типу. Одна родина виховує вісьмох дітей, друга — десятьох.

«В Україні понад сто тисяч дітей живуть і навчаються в інтернатах. З них шість тисяч — сироти. Інші мають хоч одного з батьків, які з різних причин вирішили віддати дітей в інтернат. Так бути не повинно! Діти мають виховуватись в сім’ях чи в форматах, близьких до родинних, бо саме в таких умовах діти краще соціалізуються та готуються до самостійного життя», — вважає Олексій Гончарук.

Уряд у Програмі діяльності визначив протягом п’яти років зменшити кількість інтернатів в Україні, а відповідно — і кількість дітей у них, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Олексій Гончарук разом з комп’ютерною академією «Шаг» подарував дітям курс навчання з підвищення цифрової грамотності. «Нове покоління — абсолютно нова реальність. Сучасні діти з малих років знають, як користуватися смартфонами та планшетами. Тому ми вирішили, що навчання в ІТ-напрямі — гарний старт для професійного бекграунда», — підкреслив Прем’єр-міністр.

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«Урядового кур’єра»