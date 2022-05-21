Війна — це і фронт культурний, мистецький. На це зважили в Тернополі. Адже, на переконання міського очільника Сергія Надала, в обласному центрі багато людей, які хочуть допомагати в посиленні такого фронту для боротьби з російським окупантом. І на початку квітня в місті репрезентували гуманітарно-освітній проєкт «Українці допомагають українцям». Узялися об’єднати митців, які прагнуть долучатися до творчих ініціатив, координувати спільні зусилля.

Основними завданнями визначили допомогу та підтримку захисників України, внутрішньо переміщених осіб, тернопільців. Міська центральна бібліотека стала осередком втілення цього проєкту, своєрідним клубом для спілкування, зустрічей, обміну думками.

Книжки для маленьких біженців у Польщі

У межах проєкту організували різноманітні заходи. Варто назвати музичну платформу «Все буде Україна», на якій запропонували концерти «Музика проти війни», «Фортепіанна творчість Василя Барвінського». Розмовний клуб «Слово» узявся піднімати рівень естетичного виховання через українське мистецтво, розвивати навички мовлення українською й проводити мовні забавлянки, ігрові заняття, класи з розвитку дикції, народознавчі та мистецькі заходи. Освітній хаб перейнявся підготовкою школярів до тестування з української мови, математики, історії України, подбав про роботу творчих лабораторій і клубів цікавого дозвілля.

Міські бібліотеки вже втретє організували акцію зі збирання книжок українською мовою для дітей, які через війну вимушено перебувають у сусідній Польщі. По допомогу звернулися до читачів, небайдужих тернопільців.

Як каже Оксана Лехіцька, в.о. директора комунальної установи «Тернопільська міська центральна бібліотечна система», не ставили вимог до доброчинців, щоб приносили у книгозбірні якусь конкретну літературу, хіба просили їх, щоб ці книжки були якщо не нові, то хоч добре збережені. Тож серед книжкового розмаїття є твори, що ввійшли у шкільну програму, енциклопедії, казки, поетичні збірки, краєзнавча література, яка дасть змогу дітворі більше дізнатися про рідний край. Хтось із тернопільців дарує одну книжку, хтось і більше.

На акцію з радістю відгукуються тернопільські письменники. Валентина Семеняк давно пише для дітей. Крім інших своїх творів, вона принесла й кілька примірників книжки «Бабусині секрети, або Де живе душа», яку лише нещодавно випустила у світ. Поетеса, радіоведуча Лариса Миргородська передала для українських дітей у Польщі десять своїх поетичних збірок «В оркестрі дня», до того ж кожну з автографом для читача. Марія Хомишин-Тройчак вирішила подарувати цілий комплект пісенника «Пісенні намистинки». Це дуже добре, що є комплект однакових книжок, бо, маючи його, можна проводити урок.

Майже тисячу книжок із Тернополя у Польщу вирішили передати саме в День Європи. Українську літературу доправлять цього разу до міста Легниця в Нижньосілезькому воєводстві. Греко-католицька парафія, яка діє в цьому польському місті, звернулася до тернопільської громади із проханням допомогти їй зібрати книжки українською мовою для дітей 6—16 років. У Легниці нині перебуває багато українських хлопчиків і дівчаток, тут є українсько-польська школа, діє українське товариство, тому при парафії прагнуть створити українську бібліотеку. Зваживши на це, тернопільські бібліотекарі взялися збирати літературу не лише для дітей, а й для старших.

А поети читають вірші

Щочетверга в полудень у середмісті Тернополя на східцях Українського дому «Перемога» хтось із запрошених поетів читає власні вірші. Акцію «Артвулиця» організовують як один із заходів проєкту «Українці допомагають українцям». Тернопільці та гості міста можуть притишити ходу чи зупинитися й насолодитися красним поетичним словом. Оксана Лехіцька каже: коли виступала «біла ластівка Донбасу» Ганна Гайворонська, люди навіть плакали. Поетеса читала власні твори з любов’ю й болем. Пані Ганна тимчасово живе в Тернополі, бере тут активну участь у різних культурних заходах, до великої війни мешкала у Кремінній на Луганщині. У вірші «Біженцям зі сходу» вона зізналася, що її писання сумне, бо далеко рідний дім і «забрано небо в містах і доля тепер у руїнах». Та поетеса вірить, що навчиться колись радіти, й «схід в Україну вросте».

«Артвулиця» відкрила творчість Катерини Магули. Вона тернополянка, навчається в педуніверситеті. Дівчина теж із пристрастю читала вірші про Україну. Присвятила свою поезію й багатостраждальному Маріуполю:

Там дім — це те,

чого немає.

Там спокій те,

про що мовчать.

Про тишу там

ніхто не знає.

Й про відчай

лиш в душі кричать.

Слово письменника й розповідь про його життєвий і творчий шлях звучить під час флешмобу «Українське слово». Цей захід тернопільські бібліотекарі втілюють в онлайн-режимі. Узялися репрезентувати представників красного письменства з усіх областей України. Кожна міська книгозбірня почергово готує відеопрезентації одного дня про відомого гостя, а наступного — про когось із членів Тернопільської обласної організації НСПУ. Центральна бібліотека розпочинала цю акцію з розповіді про Андрія Кокотюху та Олександра Смика. Пан Андрій, як каже Оксана Лехіцька, дозволив на вибір прочитати уривок з його «Червоного», записав власне звернення.

Бібліотекарі-волонтери

Під крилом культурної та соціальної ініціативи «Українці допомагають українцям» є місце й розвитку волонтерства. Бібліотекарі беруть участь у волонтерському освітньому проєкті «Твій вектор — школа». Він діє на базі школи-ліцею №6 ім. Назарія Яремчука. З дітьми проводять різні тематичні заняття, присвячені українським книжкам. Задля цього, як стверджує Оксана Лехіцька, працівники книгозбірень використовують різні форми роботи: читають книжки, організовують ігри, переглядають мультфільми, проводять майстер-класи.

«Багато дітей із переселених родин не знають, що є такі книжки, є українські автори, які пишуть для них», — каже пані Оксана.

У Тернополі дитячі бібліотеки вже давно використовують для читачів лише українськомовні фонди. За це щиро вдячні всім видавництвам країни, котрі друкують книжки українською мовою, цікаві за змістом і художнім оформленням. Оксана Лехіцька впевнена, що автори та видавництва мали б подбати, аби з’являлося більше іноземної літератури в українському перекладі.

Майстер-класи, які організовують у межах гуманітарно-освітнього проєкту, викликають у хлопчиків і дівчаток неабияку зацікавленість. У квітні вчили і малих тернопільців, і дітей з родин переселенців розписувати писанки, робити декорації великодніх кошиків, декупаж свічок. Загалом 160 осіб узяли участь у такому творчому вишколі. Свої роботи згодом відправили як оберіг нашим воїнам, які захищають українську землю від рашистських окупантів.

Вишитий оберіг для своєї родини діти могли підготувати власноруч під час майстер-класу з вишивання. Центральна бібліотека підготувала для дітей-переселенців майстер-клас із техніки борщівської вишивки. Водночас вони дізнаються багато цікаво про українські звичаї та обряди.

У межах гуманітарно-освітнього проєкту на платформі «Мистецтво рятує світ» організовують чимало виставок творчих робіт учнів, зокрема вихованців Тернопільської художньої школи ім. Михайла Бойчука.