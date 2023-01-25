Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що маємо достатньо ресурсів для продовження й завершення опалювального сезону в нормальному режимі

У промові перед засіданням уряду Прем’єр-міністр Денис Шмигаль звернув увагу, що середина зими позаду й Україна достойно пройшла її. Однак розслаблятися ще зарано. Він констатував, що всі спроби росії занурити Україну в темряву провалилися.

«Маємо достатньо ресурсів для продовження і завершення опалювального сезону в нормальному режимі. У газосховищах зберігається майже 11 мільярдів кубів газу, а на складах — майже 1,2 мільйона тонн вугілля. Уряд днями дозволив держкомпанії НАК «Нафтогаз України» залучити грант від ЄБРР на суму майже 189 мільйонів євро. Це кошти на імпорт додаткових обсягів газу», — цитує слова очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабміну. За словами Прем’єра, стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим.

«Через останній масштабний ворожий обстріл втрачено ще частину генерації електроенергії. Ситуація ускладнюється тим, що значна частина генеруючих потужностей перебуває на тимчасово окупованих територіях. Серед них Запорізька АЕС, яку російські терористи перетворили на потенційну загрозу для всього світу. Тож мусимо дотримуватися лімітів енергоспоживання та вдаватися до аварійних відключень у разі їх перевищення.

Разом із союзниками продовжуємо працювати для координації відновлення та посилення стійкості нашої енергоінфраструктури. Працюємо, щоб нарощувати постачання автотрансформаторів, розподільних пристроїв, генераторів тощо. Спільно розробляємо нові інструменти підтримки домогосподарств, які прагнуть встановити альтернативні джерела енергії. Прагнемо збільшити імпорт електроенергії з Європи. Незабаром матимемо для цього більші технічні можливості», — повідомив він.

«Рамштайнів» більшає

Говорив Денис Шмигаль і про те, що прогнозована фінансова підтримка — запорука стійкості України та її майбутньої перемоги.

«Мінімальні цьогорічні потреби України в коштах — 38 мільярдів доларів для фінансування дефіциту бюджету та 17 мільярдів доларів на першочергове відновлення. Ключовими партнерами залишаються ЄС та США. Дякуємо їм та всім країнам, міжнародним інституціям і приватним благодійникам, які допомагають нам виграти війну.

Також дуже важливо, щоб проєкти фінансової допомоги були чітко скоординовані. Тому держави «Великої сімки» створили мультидонорську координаційну платформу, так званий фінансовий «Рамштайн». Він діятиме у трьох основних напрямах: стала короткострокова і довгострокова підтримка України, міжнародне фінансування та координація реформ і розвитку приватного сектору», — розповів очільник уряду.

Він очікує, що перше засідання керівного секретаріату платформи відбудеться вже цього тижня. У форматі фінансового «Рамштайну» співпрацюватимуть країни ЄС та G7, МВФ, ЄІБ, ЄБРР, ОЕСР та інші міжнародні фінансові організації.

Щодо започаткування так званого енергетичного «Рамштайну» Прем’єр уточнив, що цей формат зустрічей створено, щоб: прискорити поточні ремонти, аби відновити обсяги генерації та розподілу; сприяти децентралізації енергосистеми та зробити її менш вразливою для ворога; допомогти Україні впровадити нові програми енергоефективності.

«Обидва формати — енергетичний і фінансовий «Рамштайни» — стосуються забезпечення додаткової стійкості нашої держави та виконання двох головних завдань, які стоять перед урядом: повноцінне фінансування всіх критичних видатків, особливо проєктів відновлення; успішне проходження опалювального сезону та збереження цілісності нашої енергосистеми», — зазначив він.

Реформи тривають

Уряд продовжує проведення інших необхідних державі реформ. «Ідеться про системну послідовну роботу, яка конче потрібна Україні та є невід’ємною умовою євроінтеграції. На фінішну пряму виходить процес відбору директора Національного антикорупційного бюро. Паралельно з розбудовою антикорупційної архітектури продовжуємо ще три дотичні реформи.

Так, продовжуємо курс на зменшення ролі держави в економіці через приватизацію та державно-приватне партнерство. Менше держави в економіці — менше можливостей для зловживань чиновників.

Друга реформа, яка йде наскрізною ниткою через усі проєкти, — цифровізація. Комп’ютер не бере хабарів, а тому всі послуги від держави потрібно діджиталізувати. А ще цьогоріч отримає новий поштовх реформа держуправління. Її мета — підвищити ефективність роботи держапарату з одночасним скороченням витрат на його утримання. Робимо ставку на оптимізацію функціоналу та подальшу діджиталізацію», — зауважив Денис Шмигаль.

Триває корпоративна реформа. Уряд призначив наглядову раду Нафтогазу, обравши на посади її членів шість переможців відбору (четверо незалежних та два представники держави).

Кадрові питання

Уряд ухвалив кілька кадрових рішень. Як повідомив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, з посад заступників міністрів звільнено: В’ячеслава Шаповалова — заступника міністра оборони; Івана Лукерю — заступника міністра розвитку громад та територій; В’ячеслава Негоду — заступника міністра розвитку громад та територій; Віталія Музиченка — заступника міністра соціальної політики.

Підтримано проєкти указів Президента України про звільнення: Валентина Резніченка — Дніпропетровська ОВА; Олександра Старуха — Запорізька ОВА; Олексія Кулеби — Київська ОВА; Дмитра Живицького — Сумська ОВА; Ярослава Янушевича — Херсонська ОВА.

На посаду заступника міністра економіки призначено Олексія Соболєва.