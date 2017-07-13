З першого серпня 2017 року розгорнеться нова сторінка в історії нашої держави — саме з цього дня діятиме угода про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою. «Це історичний момент, який підсумовує колосальний пласт роботи наших дипломатів і політиків. Але це й початок набагато значимішого етапу: час наповнювати цю угоду життям — контрактами, робочими місцями та інвестиціями», — зазначив нещодавно Надзвичайний і Повноважний посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Розширений доступ до держзакупівель

Цей документ скасовує ввізні мита з обох сторін на 98% всіє­ї товарної номенклатури. Щоправда, ЗВТ не розповсюджується на послуги. Та й щодо товарів є винятки. Так, Канада захищає своє сільське господарство. У неї є власні чутливі сфери. Насамперед це зернові культури та продукція тваринництва (м’ясо птиці й молокопродукти). На ці товари діятимуть тарифні квоти.

«Це баланс інтересів України і Канади. Наша держава теж ввела тарифні квоти на свинину й сало. Ми не можемо ввезти багато канадського сала, навіть якщо на нього є попит. Україна вилучила із ЗВТ цукор. Адже у сільському господарстві цукрова галузь найбільш захищена. У нас є тарифна квота в межа­х СОТ, найвище ввізне мито на цукор і тарифна квота з ЄС. Тобто наш цукор — суперстратегічна сировина», — вважає керівник Центру економічних досліджень Вероніка Мовчан.

ЗВТ України з Канадою не означає, що всі положення будуть чинними саме з 1 серпня 2017 року. Адже у документі передбачено наявність перехідних періодів із термінами до семи років. Проте дві третини товарів відкриються для бізнесменів обох країн одразу.

Важливо, що в угоді зазначено: якщо Україна та Канада мають ЗВТ з третьою стороною, то за її згодою можлива так звана кумуляція. Тобто можна використовувати товари походженням з третьої сторони як такі, що все ще дають право на користування пільгами в межах ЗВТ.

В угоді йдеться про можливість взаємного визнання оцінки відповідності. Це означає, що якщо її здійснив орган, акредитований в Україні, то її можуть визнати в Канаді.

ЗВТ передбачає ще один важливий момент: канадські й українські підприємці матимуть доступ до ринку державних закупівель. Це означає, що вони можуть пропонувати свої товари на аукціонах державних структур обох країн. А як відомо, обсяги закупівлі товарів такими установами у різних країнах бувають чималими.

Тішить додана вартість

Попри те що ЗВТ з Канадою вважається, без перебільшення, дуже важливою, рівень торговельних відносин між нашими країнами чимало років залишався вкрай низьким. Приміром, у 2016 році обсяги українського експорту до Країни Кленового Листя становили лише 0,1% загальної цифри. І після 1 серпня 2017-го, на думку Вероніки Мовчан, не слід очікувати різкого зростання експорту. Цього можна досягти протягом не одного року.

З іншого боку, не все так і погано і нині, коли ЗВТ України з Канадою фактично ще не чинна. Як зазначають експерти, за половину 2017 року, за попередніми даними, експорт українських товарів до цієї американської країни зріс майже на 70%. Тож можемо припустити, що цей показник буде значно більшим після відкриття ринку Країни Кленового Листя.

Однак цифри експорту поки що залишаються малими. За весь 2016 рік Україна вивезла до Канади товарів на суму 29 мільйонів доларів. За інформацією Держстату, за січень — квітень 2017 року цей показник становив уже 60 мільйонів доларів. Звісно, ці цифри з обсягами експорту українських товарів до країн ЄС і порівнювати не слід: торішній показник — 13 мільярдів доларів.

Щодо товарів, які експортують у Канаду та імпортують із неї в Україну. Наша країна вивозить туди машини, метали, устаткування (що вже тішить, адже вся ця продукція з високою доданою вартістю). Канада постачає в Україну хімічну продукцію, машини, бітумне вугілля.

Отже, чекаємо на якнайшвидшу активізацію наших двосторонніх зовнішньоекономічних відносин.