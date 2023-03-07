«Україна пройшла надскладний рік війни. Збережено функціональність держави. Наявність українського прапора означає наявність нормального життя. І коли визволяємо від ворога нашу землю, всі й усюди це усвідомлюють, не лише в Україні. Держава повертає людям усе необхідне для життя: транспорт, зв’язок, соцвиплати, медобслуговування, постачання електрики, води, а також відновлює інфраструктуру. Тисячі різних об’єктів, пошкоджених або зруйнованих ущент окупантами, відновлено, — під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад наголосив Президент Володимир Зеленський, додавши, що цього досягнуто спільними зусиллями. — Попри тисячі російських атак ми всі разом забезпечуємо незламність країни. Незламність для перемоги. Наші громадяни і світ бачать, що Україна — потужна держава, яка вміє захищати життя».

Члени конгресу, який діє при Президентові України (а це представники центральних органів влади, регіональне керівництво, голови міст, сіл, зокрема й тимчасово окупованих), зібралися не лише щоб підбити підсумки роботи держінституцій та місцевої влади протягом найскладнішого року для держави, а й визначитися з рішеннями, які допоможуть зробити Україну ще міцнішою. Серед пріоритетних питань глава держави назвав безпекові та оборонні виклики, соцзахист громадян, відновлення інституцій на деокупованих територіях, відбудову у визволених районах, посилення енергоспроможності громад.

За підрахунками уряду, російські агресори зруйнували або пошкодили понад 81 тисячу об’єктів цивільної інфраструктури. З них понад 62 тисячі — житловий фонд, більш як 2 тисячі — навчальні заклади, майже пів тисячі лікарень. Усе влада хоче відновити в найкоротші строки. Хоче не просто відбудувати кожен населений пункт, житло та всі об’єкти інфраструктури, а скористатися нагодою відбудувати їх на найкращому світовому рівні.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що одним із символів незламності українців має стати швидке відновлення. Він наголошує на важливості реалізації не лише проєктів з відновлення об’єктів енергетики, житла, критичної інфраструктури, а й проведення гуманітарного розмінування, підтримки малого та середнього бізнесу.

Очільник уряду акцентує, що вже є частина коштів у держбюджеті на відновлення та домовленості з партнерами про фінансову підтримку.

«Україна розраховує на фінансову допомогу США та ЄС у питанні швидкої відбудови важливої інфраструктури, зокрема об’єктів енергетики. Через ініційовану Президентом фандрейзингову платформу United24 зібрано понад 500 мільйонів гривень на швидке відновлення. Суспільство вже цього року має побачити перші результати. А в майбутньому велика відбудова стане мегапроєктом на багато років для всієї вертикалі української влади, місцевих громад. Наше завдання — підійти до цього процесу максимально ефективно, прозоро та якісно», — каже Прем’єр.

Він закликав територіальні громади активніше передавати до держреєстру інформацію про об’єкти, які потребують відновлення. Адже, за його словами, важливо швидко провести всі підготовчі роботи, які передуватимуть відбудові. Зокрема розробити проєктну документацію та верифікувати інформацію в реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна. Нині вже понад 500 громад надали інформацію до реєстру.

«Загалом уже цього року можемо розраховувати на 150 мільярдів гривень, які підуть насамперед на відновлення енергетики, житла і критичної інфраструктури. Наявні та потенційні фінансові ресурси потрібно використати максимально адресно й ефективно. Для цього необхідна чітка взаємодія по лінії уряд — обладміністрації — громади», — цитує слова Дениса Шмигаля департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков оприлюднив плани відновлення інфраструктури 2023 року. Серед пріоритетів на нинішній рік — будівництво захищених об’єктів енергоінфраструктури, розвиток проєктів малої генерації, забезпечення водопостачання на півдні країни, відновлення комунальних мереж на деокупованих територіях, будівництво мостів і залізничного полотна. Незабаром мають запрацювати три великі житлові програми. Ідеться про такі інструменти: безпосередня фінансова підтримка для поточного та капітального ремонту приватних будинків та безготівкові житлові сертифікати, з допомогою яких громадяни зможуть придбати житло в будь-якому регіоні.