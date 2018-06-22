Програма «Україна без контрабанди», започаткована урядом, — не разова акція. Тиск на контрабандистів і чиновників, які сприяють контрабанді, лише посилюватиметься на всіх рівнях — аж до внесення змін до законодавства в частині криміналізації дій, що сприяють сірому імпорту й контрабанді. Такі тези озвучив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час всеукраїнської селекторної наради з питань боротьби з контрабандними схемами на кордоні.
«Ми ретельно проаналізуємо роботу митниць, рішення будуть жорсткими. Так просто нічого не минеться. Удосконалюватимемо систему, щоб механізми боротьби були ефективнішими, а також направимо до Верховної Ради зміни до законодавства, які передбачають криміналізацію дій, що сприяють контрабанді».
Прем’єр-міністр закликав і чиновників, і правоохоронців на всіх рівнях працювати злагоджено й долати серйозні виклики «відкрито, чесно і в інтересах громадян. А за сприяння контрабанді затримувати і заарештовувати», — додав глава уряду. Хто не може чи не хоче працювати по-новому, Володимир Гройсман просить звільнятися. Хто відчуває в собі сили боротися із цим ганебним явищем, мусять діяти спільно.
«Треба буде вдосконалювати законодавство — проситимемо Верховну Раду. Треба буде змінювати постанови уряду — змінюватимемо постанови уряду», — наголосив Володимир Гройсман.
Явище контрабанди — це руйнівний удар по промисловості й чесному бізнесу. Тож важливість чіткого виконання напрацьованих урядом рішень більш ніж очевидна. «Буду добиватися, щоб рішення виконували. Усі схеми слід знищити. Це персональна відповідальність уряду і правоохоронних органів. Розраховую, що об’єднані зусилля всієї правоохоронної системи будуть чіткими і безкомпромісними, — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова Володимир Гройсмана. — При цьому білий і чесний бізнес не страждатиме. Ми налагодимо моніторинг ситуації, зокрема через гарячу лінію».
Очищення кордону від проявів контрабанди та сірого імпорту — справа честі для всіх гілок влади, оскільки втрати держави від непрозорості на кордонах сягають мільярдів гривень. «Митники, працівники прикордонної служби мають все, щоб робити державу багатшою, а не виконувати функції, аби в країну щось заїжджало. Ви заробляєте тисячі чи мільйони, а держава втрачає мільярди. Треба всіх корумпованих правоохоронців і митників зібрати і організувати поїздку, аби подивилися в очі хлопцям на фронті. Тим хлопцям, які могли б мати краще оснащення, ніж мають сьогодні внаслідок неефективних або навіть злочинних дій», — наполягає Прем’єр.
За оцінками фахівців, у різних секторах економіки рівень тіньових оборудок сягає 60—80%, а в абсолютних цифрах — 70—100 мільярдів гривень. Це гроші, які проходять повз державний бюджет. І це втрати, яких зазнає Україна. Тому уряд більше не споглядатиме такий стан справ, ніби у країні нічого не відбувається.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»