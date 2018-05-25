Україна, поза сумнівом, має значний потенціал зростання експортних можливостей. А для його реалізації потрібно розбудовувати відповідну інфраструктуру. В цьому державі нині допомагає приватний бізнес.

«Дефіцит потужностей для зберігання зерна, за оцінками експертів, становить 10—15 мільйонів тонн. І мені приємно підтримувати не лише державні, а й приватні ініціативи щодо побудови елеваторних потужностей», — наголосив Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Миколаївської області на урочистостях, присвячених введенню в експлуатацію нових потужностей підприємства «Нібулон». Ідеться про елеваторний комплекс у складі перевантажувального термінала для перевалки зернових та олійних культур.

На підприємстві Президент узяв участь у спуску на воду багатоцільового морського буксира Т3500 та в закладенні будівництва двох нових кораблів. Востаннє судно такого класу в Україні було спущено на воду 13 років тому, і нині під українським прапором ходить лише три таких буксири, повідомляє департамент прес-служби АП.

«Після введення в експлуатацію нового буксира, яких тривалий час не випускали в Україні, каравани несамохідних суден на Дніпрі й у Чорному морі збільшать обсяг транспортних перевезень водними артеріями нашої країни й підтвердять якість українського суднобудування», — підкреслив Петро Порошенко. Він додав, що суднобудівний-судноремонтний завод у Миколаєві — одне з підприємств, яке у складних економічних умовах активно будує повнокомплектні судна, його парк становить 67 одиниць.

«Приємно вражають плани компанії довести річні обсяги перевезень Південним Бугом і Дніпром до чотирьох мільйонів тонн. На подяку суспільства й влади заслуговує те, що це один з найбільших платників податків, який у Миколаєві створить додатково ще 500 робочих місць. Він розвиває й популяризує суднобудування й судноплавство в Україні, працює на розвиток транспортного й аграрного потенціалу нашої країни», — зазначив Петро Порошенко.

Під час робочої поїздки глава держави підписав указ «Про День морської піхоти України». Свято відзначатимуть щороку 23 травня. Як підкреслив Петро Порошенко, мета документа — відновлення національної ідентичності. «Дату святкування змінено з огляду на наш історичний календар. Рівно 100 років тому, 23 травня 1918-го, гетьман Української Держави Павло Скоропадський віддав наказ про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби», — нагадав він.

Разом із встановленням нової дати професійного свята українська морська піхота змінила колір беретів. «Усвідомлюю, що це зачіпає пам’ять, особисті почуття багатьох, хто в різні часи пов’язав свою долю з цим родом військ. Та зміни назріли й поставлені перед нами самою історією та російською агресією проти нашої держави. Зберігаючи чорні берети на почесних місцях, у музеях, визволятиме Україну в ході Операції об’єднаних сил морська піхота віднині в беретах відтінку морської хвилі — як штормове Чорне і Азовське моря», — зауважив глава держави.

Він відзначив зміни, які відбуваються в соціальному захисті військовослужбовців. «Проект будівництва гуртожитків для контрактників вступає у вирішальну стадію. На всіх об’єктах триває процес закупівель через систему ProZorro, і в 21 області виростуть 184 нові сучасні комфортабельні приміщення, які матимуть мало спільного з казармами радянського зразка. У них розмістяться 23 тисячі військових. Це наймасштабніший будівельний проект у Збройних силах, подібного до якого не було. Третину помешкань уже будують», — повідомив Петро Порошенко.

А ще Президент поставив завдання ввести в експлуатацію першу чергу комплексу полігона «Широкий лан» восени цього року. Ознайомлюючись із перебігом будівельних робіт, він заявив: «Тут не гірше, ніж у Яворові. Тільки там будували десятки років, а «Широкий лан» — рік. Ще торік тут було чисте поле, а нині вже збудовано 11 казарм, кожна з яких може прийняти дві роти. Забезпечено всі необхідні побутові умови. Кожну копійку на будівництво витрачали через систему ProZorro.

Загальна готовність споруд — понад 50%. Будують велику їдальню, вирішено питання тепло-, енерго-, водопостачання. Сподіваюся, що тут уже впроваджуватимуть нову систему харчування військових ЗСУ. До речі, далеко не всі країни НАТО мають такі умови для військовослужбовців, які створюються на полігоні «Широкий лан», — резюмував Петро Порошенко.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»