Процес імунізації українців неодмінно розпочнуть у лютому з використанням безпечної вакцини. Уряд має чіткий план вакцинації й рухається відповідно до нього. Уже незабаром Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від компаній Pfizer і BioNTech у межах програми COVAX. Використають їх насамперед для щеплення лікарів, які перебувають на передовій боротьби з коронавірусом. На цьому під час засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

І це лише початок. Тому в лютому — на початку березня очікуємо значно більші поставки. До нас завозитимуть лише безпечну й перевірену вакцину, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування. І кожен, хто матиме бажання зробити безплатне щеплення, отримає таку змогу відповідно до національного плану вакцинації.

Інфраструктуру до початку цього процесу підготовлено, її розгортатимуть поступово. Загалом працюватимуть 500 мобільних бригад, перші 50 з яких розпочнуть роботу в лютому в усіх областях. На початковому етапі буде відкрито 1,5 тисячі кабінетів щеплення та 50 центрів у великих містах. Загалом працюватимуть близько 4 тисяч таких кабінетів у всій країні.

На засіданні уряду було розглянуто і схвалено постанову, яка встановлює доплати у 20% для медиків, що працюють в закладах освіти. «Уже з 1 січня в середньому лікарі у школах отримують до тисячі гривень більше залежно від тарифного розряду. Надбавка 20% діятиме до скасування карантину. Адже заклади освіти — це місця непростої та відповідальної роботи для цих людей. І держава має їх підтримати», — поінформував очільник уряду. Він нагадав, що в січні уряд підвищив зарплати всім українським вчителям майже на 20%.

Нині в Україні спостерігається контрольована і стабільна ситуація з поширенням коронавірусу. На переконання Прем’єра, посилений карантин став справді ефективним інструментом стримування поширення захворюваності. Тож, за його словами, нині в лікарнях перебувають менш як 18,3 тисячі хворих, тоді як у грудні ця цифра сягала понад 28 тисяч недужих та з підозрою на зараження.

«Отже, епідемічна ситуація дає змогу повернутися до моделі адаптивного карантину. Коли в регіонах встановлюватимуть різні рівні епідемічної безпеки за кольорами. Найближчими днями уряд ухвалить відповідне рішення», — запевнив Денис Шмигаль.

Але місцева влада не має заплющувати очі на можливі порушення карантину. Бо, на жаль, є області, де спостерігається нехай і незначне, та все ж зростання госпіталізації. Тож усі мають бути обачними.

Взаємодія із державою має відбуватися максимально комфортно для громадян. Стосується це й надання державних послуг. І уряд затвердив рішення про створення національної вебплатформи для надання адмінпослуг. «Це платформа, де можна буде на карті побачити всі ЦНАПи у країні та перейти на їхні сайти. А головне — оцінити якість послуг у будь-якому з них онлайн», — поінформував Прем’єр. На цій платформі проводитимуть і навчальні курси для працівників ЦНАПів.

Керівник уряду зазначив, що до 31 грудня 2021 року продовжено проєкт з формування навичок і популяризації дистанційної оплати послуг ЖКГ серед людей поважного віку. Це має зменшити небезпеку зараження та підвищити їхню цифрову грамотність.

Абсолютна більшість субсидій нині призначається та перепризначається також дистанційно. А загальні виплати за субсидіями було збільшено в січні на мільярд гривень. «У грудні загальна сума на субсидії становила 6,6 мільярда гривень, а вже в січні спрямовано близько 7,5 мільярда», — наголосив Прем’єр.

У межах реформи з децентралізації із січня уряд та Асоціація міст України досягли домовленості, що тарифи на централізоване опалення та гарячу воду до кінця поточного опалювального сезону не зростатимуть. На засіданні уряд затвердив важливе рішення про порядок та умови надання субвенцій місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток. Денис Шмигаль нагадав, що в бюджеті на 2021 рік на ці цілі закладено 6 мільярдів гривень. І витрачати їм можна буде на будівництво й реконструкцію соціальної інфраструктури, придбання медичного обладнання чи комунального транспорту, проєкти з енергоефективності та енергозбереження, природоохоронні й екологічні проєкти та на інші цілі, які сприятимуть розвитку громад чи підвищенню комфорту, безпеки і добробуту людей. А від місцевої влади й депутатів-мажоритарників уряд чекає проєктів, які будуть на користь розвитку регіонів.

Було розглянуто і схвалено питання подальшого розвитку індустріальних парків, які існують в Україні вже давно, але, на жаль, переважно неефективно. Проте всі країни в нашому регіоні мають такий ефективний інструмент. Наприклад, Туреччина свого часу зробила великий економічний прорив завдяки саме такій моделі.

«Тож уряд хоче вдихнути у вітчизняні індустріальні парки нове життя і подає відповідний законопроєкт до парламенту», — зазначив очільник уряду.

Буде законодавчо унормовано питання, коли ці об’єкти зможуть одержати підтримку з місцевих бюджетів, Державного фонду регіонального розвитку або в межах цільової субвенції. Проблемою для індустріальних парків завжди було підключення до інженерних мереж, зокрема електричних. У законопроєкті визначено умови, за якими їх буде безплатно підключено до відповідної інфраструктури.

Прем’єр-міністр наголосив, що розвиток технопарків надасть змогу створювати тисячі робочих місць, сприятиме розвитку української промисловості та залученню додаткових іноземних інвестицій.