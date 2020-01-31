Український уряд, запланувавши фінансування безпрецедентного обсягу реконструкції та ремонту автомобільних доріг, розбудовує мережу швидкісних автошляхів з дозволеною максимальною швидкістю руху 110—130 км/год. Ідеться про дороги, які матимуть не менш ніж по дві смуги руху в один бік із роздільною смугою, яка запобігає лобовим зіткненням із зустрічним транспортом. Основна мета швидкісної мережі — зекономити час водіям, а також зробити подорожі між українськими містами комфортнішими й безпечнішими.
Цього року основні будівельні роботи з розширення до чотирьох смуг руху виконуватимуть, повідомляє Державне агентство автомобільних доріг, на трасах: М-03 на ділянці від міста Лубни до Полтави, а також на ділянці від Полтави до міста Валки; М-07 — на окремих ділянках траси від Ковеля до українсько-польського кордону; Н-31 — на всій протяжності від відгалуження від швидкісного шосе М-03 біля Решетилівки до міста Дніпро. Це сприятиме прискоренню руху між містами. Наприклад, подорож автотранспортом від Києва до Дніпра завдовжки 477 кілометрів пришвидшиться більш ніж на дві години і триватиме 4,5 години.
Щоб зменшити смертність унаслідок ДТП в Україні, особливу увагу приділяють безпековим заходам. У планах побудова різнорівневих пішохідних переходів, встановлення дорожніх знаків зі світловідбивним покриттям, підсвічуванням та сигнальними лампами, розвиток комплексів автоматичної фіксації порушень і розбудова інформаційної системи моніторингу безпеки дорожнього руху.
Цього року заплановано проєктні роботи для майбутніх швидкісних доріг на таких маршрутах: М-06 — на двох окремих ділянках траси між Ужгородом і Мукачевом, що ліквідує два вузьких місця та сполучає ці два міста швидкісною трасою завдовжки 31 кілометр; Н-11 — ділянка від села Широке до села Малософіївка, що завершить швидкісний маршрут між Дніпром і Кривим Рогом, завдовжки 130 кілометрів; М-06 — між селами Грушвиця Друга і Крилів, а також південно-східний об’їзд Дубна, що забезпечить швидкісний маршрут від Рівного до межі Львівської області.
«Швидкість і комфорт поїздок важливі для розвитку внутрішнього ринку й туризму. Це базові умови розвитку. Тому крім запланованих дорожніх і проєктних робіт, готуємо техніко-економічне обґрунтування для розширення до чотирьох смуг дороги Львів — Тернопіль — Хмельницький — Вінниця — Умань, а також дороги Одеса — Миколаїв — Херсон. Сполучити українські міста якісними дорогами — одне з наших пріоритетних завдань», — цитує слова голови Укравтодору Олександра Кубракова пресслужба відомства.
Нині критеріям швидкісних доріг відповідають дороги технічної категорії 1-а (автомагістраль) та 1-б (швидкісне шосе), а саме: М-06 на відрізку Київ — Житомир — Рівне, М-05 Київ — Одеса на всій протяжності, М-01 на відрізку Київ — Чернігів, М-29 Харків — Новомосковськ, Н-08 на відрізку Дніпро — Запоріжжя, М-03 на відрізку Київ — Лубни та Н-01 на відрізку Київ — Обухів.
Укравтодор оголосив закупівлю робіт з будівництва транспортних розв’язок на автомобільних дорогах М-05 Київ — Одеса та М-06 Київ — Чоп. Виконання робіт передбачено в межах реалізації проєкту «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» за рахунок коштів позик Європейського інвестиційного банку і Європейського банку реконструкції та розвитку.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»