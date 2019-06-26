Нова українська школа стала фундаментальною зміною, яка формує наше майбутнє і наше сьогодення, адже сприяє утвердженню України як країни щасливих дітей. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час конференції «Нова українська школа: успіхи та виклики першого року впровадження».

За новими стандартами

Минулого року в державі стартували зміни в середній освіті. Найбільш відчутними вони стали у початковій школі. Тоді в перші класи пішли 448,6 тисячі дітей. Близько 105 тисяч учителів підвищили кваліфікацію, з них 41,5 тисячі педагогів пройшли навчання і стажування за новими, розробленими Міністерством освіти і науки, стандартами.

Загальний обсяг державних інвестицій в оновлення системи освіти за 2018—2019 роки сягнув 7 мільярдів гривень. Інвестиції виключно в облаштування перших класів — обладнання, меблі, підручники й дидактичні матеріали — становили близько одного мільярда гривень у 2018 році і майже 950 мільйонів гривень у 2019-му, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.

«Для всіх нас тема українських дітей — нашого майбутнього — особлива. Для мене вона ще й особиста, адже я народився в сім’ї освітян. З двох років ходив у школу: мама викладала, я — спостерігав. Весь час був поряд з освітянами. І в різні часи, маючи різні можливості, завжди ставив собі запитання, чим можу саме я допомогти, щоб українська освіта ставала кращою і якіснішою, — сказав Володимир Гройсман. — Для мене було і є важливим системно змінити ситуацію в освіті, адже у дітей ніколи не буде другого шансу отримати якісну середню освіту. Тож важливо забезпечити доступність якісних знань, матеріальний стан шкіл і належну підтримку вчителів, які завжди віддають учням частинку себе».

Він пригадав, що коли сам навчався у школі, інформатику викладали не на комп’ютерах. Вчителька писала крейдою на дошці і мріяла, що, можливо, колись ці учні, закінчивши навчання, підуть у доросле життя, і хтось із них матиме можливість придбати й подарувати комп’ютер рідній школі. І тоді нинішній Прем’єр здійснив її мрію — через рік після закінчення школи перші зароблені гроші витратив саме на це. Адже як тоді, так і нині він переконаний, що якісні знання можна отримати лише за допомогою сучасних технологій.

Володимир Гройсман нагадав, що коли уряд починав реформу децентралізації, зміцнення місцевого самоврядування, то визначив: насамперед пріоритетом вкладання коштів має бути система освіти — дитячі садочки, школи, професійно-технічні навчальні заклади. А також гідний рівень оплати праці освітян. «Потрібно робити це й надалі. Ми вже маємо мільйон українських дітей, які почали здобувати знання в нових умовах. Їм цікаво, хлопці та дівчата залучені до процесу, — зазначив Володимир Гройсман. — Розбудова України, як країни щасливих дітей, має стати нашою національною ідеєю. Здоров’я, безпека і освіта дітей мають стати нашими незмінними пріоритетами».

У планах — створення Фонду майбутнього

Серед дієвих інструментів для досягнення цієї мети Прем’єр назвав ідею, яка нещодавно виникла в його команди: створити Фонд майбутнього. За словами урядовця, цей фонд може бути частиною державної скарбниці, він має бути чітко структурованим і з детально визначеними джерелами наповнення. З-поміж них імовірні відрахування від національних надр, видобутку корисних копалин. А також, на переконання Володимира Гройсмана, не завадить трохи схуднути багатіям-олігархам, а отже, відрахування можуть надходити до фонду через податок на багатство. Має бути чітко виписаний закон про такий фонд, який має обов’язково отримати підтримку нового парламенту.

І витрачати кошти з такого фонду слід на дві цілі — здоров’я і освіту українських дітей. І ні на що інше. Аби в майбутньому не було потрібно шукати по світу нові технологічні й медичні рішення для того, щоб рятувати життя і здоров’я наших дітей.

«Але і в цьому питанні ми маємо досягнення та прогрес. Цього року маємо завершити будівництво дитячої лікарні ОХМАТДИТ, яка до останнього часу перебувала в повному занепаді, проте нині набуває ознак однієї з найсучасніших і передових лікарень України. В ній лікуватимуться, та й уже лікуються діти, які, на жаль, мають дуже тяжкі захворювання. Там їм надають вчасну і якісну допомогу», — зазначив урядовець.

Насамкінець Прем’єр подякував усім, хто приділяє увагу українській освіті, підтримує нові підходи, адже переконаний, що запорука успіху України — якісна та системна освіта молодого покоління. А Нова українська школа обов’язково сформує фундамент нашого сильного, сучасного і креативного майбутнього.