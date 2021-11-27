Коли біля кордонів України Росія зосередила понад 90 тисяч військовослужбовців та брязканням зброї нагнітає ситуацію, коли щодня експерти обговорюють можливість широкомасштабного вторгнення російських військових в Україну, зрозуміло, чому саме на цій темі на початку кількагодинного пресмарафону, присвяченого екватору каденції Президента Володимира Зеленського, зосередилися журналісти. Відповідаючи на їхні запитання про ймовірність воєнної ескалації з боку північно-східного сусіда, глава нашої держави заявив: «Ми в стані війни вже вісім років, і ймовірність продовження потужної ескалації з боку Росії чи з боку бойовиків, яких підтримує РФ, може бути щодня. Наразі відбувається навмисне залякування українських громадян з боку певних сил і підконт-рольних їм медіаресурсів. Розхитується ситуація в Україні. Але всі мають знати: ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації».

Президент щоденно отримує реальні розвіддані не лише від української розвідки, а й від країн-партнерів. Україна отримує від міжнародних партнерів інформаційну, технічну й фінансову допомогу. Іноземні лідери намагаються допомогти у проведенні переговорів між Україною та Росією. Президент наголосив, що необхідно розраховувати насамперед на власні сили, на українську армію.

«Армія у нас потужна, зміцнюємо її новою технікою. Не так швидко, але намагаємося підвищувати зарплату. Тому що повин-ні збільшувати мотивацію для наших військових», — додав він.

Очікувані кроки

Володимир Зеленський зауважив, що Україна стоїть як перед зовнішніми викликами, так і перед внутрішніми. І поступово долає їх.

Президент каже, що великий процес деолігархізації в нашій державі лише розпочався, але вже є перші успішні результати, є прогрес.

«Деолігархізація стосується не лише боротьби з олігархами, а й зокрема реформи транспортної інфраструктури. Те, що Укр-залізниця, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», державні порти цього року отримали прибуток, слугує показником успішної деолігархізації в країні. Нині ці напрями прибуткові. Це деолігархізація, бо розуміємо, які люди — і не лише представники олігархів, а деякі колишні чиновники й деякі колишні службовці— були всюди. В усьому, що належить державі Україна, народові України, всюди були їхні щупальця», — зазначив він.

До великого бізнесу Президент ставиться з повагою, адже це робочі місця, але він переконаний: дуже важливо, щоб великий бізнес не був олігархатом і не впливав на медіа та політиків.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила Закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» 23 вересня цього року.

Говорив глава держави і про судову реформу. «Ми почали судову реформу, її ніхто не розпочинав. Це велика боротьба із деякими суддями. Почали очищення судів. Всі бачили кризу з Конституційним Судом. Все-таки ми переламали цей момент. Напередодні призначив двох нових суддів від Президента до Конституційного Суду», — цитує Укрінформ слова глави держави.

А ще він повідомив, що прагне, аби в Україні до кінця 2021 року було обрано керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Він нагадав, що саме з ініціативи Президента Верховна Рада ухвалила фундаментальні закони щодо роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя. Що ці закони ухвалено саме в тому форматі, щодо якого був консенсус в українському суспільстві, у суддівському середовищі та який підтримали міжнародні партнери України. Що всі законопроєкти з реформи судової системи подано до парламенту і їх буде доведено до кінця. Що на черзі ухвалення кількох законопроєктів, зокрема про суд присяжних, про мирових суддів.

Президент заявив: судову реформу в Україні обов’язково буде завершено, хоча це тривалий і непростий процес.

Володимир Зеленський говорив, що в Україні відбуваються обіцяні «посадки». І що правоохоронні органи у цьому питанні потроху рухаються вперед.

«Є тисячі «посадок», вони дрібні. «Медійних посадок» люди багато не бачать. «Посадками» людей, які порушують закон, зокрема контрабандистів, займаються правоохоронні органи. Також є такий інструмент впливу на ситуацію, де є зрада на вищому рівні, як рішення Ради національної безпеки і оборони», — уточнив Президент.

Є результат

Глава держави зазначив, що інші реформи перебувають у процесі реалізації. За його словами, було розпочато земельну та банківську реформи, а модернізацію інфраструктури відзначають не лише в Україні, а й у світі.

«Сьогодні інфраструктурна реформа найбільша і найвдаліша. Це великий прогрес. Нині вимірюємо успіхи в будівництві та розбудові країни в тисячах кілометрів відбудованих якісних доріг, зводяться 150 мостів», — акцентував Президент. І нагадав, що днями вдалося розпочати роботу українського національного авіаперевізника Ukranian National Airlines (Українські національні авіалінії).

Володимир Зеленський говорив, що через пандемію COVID-19 та енергетичні виклики суспільство звертає мало уваги на важливі перемоги в інших галузях, а у нього не завжди вистачає часу, щоб про все комунікувати із суспільством.

«Щодня ухвалюю 100 рішень. Але у мене немає в гаманці своїх медіа, щоб хтось допомагав комунікувати це. Але результат є», — констатував глава держави.

А в контексті боротьби з коронавірусом Президент зауважив, що вакцин достатньо, наявні ліжка з киснем в оновлених лікарнях тощо.

Глава держави вважає задовільними темпи вакцинації в Україні, але нагадує й про те, що коронавірус забирає життя наших громадян. Що, на жаль, українці, особливо поважного віку, звертаються по меддопомогу фактично останньої миті.

Президент зауважив, що нині темпи захворюваності пішли на спад, це пов’язано з процесом вакцинації. Він припустив, що навесні може бути ще одна хвиля коронавірусу. Тому закликав українців активніше вакцинуватися.