Молодість — це час, коли в людини чи не щодня з’являються нові ідеї та плани. А енергія і завзятість до втілення їх у життя вирують. І дуже добре, коли ці ідеї спрямовано на те, щоб зробити життя цікавим і насиченим.

А дорослі з активною життєвою позицією завжди раді юним у цьому допомогти, запропонувавши дієві інструменти. І саме така плідна співпраця відбувається між активною молоддю та представниками влади в столиці.

Днями департамент суспільних комунікацій Київміськдержадміністрації презентував ініціативи, спрямовані на розвиток громадянського суспільства саме в молодіжному середовищі. Аби діти і молоді люди зростали ініціативними та брали активну участь у житті своїх районів та й міста загалом. Зокрема різні корисні методичні матеріали, громадські простори Vcentri Hub, районні форуми громадянського суспільства, де створюють навчальні панелі для молоді.

Очільник департаменту Роман Лелюк уточнив: за останніми даними Держстату, на сьогодні в Києві проживає близько 560 тисяч осіб віком до 18 років, і презентував унікальну розробку — комунікаційну настільну гру з використання інструментів громадської участі «Don’t stop! BE KYIV!»

У Дарницькому районі столиці минулими вихідними молодь взяла активну участь у форумі розвитку громадянського суспільства. Фото з сайту facebook.com/dsk.kievcity.gov.ua

Навчатися, граючи

«Це гра, яку розробила молода, креативна команда нашого департаменту. Вважаю, що вийшло цікаво та захопливо. Ми передамо її до столичних навчальних закладів, щоб представники шкільного самоврядування в межах громадянської освіти могли в ігровій формі опановувати ті інструменти участі, які сьогодні є в Києві», — повідомив він.

Гра дає змогу в інтерактивній формі набути практичних навичок, щоб впливати на процес ухвалення й реалізації важливих для містян рішень.

«Моделюємо ситуації, які виникають у столиці. А отже, граючи, молодь може набути практичних навичок в активному житті своєї громади», — зазначив він.

Гравці об’єднуються в команди, і кожна виконує своє завдання. Та, що правильно відповість на більшу кількість запитань та першою дійде до фінішу, виграє.

Роман Лелюк також уточнив, що випробували гру з молоддю Оболонського району і зрозуміли, що попит на неї буде значний, бо дітям цікаво! Серед завдань — створити мурал на житловому будинку, облаштувати сквер на занедбаній території, зону для вигулу тварин тощо. Діти зможуть дізнатися, куди в такій ситуації слід звертатися, де шукати підтримку, як перемогти негативне сприйняття чи байдужість. Нині заплановано розповсюдити 300 таких ігор у школах столиці.

Гру намагалися зробити не чиновницькою мовою, а в молодіжному стилі та з гумором. Тож посадовець сподівається, що вона молоді обов’язково сподобається. Працівники департаменту також у неї грають, адже це не лише розвага, а й згадка про ситуації, які траплялися, і про те, як знаходити правильні рішення проблемних питань.

Серед доробку департаменту останнього часу — збірка методичних рекомендацій громадської участі.

«Ми опрацювали всі інструменти участі, які є на сьогодні. Їх у місті понад двадцять — загальнодержавного рівня, місцеві, розроблені Київрадою. У цій збірці зібрано ті, які можуть використовувати громадяни до 18 років. Тобто активні школярі вже можуть брати участь у життєдіяльності міста, реалізувати свої ідеї, проєкти, а також впливати на ухвалення рішень міською владою», — наголосив директор департаменту суспільних комунікацій.

Простір можливостей

Він також запросив лідерів молоді до роботи у відкритих громадських просторах Vcentri Hub, обладнаних сучасними меблями і технікою. Вони вже діють у Шевченківському та Оболонському районах столиці як центри шкільного самоврядування. Зараз ці два хаби готові прийняти молодих людей з усіх районів міста, вони зручні та інклюзивні. Такі хаби обов’язково запрацюють згодом в усіх районах Києва. Адже такий район буває більшим за обласний центр держави, з населенням понад 300 тисяч осіб. І кожен з них має свої особливості — соціальні, економічні, освітні, організаційні й навіть ментальні.

Скористатися послугами хабів зможуть усі охочі, а не лише молодь — дорослі у пошуках ідей та креативу, люди літнього віку — навчатися користуватися комп’ютерами, іншими сучасними гаджетами, сплачувати за комунальні послуги через інтернет тощо, а також громадські організації. Хаби доступні для всіх груп людей з особливими потребами, а також для родин із дітьми — там облаштовано дитячі кімнати.

Та головна фішка цих просторів в тому, що будь-хто може проводити там свої заходи абсолютно безкоштовно, окрім, звісно, заходів комерційного або політичного спрямування. Записатися на проведення своїх акцій можна на сайті Vcentri, у соціальних мережах чи зателефонувати до КМДА.

Для лідерів інститутів громадянського суспільства й молодіжних громадських організацій там безкоштовно надаватимуть бухгалтерську і юридичну допомогу, різноманітні консультації. Отже, це буде плацдарм для спілкування у форматі «влада — громада».

«Працюючи над концепцією цих просторів, ми вивчили досвід розвинених країн, досвід Берліна, Варшави, а також наших колег із Вінниці та Львова. Ми взяли все найкраще, що було напрацьовано, та імплементували до наших потреб, модернізували. А також наділили новим сенсом і змістом. І можу сказати, що нині такого рівня хабів, як у Києві, немає ніде, навіть за кордоном. Мріємо, аби вони стали порталом входу для громадсько активних людей до міської влади. Де можна отримати відповіді на всі запитання та необхідну підтримку — як теоретичну, так і практичну», — зауважив фахівець.

У межах міської цільової програми з розвитку громадянського суспільства столиці щороку проводиться міський форум, а раз на два роки — районні форуми. І нині вони вже відбулися в Оболонському, Дніпровському, Солом’янському і Шевченківському районах. Загалом цього року заплановано провести десять таких заходів у кожному районі столиці.

«На кожному з форумів обов’язково є платформа, присвячена молоді, де вона представляла свої креативні проєкти з розвитку району, в якому живе, та навіть ті, що хоче поширити на все місто. І ми це всіляко підтримуємо. Адже молодь — це нерв суспільства, це завжди щось нове, креативне. Юні часто дуже активно реагують на будь-яку несправедливість. Бо ще не сприймають світ через призму великого негативного досвіду, а лише через власні світлі думки й позитивні плани. І це круто!» — наголосив Роман Лелюк.

Резюмуючи, він побажав молодим та активним людям столиці бути жадібними до життя, ніколи не збавляти обертів та горіти справою, яку вони роблять. А також зазначив, що і в КМДА працює багато молоді. Тож він закликав її долучатися до плідної співпраці з місцевою владою на благо Києва.

Спільні проєкти об’єднують

Головний спеціаліст департаменту освіти і науки КМДА Вікторія Коваль уточнила, що учнівське самоврядування столиці — це понад 400 учнівських рад — осередків самоврядування, які об’єднуються на міському рівні в Київську міську раду старшокласників, з якою департамент плідно співпрацює.

Тож серед спільних проєктів, якими пишається місто, — «Все буде Добре! ОК» — платформа, що виникла у фейсбуці на початку локдауну, навесні 2020 року. Тоді школярі почали писати пости і створювати невеликі флешмоби на підтримку вчителів, для яких навчання в онлайні теж було чималим випробовуванням. Нині в проєкті беруть участь понад 300 тисяч киян. Вони підтримують випускників, дякують медикам за сумлінну працю тощо. Щодня в спільноті публікують понад 300 постів. І в такий спосіб у часи коронавірусних обмежень місто комунікує, а його жителі підтримують одне одного.

Цікавим є проєкт «Якби мером був я», під час якого учнівська спільнота двічі на рік зустрічається з владою столиці. Ознайомлюється з їхніми планами та пропонує власні корективи. А також може поділитися своїми проєктами і пропозиціями задля поліпшення життя громади на рівні району і навіть міста.

Справжньою гордістю департаменту є форум «М.18: ми можемо більше», який став загальноукраїнським. Це своєрідні вибори для молоді під гаслом «Граємо в політику сьогодні, щоб завтра політики не грали з нами», учасниками яких стали багато шкіл столиці. Реалізується він з 2016 року, а юні в ігровій формі навчаються з 13 років аналізувати, аби згодом прийти на справжні вибори й зробити свій перший політичний вибір зважено та обдумано.

Завдяки успішній співпраці департаментів освіти та суспільних комунікацій виграють київські школярі, які мають ще більше підтримки та інструментів для самореалізації.

Повірити у власні сили

Проте в місті не лише влада підтримує молодь, а й чимало громадських організацій, що об’єднують юних. Зокрема учасник місцевого осередку молодіжної організації «Пласт» Національної скаутської організації України Олеся Іващенко розповіла, що саме завдяки співпраці з департаментом суспільних комунікацій та Vcentri Hub Шевченківського району вдалося реалізувати цікаві тренінги і лекції, а також провести етнозаходи, які знайомили дітей зі скаутським рухом.

«Серед останніх наших заходів, — вишкіл із тактичної медицини, який самотужки провела сімнадцятирічна дівчина-скаут. А фахівці хабу їй допомагали організаційно та інформаційно», — зазначила вона. Дуже добре, що такі відкриті простори з’являться в районах, адже це допоможе проводити різні корисні імпрези на місцях, не запрошуючи всіх до центру. А молодих людей закликають не боятися повірити у власні сили, пропагувати свої ініціативи та організовувати цікаві заходи, залучаючи однодумців.

Менеджер київського осередку громадської організації «Українська академія лідерства» Катерина Ганус розповіла про онлайн-марафон добрих справ «ДоброДвіж», який почався ще у 2019 році. Завдяки підтримці департаменту суспільних комунікацій вдалося маленьку ідею перетворити на велику і гарну справу.

«Було створено перший в Україні телеграм-бот, який допомагає молоді легко та інтерактивно знаходити можливості для волонтерства і втілювати конкретні корисні ініціативи для суспільства. Особливо це стало актуальним під час локдауну. Ми прагнемо, аби люди не дистанціювалися аж занадто і не байдужіли, а пам’ятали про допомогу ближньому і підтримку тих, кому це дуже необхідно. Отже, ми підтримували лікарів, які борються з коронавірусною інфекцією, а також самотніх літніх людей, щоб вони не опинилися в повній самоізоляції. У 2020 році в проєкті взяли участь 260 молодих людей, які в своїх місцевостях зробили 1277 добрих справ, а потім поділилися результатами в соцмережах. Цього року такий марафон відбувся у травні, залучили 1157 учасників та зробили 42 добрі справи, серед яких — допомога військовим на сході, донорство крові, сортування сміття, створення й поширення контенту українською мовою... І надалі наша робота триватиме, а міська влада, впевнена, нам допомагатиме», — зазначила вона.

Отже, столичні влада і молодь вчаться співпрацювати прозоро, відверто та якісно, продукуючи гарні ідеї і підтримуючи їхнє втілення. І така синергія дуже дієва для підтримки молодих і креативних. І може статися, що хтось із нинішніх лідерів молодіжних думок і очільників осередків років за десять обійме одну з керівних посад у департаментах КМДА, які нині їх підтримують.