Молодість — це час, коли в людини чи не щодня з’являються нові ідеї та плани. А енергія і завзятість до втілення їх у життя вирують. І дуже добре, коли ці ідеї спрямовано на те, щоб зробити життя цікавим і насиченим.

А дорослі з активною життєвою позицією завжди раді юним у цьому допомогти, запропонувавши дієві інструменти. І саме така плідна співпраця відбувається між активною молоддю та представниками влади в столиці.

Днями департамент суспільних комунікацій Київміськдержадміністрації презентував ініціативи, спрямовані на розвиток громадянського суспільства саме в молодіжному середовищі. Аби діти і молоді люди зростали ініціативними та брали активну участь у житті своїх районів та й міста загалом. Зокрема різні корисні методичні матеріали, громадські простори Vcentri Hub, районні форуми громадянського суспільства, де створюють навчальні панелі для молоді.

Очільник департаменту Роман Лелюк уточнив: за останніми даними Держстату, на сьогодні в Києві проживає близько 560 тисяч осіб віком до 18 років, і презентував унікальну розробку — комунікаційну настільну гру з використання інструментів громадської участі «Don’t stop! BE KYIV!»

Навчатися, граючи

«Це гра, яку розробила молода, креативна команда нашого департаменту. Вважаю, що вийшло цікаво та захопливо. Ми передамо її до столичних навчальних закладів, щоб представники шкільного самоврядування в межах громадянської освіти могли в ігровій формі опановувати ті інструменти участі, які сьогодні є в Києві», — повідомив він.

Гра дає змогу в інтерактивній формі набути практичних навичок, щоб впливати на процес ухвалення й реалізації важливих для містян рішень.

«Моделюємо ситуації, які виникають у столиці. А отже, граючи, молодь може набути практичних навичок в активному житті своєї громади», — зазначив він.

Гравці об’єднуються в команди, і кожна виконує своє завдання. Та, що правильно відповість на більшу кількість запитань та першою дійде до фінішу, виграє.

Роман Лелюк також уточнив, що випробували гру з молоддю Оболонського району і зрозуміли, що попит на неї буде значний, бо дітям цікаво! Серед завдань — створити мурал на житловому будинку, облаштувати сквер на занедбаній території, зону для вигулу тварин тощо. Діти зможуть дізнатися, куди в такій ситуації слід звертатися, де шукати підтримку, як перемогти негативне сприйняття чи байдужість. Нині заплановано розповсюдити 300 таких ігор у школах столиці.

Гру намагалися зробити не чиновницькою мовою, а в молодіжному стилі та з гумором. Тож посадовець сподівається, що вона молоді обов’язково сподобається. Працівники департаменту також у неї грають, адже це не лише розвага, а й згадка про ситуації, які траплялися, і про те, як знаходити правильні рішення проблемних питань.

Серед доробку департаменту останнього часу — збірка методичних рекомендацій громадської участі.

«Ми опрацювали всі інструменти участі, які є на сьогодні. Їх у місті понад двадцять — загальнодержавного рівня, місцеві, розроблені Київрадою. У цій збірці зібрано ті, які можуть використовувати громадяни до 18 років. Тобто активні школярі вже можуть брати участь у життєдіяльності міста, реалізувати свої ідеї, проєкти, а також впливати на ухвалення рішень міською владою», — наголосив директор департаменту суспільних комунікацій.

Простір можливостей

Він також запросив лідерів молоді до роботи у відкритих громадських просторах Vcentri Hub, обладнаних сучасними меблями і технікою. Вони вже діють у Шевченківському та Оболонському районах столиці як центри шкільного самоврядування. Зараз ці два хаби готові прийняти молодих людей з усіх районів міста, вони зручні та інклюзивні. Такі хаби обов’язково запрацюють згодом в усіх районах Києва. Адже такий район буває більшим за обласний центр держави, з населенням понад 300 тисяч осіб. І кожен з них має свої особливості — соціальні, економічні, освітні, організаційні й навіть ментальні.

Скористатися послугами хабів зможуть усі охочі, а не лише молодь — дорослі у пошуках ідей та креативу, люди літнього віку — навчатися користуватися комп’ютерами, іншими сучасними гаджетами, сплачувати за комунальні послуги через інтернет тощо, а також громадські організації. Хаби доступні для всіх груп людей з особливими потребами, а також для родин із дітьми — там облаштовано дитячі кімнати.

Та головна фішка цих просторів в тому, що будь-хто може проводити там свої заходи абсолютно безкоштовно, окрім, звісно, заходів комерційного або політичного спрямування. Записатися на проведення своїх акцій можна на сайті Vcentri, у соціальних мережах чи зателефонувати до КМДА.

Для лідерів інститутів громадянського суспільства й молодіжних громадських організацій там безкоштовно надаватимуть бухгалтерську і юридичну допомогу, різноманітні консультації. Отже, це буде плацдарм для спілкування у форматі «влада — громада».

«Працюючи над концепцією цих просторів, ми вивчили досвід розвинених країн, досвід Берліна, Варшави, а також наших колег із Вінниці та Львова. Ми взяли все найкраще, що було напрацьовано, та імплементували до наших потреб, модернізували. А також наділили новим сенсом і змістом. І можу сказати, що нині такого рівня хабів, як у Києві, немає ніде, навіть за кордоном. Мріємо, аби вони стали порталом входу для громадсько активних людей до міської влади. Де можна отримати відповіді на всі запитання та необхідну підтримку — як теоретичну, так і практичну», — зауважив фахівець.

У межах міської цільової програми з розвитку громадянського суспільства столиці щороку проводиться міський форум, а раз на два роки — районні форуми. І нині вони вже відбулися в Оболонському, Дніпровському, Солом’янському і Шевченківському районах. Загалом цього року заплановано провести десять таких заходів у кожному районі столиці.

«На кожному з форумів обов’язково є платформа, присвячена молоді, де вона представляла свої креативні проєкти з розвитку району, в якому живе, та навіть ті, що хоче поширити на все місто. І ми це всіляко підтримуємо. Адже молодь — це нерв суспільства, це завжди щось нове, креативне. Юні часто дуже активно реагують на будь-яку несправедливість. Бо ще не сприймають світ через призму великого негативного досвіду, а лише через власні світлі думки й позитивні плани. І це круто!» — наголосив Роман Лелюк.

Резюмуючи, він побажав молодим та активним людям столиці бути жадібними до життя, ніколи не збавляти обертів та горіти справою, яку вони роблять. А також зазначив, що і в КМДА працює багато молоді. Тож він закликав її долучатися до плідної співпраці з місцевою владою на благо Києва.

Спільні проєкти об’єднують

Головний спеціаліст департаменту освіти і науки КМДА Вікторія Коваль уточнила, що учнівське самоврядування столиці — це понад 400 учнівських рад — осередків самоврядування, які об’єднуються на міському рівні в Київську міську раду старшокласників, з якою департамент плідно співпрацює.

Тож серед спільних проєктів, якими пишається місто, — «Все буде Добре! ОК» — платформа, що виникла у фейсбуці на початку локдауну, навесні 2020 року. Тоді школярі почали писати пости і створювати невеликі флешмоби на підтримку вчителів, для яких навчання в онлайні теж було чималим випробовуванням. Нині в проєкті беруть участь понад 300 тисяч киян. Вони підтримують випускників, дякують медикам за сумлінну працю тощо. Щодня в спільноті публікують понад 300 постів. І в такий спосіб у часи коронавірусних обмежень місто комунікує, а його жителі підтримують одне одного.

Цікавим є проєкт «Якби мером був я», під час якого учнівська спільнота двічі на рік зустрічається з владою столиці. Ознайомлюється з їхніми планами та пропонує власні корективи. А також може поділитися своїми проєктами і пропозиціями задля поліпшення життя громади на рівні району і навіть міста.

Справжньою гордістю департаменту є форум «М.18: ми можемо більше», який став загальноукраїнським. Це своєрідні вибори для молоді під гаслом «Граємо в політику сьогодні, щоб завтра політики не грали з нами», учасниками яких стали багато шкіл столиці. Реалізується він з 2016 року, а юні в ігровій формі навчаються з 13 років аналізувати, аби згодом прийти на справжні вибори й зробити свій перший політичний вибір зважено та обдумано.

Завдяки успішній співпраці департаментів освіти та суспільних комунікацій виграють київські школярі, які мають ще більше підтримки та інструментів для самореалізації.

Повірити у власні сили

Проте в місті не лише влада підтримує молодь, а й чимало громадських організацій, що об’єднують юних. Зокрема учасник місцевого осередку молодіжної організації «Пласт» Національної скаутської організації України Олеся Іващенко розповіла, що саме завдяки співпраці з департаментом суспільних комунікацій та Vcentri Hub Шевченківського району вдалося реалізувати цікаві тренінги і лекції, а також провести етнозаходи, які знайомили дітей зі скаутським рухом.

«Серед останніх наших заходів, — вишкіл із тактичної медицини, який самотужки провела сімнадцятирічна дівчина-скаут. А фахівці хабу їй допомагали організаційно та інформаційно», — зазначила вона. Дуже добре, що такі відкриті простори з’являться в районах, адже це допоможе проводити різні корисні імпрези на місцях, не запрошуючи всіх до центру. А молодих людей закликають не боятися повірити у власні сили, пропагувати свої ініціативи та організовувати цікаві заходи, залучаючи однодумців.

Менеджер київського осередку громадської організації «Українська академія лідерства» Катерина Ганус розповіла про онлайн-марафон добрих справ «ДоброДвіж», який почався ще у 2019 році. Завдяки підтримці департаменту суспільних комунікацій вдалося маленьку ідею перетворити на велику і гарну справу.

«Було створено перший в Україні телеграм-бот, який допомагає молоді легко та інтерактивно знаходити можливості для волонтерства і втілювати конкретні корисні ініціативи для суспільства. Особливо це стало актуальним під час локдауну. Ми прагнемо, аби люди не дистанціювалися аж занадто і не байдужіли, а пам’ятали про допомогу ближньому і підтримку тих, кому це дуже необхідно. Отже, ми підтримували лікарів, які борються з коронавірусною інфекцією, а також самотніх літніх людей, щоб вони не опинилися в повній самоізоляції. У 2020 році в проєкті взяли участь 260 молодих людей, які в своїх місцевостях зробили 1277 добрих справ, а потім поділилися результатами в соцмережах. Цього року такий марафон відбувся у травні, залучили 1157 учасників та зробили 42 добрі справи, серед яких — допомога військовим на сході, донорство крові, сортування сміття, створення й поширення контенту українською мовою... І надалі наша робота триватиме, а міська влада, впевнена, нам допомагатиме», — зазначила вона.

Отже, столичні влада і молодь вчаться співпрацювати прозоро, відверто та якісно, продукуючи гарні ідеї і підтримуючи їхнє втілення. І така синергія дуже дієва для підтримки молодих і креативних. І може статися, що хтось із нинішніх лідерів молодіжних думок і очільників осередків років за десять обійме одну з керівних посад у департаментах КМДА, які нині їх підтримують.