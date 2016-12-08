Шановна редакціє, нещодавно на сторінці «Запитайте у юриста» ви розповіли, якими кредитними пільгами можуть скористатися люди, що переїхали на підконтрольну Україні територію з населених пунктів Донецької і Луганської областей, де нині відбувається АТО. А на які кредитні пільги можемо розраховувати ми, переселенці з Криму, і чи є для нас якісь пільги?
Валентина ОТРОЦЬКА,
переселенка з Криму, Черкаська область
Консультує юрист ВБФ «Горєніє» Сергій ЗАЯРНИЙ
— Для переселенців із Криму також передбачено пільги із сплати кредитів. Але вони відрізняються від пільг мешканців та внутрішньо переміщених осіб із зони АТО. Отже, для переселенців з Криму діють такі кредитні пільги:
1. Переміщена особа з Криму звільняється від сплати основної суми заборгованості та нарахованих відсотків за іпотечним кредитом на нерухомість, що розташована на тимчасово окупованій території. Це встановлено статтею 14 Закону «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».
2. Існує лист НБУ № 47/604/41267 від 31.07.2014 року «Щодо виконання вимог законодавства та вжиття заходів із захисту фінансових інтересів кримських переселенців». У ньому банкам запропоновано розробити внутрішні положення про порядок перегляду умов сплати та реструктуризації зобов’язань переселенців з АР Крим за кредитними договорами. Зокрема, звільнити від штрафних санкцій та надати відстрочку на погашення основного боргу й сплату відсотків. Згідно з листом, банки зобов’язані брати до уваги, що у переселенців із Криму та Севастополя є об’єктивні обставини, що впливають на порушення нормального режиму виконання зобов’язань перед банківськими установами.
Щоб зменшити, відстрочити або переглянути умови сплати кредитної заборгованості, вам необхідно активно звертатися до банківських установ із письмовими заявами, оскаржувати їхні дії в НБУ або у суді. Пам’ятайте, що банк не зацікавлений у зменшенні суми вашого кредиту. Аби скористатися своїм правом на кредитні пільги, вам потрібно звернутися до головного управління банку, в якому ви взяли кредит. Посилайтеся на згадані закон та лист. Як правило, головні офіси банків розміщені на території, підконтрольній Україні. Якщо ж банк відмовив у задоволенні вимог, звертайтеся із скаргою до управління НБУ в тому регіоні, де перебуває головне управління банку, який вам відмовив.
Матеріал підготувала Інна КОСЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»