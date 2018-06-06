Українського громадянина Романа Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство в Росії. Відповідне рішення ухвалив Московський міський суд. Процес у справі Романа Сущенка відбувався в закритому режимі, тож суд оголосив лише вступну й завершальну частини вироку. Під час дебатів сторін обвинувачення просило призначити українському журналістові покарання у вигляді 14 років колонії суворого режиму. Захист наполягав на невинуватості підсудного, який, на думку адвокатів, став жертвою провокації.

Cправа Романа Сущенка триває вже майже два роки. 30 вересня 2016-го українського журналіста власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка затримало ФСБ в Москві за звинуваченням у шпигунстві. За його словами, він перебував у відпустці й приїхав до російської столиці у приватних справах до родичів. Проте Кремль заявив, що Роман Сущенко — полковник і кадровий співробітник Головного управління розвідки Міноборони України, виконував у Москві спецзавдання.

Москва лютує, бо боїться

Президент Петро Порошенко вважає, що рішення російського суду щодо Романа Сущенка доводить: кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у спробі зламати дух українців. Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook: «Я впевнений, що РФ неодмінно понесе покарання за свої вчинки. Подібними «вироками» Кремль демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі».

Україна робитиме все можливе для звільнення Романа Сущенка з російського ув’язнення, написав на своїй сторінці у Facebook Володимир Гройсман. Він назвав вирок «безглуздим» і «нелюдським», а звинувачення проти Романа Сущенка «безпідставними». «Мені важко добрати слова і прокоментувати цей черговий доказ люті й ненависті російської владної машини, яка, по суті, без суду і слідства трощить людські життя. Робитимемо все можливе для звільнення Романа і встановлення справедливості», — наголосив Прем’єр.

Українське МЗС заявило, що ганебний вирок Романові Сущенку, фальсифікація справи проти нього — «чергове свідчення відсутності правосуддя в Російській Федерації», і вимагає «посилення міжнародного тиску на Москву для припинення агресії, репресій та утисків українських громадян». Зовнішньополітичне відомство вимагає негайно скасувати незаконне рішення у справі Романа Сущенка, звільнити його з-під варти та забезпечити безперешкодне повернення в Україну.

Тим часом глава МЗС Павло Клімкін закликав українців не їхати в Росію на чемпіонат світу з футболу після винесення вироку Романові Сущенку, про що написав у мікроблозі Twitter: «Хтось журналістів рятує, а хтось саджає. Хоч від РФ ніхто іншого й не очікував. З усіх сил боротимемося за Романа й далі. Ще раз закликаю всіх, хто збирається до Росії на чемпіонат світу з футболу, бути свідомими ризиків та загроз і не допустити лиха. Романе, тримайтеся!»

Підстава для обміну?

Рішення суду у справі Романа Сущенка спричинило обурення і у світі. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір у зверненні закликав російську владу звільнити Романа Сущенка. «Журналістика — не злочин, і працівники ЗМІ мають виконувати свою роботу в безпечних умовах без страху стати об’єктом переслідування, нападів чи арешту», — наголосив Арлем Дезір. Він висловив сподівання, що рішення про засудження Сущенка буде скасовано під час апеляції.

Колишня журналістка, яка нині обіймає посаду міністра закордонних справ Канади, Христя Фріланд «вражена арештом і вироком українському журналістові». Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter. «Канада засуджує цю спробу придушити тих, хто працює на захист істини», — заявила Христя Фріланд.

Офіційне оголошення вироку Романові Сущенку може стати підставою для російської влади для його обміну, так вважають чимало експертів і політиків. «З’явилися можливості для обміну Романа Сущенка на журналіста Вишинського, якого притягують до кримінальної відповідальності в Україні. Вважаю, що потрібно зробити це негайно, щоб розв’язати цю проблему компромісом», — заявив колишній адвокат українського журналіста Марк Фейгін.

Віце-спікер Верховної Ради, представниця України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко також припускає, що вирок Роману Сущенку може наблизити його до звільнення через обмін. Вона зауважує, що не має ілюзії, що «псевдовирок» автоматично означає готовність Москви передати українській стороні Сущенка. Україна вже два місяці готова передати РФ 23 російських громадян, щоб звільнити українських політв’язнів. «Але ж відповіді від РФ немає. Ми вимагаємо негайного звільнення Сущенка, Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клиха, Виговського, хлопців з окупованих територій — Глондаря, Пантюшенка, Корінькова, Орищука, Іваничука, Дєєва, Асєєва, інших. І чекаємо від РФ відповіді на нашу пропозицію», — написала Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, нині в тюрмах Росії утримують понад 60 українців.