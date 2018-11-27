У неділю, 25 листопада, російські прикордонні катери атакували і обстріляли три судна українських ВМС, коли ті здійснювали плановий перехід із порту Одеса в Чорному морі до порту Маріуполь в Азовському. Шестеро українських військовослужбовців зазнали поранень. За повідомленням ВМС, українські судна захопили російські спецпризначенці і відбуксирували до порту Керч.

Своїми агресивними діями Росія порушила право свободи судноплавства, гарантоване міжнародними угодами, а також Конвенцію ООН з морського права та положення договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Таран і обстріл

Новину про напад російських прикордонників на українські судна в Києві сприйняли як відкритий прояв воєнної агресії РФ проти України. Збройні сили України було приведено в повну бойову готовність, а підрозділи Держприкордонслужби переведено на посилений варіант несення служби. З Одеси в море вийшли всі військові кораблі.

Президент Петро Порошенко скликав термінове засідання Воєнного кабінету РНБО. Начальник Генштабу Віктор Муженко доповів, що українські судна було обстріляно, коли вони залишали Керченську протоку, не дочекавшись дозволу на прохід під мостом в Азовське море. 25 листопада о 4.00 українська сторона здійснила два запити на диспетчерський пункт в тимчасово окупованій Керчі щодо можливості проходу й уточнення графіка проходу в зоні Керченського мосту, проте відповіді не отримала. Пізніше цього самого дня повідомлення про закриття проходу нібито через те, що там сів на мілину суховантаж, з’явилося в міжнародному центрі контролю. Проте, за словами Віктора Муженка, ця інформація не відповідала дійсності, оскільки о 13.40—13.50 під аркою Кримського мосту пройшли корабель та два протидиверсійних катери РФ. Начальник Генштабу додав, що, не отримавши до 17:00 належної інформації, кораблі ВМС України вирішили повертатися до пункту постійного базування — Одеси.

«Під час проходу кораблів із зони очікування до пункту постійного базування українські судна було обстріляно, заблоковано й по них було застосовано озброєння на ураження», — доповів Віктор Муженко.

Мобілізувати резерви держави

Секретар РНБО Олександр Турчинов запропонував запровадити воєнний стан в Україні строком на 60 діб для створення умов з відсічі збройної агресії. «Ми бачимо, що військові підрозділи збройних сил, ФСБ РФ атакували наші ВМС, причому вели вогонь на ураження. Саме тому ми говоримо про небезпеку не тільки провокацій у Чорному та Азовському морях, а й на суходолі. Ми бачимо ту активну підготовку військових підрозділів РФ, яка відбувається вздовж наших північних, східних і південних кордонів», — заявив Олександр Турчинов.

Під час засідання РНБО Президент Петро Порошенко наголосив, що запровадження воєнного стану не свідчить про відмову України від політико-дипломатичного шляху визволення тимчасово окупованих українських територій, і зауважив, що воєнний стан запроваджується лише для оборони, захисту української землі, нашої територіальної цілісності, суверенітету й незалежності країни. Він звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці, повідомляє УНІАН.

«Ми вимагаємо терміново їх передати українській стороні разом з кораблями і терміново зробити деескалацію ситуації, яка склалася в Азовському морі, — як перший крок, і деескалацію в інших напрямках», — наголосив Президент.

Україна має мобілізувати всі можливості держави, щоб захистити свою територіальну цілісність, вважає Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. «Якщо потрібно ухвалювати рішення, які не обмежують прав і обов’язків людей, а з іншого боку мобілізують резерви держави, щоб захистити кордони і цілісність, це треба зробити», — погоджується глава уряду. Він наголосив, що дії росіян у Керченській протоці неприйнятні. «Вважаю, що має бути мобілізований весь цивілізований світ, аби цьому дикунству покласти край. Ніхто не дав права не поважати закону, посягати на територіальну цілісність держави», — наголосив Володимир Гройсман.

МЗС України поклало всю відповідальність за подальше загострення ситуації в регіоні Азовського та Чорного морів та підрив процесу мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на кремлівський режим. «Напад на українські судна, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь з дотриманням положень усіх чинних багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорів та правил навігації, слугує черговим актом збройної агресії РФ проти України. Росія фактично поширила свої воєнні дії проти України на море», — йдеться у заяві відомства.

Українські дипломати звернулися до країн-союзників та партнерів із закликом вжити всіх необхідних заходів для стримування агресора «зокрема через застосування нових і посилення чинних санкцій, а також надання Україні військової допомоги для захисту територіальної цілісності й суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів».

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що захоплені напередодні Росією українські екіпажі в Азовському морі є військовополоненими.

«Хочу підкреслити, що відповідно до міжнародного права статус захоплених екіпажів має розглядатися відповідно до Женевської конвенції 1949 року. Тому наші моряки є військовополоненими, — наголосив дипломат на прес-конференції у столиці. — Ми також розмовляємо з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, щоб він негайно включився до процесу моніторингу як стану українських військових моряків, так і їхнього звільнення. Це один із наших ключових пріоритетів».

Провокація із жахливими наслідками

Палата представників США закликала президента Дональда Трампа притягнути президента Російської Федерації Володимира Путіна до відповідальності за дії Росії в Азовському морі. Про це йдеться в заяві члена Палати представників від Республіканської партії Браяна Фітцпатріка, який є співголовою Конгресового українського кокусу. «Ми не можемо ігнорувати агресію Росії проти України. Наполегливо закликаю президента і адміністрацію повною мірою притягнути Володимира Путіна до відповідальності на саміті «Великої двадцятки» наступного тижня. Ми маємо стояти пліч-о-пліч з народом України», — наголошує сенатор.

Держсекретар МЗС ФРН Міхаель Рот в інтерв’ю Німецькому радіо визнав, що ситуація, яка склалася в Керченській протоці та Азовському морі, «вкрай небезпечна». Він закликав обидві сторони якомога швидше розрядити напругу, оскільки це може призвести до «жахливих наслідків».

Із закликом до Росії негайно припинити ескалацію, звільнити захоплені судна й дозволити відновити нормальний морський рух звернулися президент Литви Даля Грібаускайте, МЗС Канади, Естонії, Данії, Швеції, Грузії та інших країн. Про свою підтримку територіальної цілісності та незалежності України заявило й НАТО.

У полоні хворобливої логіки

Проте наївно було б чекати на адекватну реакцію Москви на ці заклики. Кремль живе за правилами своєї хворобливої логіки «Крим наш», отже всі дії ефесбешних катерів виправдані. ФСБ заявило, що українські військові кораблі «неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ. Кораблі небезпечно маневрували, не підкорялися законним вимогам російської влади», — вважає Кремль. А рупор Путіна Дмитро Пєсков заявив, що українські кораблі «порушили державний кордон РФ», назвавши події у Керченській протоці «небезпечною провокацією Києва».

Проблема полягає в тому, що Кремль ось вже п’ятий рік поспіль вдає, що не розуміє, чому його звинувачують у порушенні міжнародного права, незаконній зміні кордонів у повоєнній Європі й силовому захопленні чужих територій, і що не чує постійних закликів міжнародної спільноти повернути Крим Україні й піти з Донбасу. Поліпшити слух російської влади можуть лише посилення санкцій і політична воля українських партнерів припинити будь-які бізнес-контакти та спільні проекти з путінською Росією. Формула про діалог із нею вже не працює.