Упродовж усіх президентських перегонів тему миру експлуатують усі кандидати на найвищу посаду в державі. Сперечатися із цим складно. Але умови його досягнення можуть бути різними. Капітуляція і втрата державності, як 100 років тому сталося з УНР, чи мир із дотриманням національних інтересів. Стоячи на колінах, миру не випросити. Тим більше в такого агресивного сусіда, як Росія та її очільник.

«Йому не потрібен Крим, йому не потрібен Донбас. Йому потрібна вся Україна — повернення в російське ярмо. Йому потрібна ліквідація нашої церкви. Йому потрібна федералізація України, щоб у Москві вирішували, куди йти Україні, українській державі і народові, — вкотре намагався відкрити очі наївній частині нашого суспільства Президент Петро Порошенко в ефірі одного з телеканалів. — Нам потрібен мир, холодний, але мир. Мир на українських умовах, коли російські війська мають піти з нашої землі, коли Україна зможе реалізувати прагнення українського народу на членство в ЄС та НАТО, і Україну в цьому прагненні підтримає весь світ. Мир на українських умовах з урахуванням українських національних інтересів, включно з інтересами національної безпеки, точно буде. З нами правда, з нами весь світ і з нами Господь».

Іншого нам просто не дано. Або ми втратимо все і знову станемо задвірками російської імперії, тільки цього разу на геть безправній основі, або остаточно порвемо ці кайдани, вирвавшись на європейський шлях розвитку. «Українці навчилися знімати локшину російської пропаганди з власних вух і більше ніколи на неї не купляться. Дуже дорогу ціну заплачено за те, щоб Україна мала можливості свого розвитку. Ми дуже добре вивчили уроки 2014 року», — наголосив Президент.

Європейський вектор — найнадійніший

Саме тому глава держави закликав народних депутатів проголосувати за внесення змін до Конституції, які закріплять незворотність європейського та євроатлантичного напрямку розвитку України. «Я закликаю в четвер, коли ви будете голосувати, згадати військову систему розпізнавання «свій—чужий». Прохання: голосування за ЄС і НАТО, за зміни до Конституції — це наш український розпізнавач «свій—чужий», українець або росіянин. Усе просто. І далі буде легше», — сформулював ідею Петро Порошенко. І після цього повернення до російського ярма вже не буде.

Впевненості додають попередні голосування за надважливі державницькі документи, коли Верховна Рада знаходила шлях до об’єднання. Бо українці не хочуть допустити повторення того, чим обернулася в нашій історії відсутність єдності: голодомори, більшовицька окупація, сталінські концтабори, знищення поколінь, депортація кримських татар.

Натомість європейський вектор відкриває перед нами всі позитивні аспекти цивілізованого майбутнього. Україна і Північноатлантичний альянс обопільно зацікавлені в поглибленні та розширенні партнерства. Зараз ми маємо потужну світову коаліцію, санкції працюють проти Російської Федерації тощо. «І не лише воїни на фронті, які боронять українську землю, а є величезний внесок українських дипломатів, які тримають проукраїнську коаліцію у світі. Це те, чого Путін не міг уявити», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.

Це саме стосується і співпраці з ЄС, який слугує стандартом, що визначає рівень життя людей. Україна рухається до членства в ЄС та НАТО, забезпечуючи розвиток економіки та підвищення соціальних стандартів. На жаль, поки що Президенту довелося визнати, що рівень добробуту українців залишається низьким: «Коли я стверджую, що бідність для України небезпека аж ніяк не менша, ніж зовнішня агресія — це абсолютна правда».

Причин тут кілька, зокрема й наслідки війни з Росією, як гарячої, так і торговельно-економічної. «На що розраховували росіяни? — слушно запитує Президент. — На зупинку виробництва і на те, що мільйони українців, опинившись на вулиці, допоможуть росіянам змінити в Україні владу». Натомість вдалося знайти адекватну відповідь на ці виклики у вигляді поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, і українські товари вийшли на найбільший ринок у світі — ринок Євросоюзу. Так само Україна розв’язала питання з поставками природного газу з Європи, коли Росія припинила постачати газ.

«Ми не просто вижили, а ми відновили виробництво, орієнтуючись на європейські і світові ринки. І сьогодні створили потужний фундамент для того, щоб забезпечити добробут громадян, — переконаний глава держави. — Цифри макроекономіки яскраво демонструють — найгірше вже позаду. У нас найвищі за останні сім років темпи зростання економіки, найнижча за п’ять років інфляція. Відновлені до довоєнного рівня золотовалютні резерви, зростає кількість підприємств».

Відсіч на всіх рівнях

Тому захист нашого вибору відбувається не лише на лінії зіткнення на Донбасі, а й у виборчих кампаніях. Бо Росія намагатиметься використати їх для досягнення своїх відомих цілей.

«Ціна, якщо буде прийнято рішення російським президентом перейти в активний наступ, буде значно вища, ніж у 2014 році, — провадив далі Президент. — Путіну набагато дешевше підірвати стабільність України зсередини і забезпечити свій вплив на волевиявлення українських громадян. Через механізми медійної підтримки, і через механізми фінансового втручання, і через організаційні заходи, через п’яту колону, і на церкву у Росії були свої плани. Ми не дамо цього зробити!»

Тому він запевнив, що віддасть прикордонникам наказ не пускати спостерігачів від Росії на президентські вибори 2019 року.

Запевнив Петро Порошенко і в щоденній роботі над звільненням українців, яких тримають в ув’язненні на окупованих територіях Донбасу і в Криму, та українських політв’язнів у Росії: «Ми точно переможемо, і вони будуть удома, бо для Путіна стає дедалі менше сенсу. Для нього це вже як валіза без ручки. Він не знає, що з цим робити і як зберегти обличчя. Ми допоможемо повернути хлопців додому».

Так само Україна й надалі обстоюватиме право вільного проходу своїх суден Керченською протокою. «Я не казатиму, коли, бо підуть лише добровольці. Припускаю, що там будуть і журналісти, експерти ОБСЄ, і дуже проситься перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Ми точно підемо, ми будемо обстоювати свободу мореплавства, і правда з нами».

Україна ніколи не визнає факт окупації Керченської протоки та Азовського моря. «Ми стовідсотково вимагатимемо забезпечення вільного користування відповідно до двосторонніх угод, Конвенції ООН щодо свободи мореплавства», — підкреслив глава держави.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»