Докази втручання та фінансування Росією спроб дестабілізації ситуації в Україні оприлюднив голова Служби безпеки Василь Грицак під час спільного брифінгу з Генеральним прокурором Юрієм Луценком. За його словами, СБУ перехопила розмови «офіційного представника» так званого міністерства закордонних справ «ДНР» Костянтина Долгова зі співробітником російських спецслужб Олександром Чуліндіним (він докладно інструктував протеже щодо організації акцій протесту до річниці Революції гідності). Надходили вказівки зробити красиву картинку для пропагандистських сюжетів, посіяти паніку і створити атмосферу недовіри до української влади.
Потім Василь Грицак оприлюднив переговори російських кураторів з групою громадян України. Деякі з них — чинні помічники народних депутатів і лідери громадських організацій. «Записи доводять фінансування російськими спецслужбами штучних ініціатив федералізації України, створення так званих спеціальних економічних зон, виборності «губернаторів» і керівників регіональних правоохоронних органів, відновлення економічних зв’язків з Росією та надання російській мові особливого статусу. Російські куратори хочуть створити враження недієздатності української влади та нав’язати своє бачення державного устрою нашої країни», — цитує слова посадовця прес-служба СБУ. Такі агенти втілюють у життя наміри Кремля через депутатів обласних, місцевих та районних рад і певною мірою — через Верховну Раду. За допомогою недолугих форумів, круглих столів, конгресів нав’язують ілюзію масової підтримки антидержавних ініціатив і здійснення політичного тиску на владу.
Терор триває практично щодня
До речі, СБУ провела понад два десятки обшуків в українців, які перебувають у тісному контакті з представником російських спецслужб. У цьому розрізі Василь Грицак заявив: «На жаль, ми знаємо, що в Україні є ціла купа громадян, які чомусь перебувають у дуже тісному контакті з громадянином Чуліндіним у Москві, які за короткий період мають по півтори сотні з’єднань з цим московським абонентом».
Юрій Луценко більше акцентував на питанні реагування правоохоронної системи на злочини терористів проти цивільних осіб. Статтю 258 Кримінального кодексу (терористичний акт) найбільше застосовують нині на території Донецької та Луганської областей. Він запевнив присутніх, що правоохоронна система України чітко фіксує всі терористичні акти проти військовослужбовців України та цивільного населення, всі матеріальні збитки, яких терористи завдають промисловим і житловим об’єктам інфраструктури.
«Це меседж для європейських друзів України про те, що ми потребуємо захисту мирного населення від терористичних актів, які вороги щоденно скоюють на нашій території. Ми потребуємо якомога швидшого політичного рішення про початок міжнародного кримінального переслідування членів терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР», — наголосив він.
Чи будуть нові гучні викриття?
Генпрокурор спрогнозував внесення до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з народного депутата Андрія Артеменка. Його викличуть до слідчого. Головним запитанням стане нібито узгодження так званого мирного плану з помічниками американського та російського президентів. Якщо нардеп проігнорує цю зустріч, можливе його притягнення до кримінальної відповідальності за статтею «Державна зрада».
Нагадаємо, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що за тиждень до того, як Майкл Флінн пішов з посади радника президента США з нацбезпеки, йому передали пропозицію нардепа від РПЛ Андрія Артеменка щодо скасування президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії. План передбачав виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці мали б вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років. Того самого вечора парламентарія виключили з лав партії.
Що стосується інших одіозних нардепів, то їхню причетність до сепаратистських заходів в Україні виявить слідство. Встановлено лише прізвища тих, хто спрямовував чи отримував московські гроші.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»