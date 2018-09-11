У Каланчацькому й Чаплинському районах Херсонської області організовано цілодобовий моніторинг екологічної ситуації після викидів заводу «Кримський титан». Крім контролю, підрозділи ДСНС цілодобово надають допомогу в перевезенні дітей з с. Каїрка Каланчацького району до оздоровчих таборів Скадовська; розгорнуто два пункти надання допомоги поблизу контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Каланчак» і «Чаплинка» з цілодобовим чергуванням особового складу.

Хіміко-радіометрична лабораторія Міжрегіонального центру швидкого реагування в неділю провела хімічну розвідку в центральних частинах сіл Олександрівка та Преображенка. За підсумками експрес-аналізу, небезпечних речовин не виявлено, повідомляє Укрінформ.

Проведено дегазацію спеціальною технікою відкритих ділянок та дахів будівель КПВВ «Каланчак» і «Чаплинка» на площі 2,5 га й ділянок автодоріг до населених пунктів Ставки і Каїрка Каланчацького району (оброблено шляхи завдовжки 20 км). Загалом від початку робіт оброблено 194 км автодоріг і 2,5 га території та будівель двох КПВВ.

А на материкову частину України з тимчасово окупованого Криму лише вихідними виїхало 59 осіб. Серед них були і діти, і люди різного віку. Згадані КПВВ хоч і вважаються тимчасово закритими, оформлюють перетин у спрощеному режимі, про що сповістив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян. За його словами, на початку тижня ці пункти також пропускали людей на Херсонщину.

«Що стосується КПВВ «Чонгар», то він працює у штатному режимі, але там немає великого навантаження, скупчення автотранспорту. Все спокійно, буденно», — додав представник ДПСУ.

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін заявляє, що моніторинг ситуації у зв’язку з викидом отруйних хімікатів із кислотонакопичувача заводу «Кримський титан» в окупованому Армянську триватиме й надалі. «Поточна ситуація, згідно з аналізом повітря, — в нормі. Але це не означає, що маємо припиняти моніторинг. Він триватиме. Так само триватиме й дослідження стану осіб, які зверталися по медичну допомогу», — зазначив посадовець в ефірі одного з телеканалів.

«Повна відповідальність покладається насамперед на власників і бенефіціарів підприємств, які забруднюють довкілля, а також на окупаційну владу Російської Федерації, що фактично створила всі умови, аби забруднення поширилося. Через власну військову присутність створила на цих об’єктах відповідні техногенні ризики, які призвели до дуже сумних наслідків», — продовжив представник Президента.

Учора було проведено нараду з представниками Міністерства охорони здоров’я, і найближчим часом буде надано офіційну пам’ятку, як саме слід поводитися кримчанам, які зазнали негативного впливу внаслідок забруднення. Оскільки окупаційна влада бреше їм і приховує реальні дії, які слід робити в цій ситуації.

На запитання щодо версій причини викидів фахівець нагадав, що вже встановлено обставини забруднення. «Є вже рішення Ради національної безпеки і оборони України. Це стосується порушень технологічного циклу на підприємстві, зокрема в умовах присутності там російських військових. Кислотний накопичувач, яким маніпулюють росіяни, існував там десятки років до того і справді становить постійне джерело забруднення. Але ті викиди сталися не з накопичувача», — уточнив Борис Бабін.

На його думку, нині тема накопичувача російська сторона використовує як елемент інформаційної війни, адже Крим потребує дніпровської води: «У них зупиняється економіка, там порожні водосховища. Це не становить проблеми для населення — для нього питної води достатньо. Але це становить проблеми для підприємств. І ми знаємо, що їм дали вказівку з Москви: вода за будь-яку ціну».

Представник Президента запевнив, що Київ води не дасть і переговорів про це не вестиме. Адже її, повідомляє УНІАН, потребує не населення, а саме підприємства.

Міністерства інформаційної політики та охорони здоров’я підготували рекомендації для жителів північних районів Криму і півдня Херсонщини — зони, на які вплинули або можуть вплинути викиди заводу «Кримський титан». Листівки роздаватимуть на КПВВ на адмінмежі, поширила допис у Фейсбуці перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова. Там міститься інформація, що відбулося в ніч з 24 серпня поблизу цього хімічного підприємства, а також надано пояснення, як саме проявляються ознаки отруєння. Хімічні сполуки подразнюють очі, слизові оболонки, шкіру й дихальні шляхи. Може з’явитися утруднення дихання — кашель, виділення мокротиння, іноді з домішками крові, нежить, носова кровотеча та біль у грудях. У разі подразнення слизової оболонки очей — почервоніння, запалення, набряклість, помутніння рогівки, ураження райдужної оболонки. У разі гострих отруєнь — головний біль, запаморочення, загальна слабкість. Хімічне забруднення також може ускладнювати хронічні захворювання легенів — астму та емфізему.

Містяться також рекомендації, що треба робити у приміщеннях та поза ними.