Внаслідок масованих атак російських терористів на українські міста страждають об’єкти ін­фраструктури. У регіонах фіксують перебої зі світлом, тому задля економії електроенергії почали впроваджувати віялові та аварійні відключення. Укр­енерго запровадило тимчасово контрольоване обмеження споживання електроенергії, яке має допомогти знизити навантаження на електромережі, а також надати енергетикам час для ремонту пошкодженого загарбниками обладнання.

«Російські атаки на енергетичну інфраструктуру тривають. Вони намагаються пошкодити всі ланки постачання електроенергії — генерацію, підстанції, електромережі. Українська енергосистема залишається стабільною, проте ми були змушені зупинити експорт у Європу. Крім того, ми закликаємо громадян знизити енергоспоживання в пікові години, щоб дати змогу енергетикам забезпечити надійне енергопостачання», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Обмеження впровадили в усіх регіонах країни, зокрема й на Харківщині.

Значно обмежили електроспоживання

За повідомленням Харківобленерго, коли виникає дефіцит потужностей, то за командою від Укр­енерго вводять графіки обмеження споживання, про які інформують споживачів не менш ніж за годину. Перш за все, це стосується юридичних осіб, тобто підприємств різних форм власності. Щодо віялових відключень споживачів, то в Харкові їх поки не застосовують, але жителів закликають обмежити споживання електрики, менше користуватися потужними приладами особливо в пікові години — вранці та ввечері.

У Харкові вжили вимушених обмежувальних заходів, які дають змогу утримати енергосистему країни в робочому стані. Зокрема в місті стали рідше ходити трамваї та тролейбуси, в метрополітені збільшили інтервал руху поїздів, зупинили майже всі ескалатори та вдвічі зменшили освітлення станцій. Крім того обмежили подачу гарячої води. Цей вимушений захід дав змогу значно скоротити електроспоживання харківськими Тепломережами.

Також у місті з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів вимкнули вуличне освітлення. Як стверджують у міській раді, це зробили не з метою економії, а з міркувань безпеки. Проте ці дії також дали змогу значно заощадити споживання електрики. Такий захід після атак на інфраструктуру країни почали застосовувати і в інших регіонах. У деяких світло повністю вимкнули, а в деяких перейшли на економний режим.

Звісно, не всі власники магазинів і кафе відмовилися від яскравих вивісок, реклами на моніторах і повного освітлення приміщення, й подекуди до комендантської години продовжують підсвічувати вулиці перед своїми закладами. Проте й вони вже запаслися генераторами та поступово скорочують часи роботи.

Як повідомив харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, споживання електроенергії у місті зменшилося майже на 20%. Але, незважаючи на це, всі виробництва та об’єкти критичної інфраструктури міста продовжують працювати.

«Завдяки жорстокій економії Харків поки без відключень. Ми змогли стабілізувати ситуацію та не відключати житловий фонд. Ми дуже економимо на інфраструктурі. Харків’яни з розумінням ставляться до цих незручностей. Зараз головне перемогти, вистояти, знищити ворога, після чого все будемо відбудовувати», — зазначив міський голова.

Світло повертається на деокуповану територію

Незважаючи на вимушену економію у сфері енергетики, на Харківщині продовжують відновлювати електропостачання в населених пунктах, які постраждали від війни. У районах, які були в зоні активних бойових дій перебито дроти, пошкоджено опори та трансформаторні підстанції. Енергетики намагаються відновлювати електропостачання в максимально короткі строки, але все відбувається не так швидко, як хотілося б, через умови безпеки, адже багато території заміновано. Лише після дозволу військових спеціалісти можуть приступати до роботи.

За інформацією Харківської обласної військової адміністрації, електроенергію вже повернули майже на 75% деокупованих територій області. Світло повернулося майже в усі селища та містечка області, які були знеструмлені із самого початку вторгнення. Так нещодавно розпочалися роботи з відновлення електрики в селищі Лісне Дергачівського району. Цей населений пункт перебував без електроенергії з 3 березня та довгий час був у так званій сірій зоні, тому виконувати ремонтні роботи раніше було неможливо. Зараз електроенергію повернули майже 700 жителям цього селища. Як повідомили в Харків­обленерго, для того, щоб заживити Лісне, енергетикам довелося відремонтувати високовольтну лінію 10 кВ, а також було замінено шість високовольтних опор та понад 6 км дроту.

Поступово повертається світло і в Ізюм, Куп’янськ, Балаклію, Вовчанськ та в навколишні населенні пункти.

«Одразу після заживлення великих міст, з’являється можливість повернути електрику в навколишні селища та села. Наші електрики ні на секунду не припиняють роботи. Щодня до мережі під’єднують нових споживачів», — зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Попри постійні атаки ворога, критична інфраструктура Харківщини та всієї України продовжує працювати. Пошкоджені об’єкти швидко відновлюють, або йде перерозподіл енергії через інші джерела.

Усі ці атаки на інфраструктуру та терористичні дії росії не вплинули на український дух, віру в перемогу та впевнені дії наших військових, щодо повернення окупованих ворогом територій.

«Ані цей удар терористів, ані будьякі інші подібні удари не зупинять наших захисників. Російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, ніби цей терор проти нашої інфраструктури і людей може якось загальмувати активні дії наших військових чи створити якісь труднощі нашій обороні. Українці об’єднані і точно знають, що росія не має шансів перемогти в цій війні», — наголосив Президент України Володимир Зеленський.

Борис БРЕСЛАВЕЦЬ

для «Урядового кур’єру»