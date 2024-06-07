У четвер, 6 червня, Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду щодо фінансування від Європейського Союзу в межах реалізації Ukraine Facility, укладену між Україною та ЄС, загальним обсягом 50 мільярдів євро. Угода офіційно започатковує виконання плану України та визначає механізми фінансової співпраці між Україною та ЄС.

«Рамкова угода, яку ратифікував парламент, означає офіційний запуск реалізації плану України для стійкої фінансової підтримки нашої держави. Передбачені процедури дадуть змогу забезпечити координацію з Європейським Союзом для ефективного, прозорого та підзвітного використання фінансування, що є необхідною умовою для подальшої європейської інтеграції», — зазначила перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Відповідно до рамкової угоди, Україна зобов’язується забезпечити високий рівень прозорості та контролю у використанні коштів, наданих Європейським Союзом. Для цього буде створено механізми для запобігання корупційним ризикам та посилено інституційну спроможність у частині моніторингу та контролю. Угода передбачає тісну взаємодію між органами державної влади України та інституціями ЄС, що також сприятиме європейській інтеграції.

Юлія Свириденко додала, що невдовзі Україна та ЄС укладуть фінансову та кредитну угоди, які дадуть змогу залучити 1,89 мільярда євро попереднього фінансування цього місяця й надалі отримувати регулярні виплати за виконання індикаторів плану України.

Нагадаємо, 22 травня перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко і комісар ЄС з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер ВаргеїКпідписалиКрамкову угоду щодо фінансування від Європейського Союзу в межах реалізації Ukraine Facility.

Після підписання Юлія Свириденко зазначила, що угода визначає практичні параметри фінансової підтримки в межах Ukraine Facility — це інструкція, за якою здійснюватиметься координація, моніторинг, звітування та багато іншого. Угода зокрема передбачає тісну взаємодію між органами державної влади України та інституціями ЄС, що також сприятиме європейській інтеграції. Для цього Україна активно співпрацюватиме з Європейською комісією, Європейським бюро боротьби з шахрайством (OLAF) та Європейським судом аудиторів. Зокрема, залучені органи здійснюватимуть обмін інформацією про використання коштів, координуватимуть свої дії з упровадження фінансових ініціатив, проводитимуть спільні аудити та перевірки, а також розроблятимуть і впроваджуватимуть заходи для запобігання корупції та шахрайству.

Національний координатор, а саме Міністерство економіки, стає ключовим органом взаємодії з Європейською комісією та забезпечуватиме ефективне управління та моніторинг використання коштів, наданих Європейським Союзом. Зокрема національний координатор відповідатиме за підготовку та подання звітів, а також перевірку виконання кроків плану України, ухваленого для Ukraine Facility.

Угода також передбачає створення аудиторської ради, до складу ради увійдуть професійні аудитори, експерти з фінансового контролю, антикорупційні експерти. Рада забезпечуватиме ефективний аудит і моніторинг та співпрацюватиме з іншими наглядовими й антикорупційними органами для забезпечення комплексного підходу до контролю за використанням коштів.

Нагадаємо, в лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Відповідно до затвердженого регламенту, програма підтримки України від ЄС обсягом 50 мільярдів євро буде чинною з 2024­го до 2027 року та передбачатиме три складові:

перша — пряма підтримка державного бюджету — 38,27 мільярда євро, з яких 33 мільярди — у формі кредитів та 5,27 мільярда — у формі грантів;

друга — спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах — 6,97 мільярда євро;

третя — технічна підтримка у здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами разом з отриманими раніше — 4,76 мільярда євро.

Підготовка плану для Ukraine Facility відбулася під керівництвом першого віцепрем’єр­міністра — міністра економіки Юлії Свириденко та команди Міністерства економіки у співпраці з іншими міністерствами та профільними органами державної влади, а також у постійних консультаціях з представниками Європейської комісії.

До створення плану було активно залучено представників бізнесу, громадських організацій, парламенту, а також представників регіонів. Київська школа економіки здійснювала аналітичну й організаційну підтримку під час розроблення документа за підтримки UK International Development від уряду Великої Британії. Загалом у плані було частково або повністю враховано 133 пропозиції від представників бізнесу та 84 — від громадських організацій.

План для реалізації Ukraine Facility — лише частина планів і заходів уряду щодо розвитку й відновлення України. Основний фокус плану — на розвитку секторів та галузей, що можуть дати найбільший позитивний ефект для зростання національної економіки.

Джерело: Міністерство економіки