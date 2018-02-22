Цими днями Ліплявська об’єднана територіальна громада разом із ГУ Держгеокадастру в Черкаській області підписала меморандум про передачу земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну власність громади.
Такий крок сторони мають намір здійснити відповідно до недавнього рішення Кабінету Міністрів України. Клопотання ОТГ до відповідного управління Держгеокадстру про передачу земель, їхню інвентаризацію в межах громади, реєстрацію ділянок у кадастрі та передачу земель у комунальну власність готують й інші місцеві органи самоврядування області. Першу передачу земель плануються здійснити у березні цього року.
Атовцеві не можна відмовляти
Проблема передачі земель у межах громад турбує селян уже давно. Нерідко на території ОТГ з’являється забудовник чи землевласник, розпочинає там роботи, а громада ніяк не може на це вплинути. Тепер завдяки уряду проблему розв’язано.
Як розповів голова Степанківської ОТГ Ігор Чекаленко, бувало, коли Держгеокадастр відмовляв атовцеві у відведенні ділянки землі у межах громади, а трохи згодом присилав на погодження питання відведення тієї самої земельної ділянки людині з іншого населеного пункту, але зовсім не атовцеві. Він сподівається, що після такого доленосного для наших ОТГ рішення уряду територіальні громади стануть повноцінними власниками своєї землі, що не виникатиме тяганини щодо створення громадських пасовищ, пріоритет яких засвідчила обласна стратегія розвитку.
Сільська рада понад рік працювала над цією проблемою, зверталася до Держгеокадастру, щоб на три ділянки загальною площею 45 гектарів отримати накази, які дозволяли б сільській раді розробити на них проектну документацію. Одержали від Держгеокадастру формальні відмови. Довелося розробляти проекти через державну проектну установу. Сільський голова сподівається, що відтепер таке нехтування законами у земельній галузі буде припинено.
Звернулися до Верховної Ради
— У користуванні нашої сім’ї гектар землі, за який ми сплачуємо податки, — розповів житель села Степанки Микола Решетняк. — Тримаємо дві корови, тож нам потрібно десь і худобу випасати, і запасати на зиму сіно. Тримаю корови вже 35 років, і раніше колгосп відводив нам випас і сінокіс. А тепер ми б не проти взяти ще гектар, і таких людей у нас багато. Бо яке ж село без худоби, а худоба без пасовища? Тепер нарешті громада зможе надати нам цю землю.
Задоволений ухваленим рішенням і директор Черкаського центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Слинько. Свого часу, розповідає він, їхня установа допомагала 11 ОТГ краю готувати звернення до Голови Верховної Ради і народних депутатів щодо постанови, яка б дозволила їм розпоряджатися землею за межами населених пунктів. Тепер відповідне рішення ухвалено.
Вирішення питання передачі земель ОТГ дасть змогу місцевим радам краще контролювати їх використання, запобігати рейдерству, навести лад у порядку сплати за оренду цих земель, збільшити соціальний внесок орендарів у розвиток громади, переконані більшість керівників місцевих рад.