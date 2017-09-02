Похолодання останнього літнього тижня нагадує — не за горами опалювальний сезон. І хоч синоптики обіцяють (принаймні поки що) пізню теплу осінь, все ж настане час, коли треба вмикати котельні на обігрів. Як готуються до опалювального сезону 2017—2018 років у різних регіонах України, дізнавалися журналісти «Урядового кур’єра».

Львівщина. Розроблено графік виїзних перевірок

Уже виконано понад 70% запланованих заходів щодо підготовки до опалювального сезону 2017—2018. Як зазначають у департаменті розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА, уже підготовлено 919 котелень, спеціалісти замінили більш як 8,6 кілометра теплових мереж, підготовку здійснили у 13 135 будинках. Також відремонтували покрівлі у 4812 будинках і налагодили 454 об’єкти соціально-культурного призначення.

У сфері водопостачання здійснили ремонт та заміну 32,63 кілометра водопровідних мереж та 9,86 кілометра — каналізаційних. Із метою контролю за станом та якістю виконаних робіт профільний департамент розробив графік виїзних перевірок.

Закарпаття. У Рахові дрова дорогі, бо немає газу

Рахівський район поки що не має доступу до природного газу. «Цей вид палива ми не розглядаємо як панацею, тим більше за нинішньої його дорожнечі, — розповів директор департаменту ЖКГ, будівництва та інфраструктури Закарпатської ОДА Едуард Маляр. — Але він міг би стати альтернативою дровам. Бо нині ціна на них у цьому районі підстрибнула неймовірно: вантажівка дров удвічі дорожча, ніж у решті районів області».

Втім, зростання цін на дрова й пелети має незабаром припинитися: нещодавно компанія «Львівгазвидобування» приєднала свердловину поблизу Солотвина, яку було розвідано ще шість років тому і законсервовано, до загальної газової мережі. Вона постачатиме блакитне паливо двом тисячам абонентів Рахівщини.

Гілку центрального газогону недавно доведено до села Біла Церква, а далі її потягнуть до селища Великий Бичків. Чи будуть газифіковані домівки людей та заклади соцсфери — залежатиме від самих жителів, керівників соцзакладів, як вони підготують техпроекти та прокладуть локальні мережі.

— Закарпаття відрізняється від решти регіонів України тим, — веде далі Едуард Маляр, — що тут повністю відмовилися від централізованого теплопостачання. Тепер кожен може заощаджувати енергоносії і не залежати ні від кого. Та є й складнощі: технічний стан мереж, ефективність роботи котлів лежать на плечах споживачів, а не всі вони віповідальні.

А от щодо обігріву взимку закладів соцсфери — підготовлено лише 62% автономних відомчих котелень (824 із 1326).

Такий самий показник і щодо тих котелень, які потребують капремонту (завершено 21 із 32). Забезпеченість вугіллям — майже 60% від потреби. Тож важливо не згаяти час, що залишається до початку опалювального сезону.

Постачальників газу напередодні зими турбує, що заборгованість, з урахуванням невиплат минулих років, сягає майже 1,5 мільярда гривень. Найбільший борг у населення — 722 мільйони, в той самий час за відшкодування субсидій держава винна 668 мільйонів. А за електроенергію заборгували 13,7 мільйона гривень.

Багато шкіл переходять на опалення дровами або вугіллям. Цьогоріч перейшли чотири школи та навчально-виховних комбінати, скоро додасться ще одна.

Загалом у 2017 році планують скоротити обсяг використання природного газу до 55 тисяч кубометрів, замістити його твердими видами палива.

Миколаївщина. Будують нові котельні

В області до прийому тепла уже готові понад 78% житлових будинків, 80% шкіл, понад 80% дитсадків, 77% котелень та 229 кілометрів тепломереж, а це 79% готовності. На черговому засіданні обласного штабу з підготовки до опалювального періоду 2017—2018 рр. керівники низки управлінь ОДА підтвердили планову готовність об’єктів соцсфери до роботи в осінньо-зимовий період.

З метою скорочення та заміщення споживання природного газу в області активно впроваджують заходи з енергоефективності. Так, у Первомайську монтують автономне опалення у чотирьох дитсадках та одній школі міста, будівлях прокуратури, казначейства та нацполіції. До початку сезону роботи завершать.

В обласному центрі підготовлено 87% внутрішньобудинкових систем опалення житлових будинків, які опалюють централізовано. Готові приймати тепло 99% шкіл та 100% ДНЗ, 67% соціальних об’єктів, понад 80% лікарень. У більшості бюджетних установ також взяли курс на зниження споживання газу. Так, цьогоріч термосанацію проведено в шести дитсадках та п’яти школах міста, заплановано будівництво нових котелень у двох школах. Капітально відремонтовано фасад із зовнішнім утепленням стін будівлі сімейної амбулаторії №2, в планах на цей рік — реконструкція системи опалення із встановленням електричних котлів у міському пологовому будинку №2 та утеплення фасаду будівлі стаціонару міської лікарні №4.

За рахунок консолідації коштів державного та місцевих бюджетів, інвесторів, енергопостачальних підприємств здійснено 74 заходи зі скорочення споживання газу на загальну суму 313,4 мільйона гривень та 44 заходи із заміщення його споживання на 66,2 мільйона гривень. Передбачається скоротити споживання газу на чотири мільйони кубометрів та замістити його іншими видами палива в еквіваленті до шести мільйонів кубометрів.

Тернопіль. Програма термомодернізації — на умовах співфінансування

У теплі вже готові зустріти холодну пору всі навчальні та медичні заклади обласного центру. Згідно із цифрами, оприлюдненими КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», місто на початку цього тижня було готове до опалювального періоду на 88%. Ремонти завершили у 36 котельнях, ще п’ять лагодять. Підготували 93% тепломереж.

Щоб зменшити споживання газу, міська влада знайшла інвестора, який хоче модернізувати в обласному центрі сім котелень, облаштувати їх новим обладнанням для спалювання фрезерного торфу. Але починання в прямому й переносному сенсі запахло їдким димом. Про ці перипетії «Урядовий кур’єр» писав 19 серпня («Чи пройде експертизу опалення торфом»). Міський голова Тернополя Сергій Надал каже, що зараз у котельнях, які мали б працювати на торфі, екологи проводять експертизу. Запрацюють установки, лише якщо підтвердять їхню екологічну чистоту та безпеку.

Одним із пріоритетних напрямів для Тернополя є енергозбереження. Програма термомодернізації житлового фонду діє в місті на умовах співфінансування: 70% — з міської скарбниці та 30% — кошти тернополян. За такою формулою цього року вже утеплили шість будинків, тривають роботи ще в одному. Також замінили вікна в місцях загального користування на енергозберігаючі у восьми будинках.

З фінансування Світового банку і ЄБРР у багатоповерхівках Тернополя облаштовують індивідуально-теплові пункти (ІТП). Цьогоріч їх встановили 70. Уперше ІТП з’явився в будинку по вулиці Лук’яновича, 1. Люди кажуть, що економить 30—50% енергоресурсів. Ще заплановано відкрити ІТП у 750 будинках. «Тернополяни матимуть цілодобово гарячу воду та належне теплопостачання, — каже міський голова. — ІТП будуть обладнані будинковими тепломірами».

Торік із настанням холодів Тернопіль одним із перших у країні розпочав опалювальний сезон. Міський голова запевняє: якщо цієї осені холод знову прийде раніше за звичний термін, тернополяни будуть із теплом.

Рівненщина. Житлофонд ставлять «на лічильник»

Теплопостачальні підприємства та населення області повністю розрахувалися за блакитне паливо та тепло, — тож в опалювальний сезон область вступає без боргів.

Віце-прем’єр-міністр Геннадій Зубко на селекторній нараді з питань підготовки до зими відзначив Рівненщину як область, у якій найбільше будинків оснащено приладами обліку теплової енергії.

— У нас налагоджена системна робота і щодо розрахунків, і щодо оснащення приладами обліку, — зауважує голова ОДА Олексій Муляренко. — Рівне має всі шанси стати першим містом в Україні, де «на лічильник» буде поставлено всі 100% житлофонду — нині вже є 98%. А по області — 84. Повністю оснащені тепломірами котельні.

Нині рівень виконаних підготовчих робіт до опалювального сезону в тепловому господарстві — 81%, дорожньому — 80, у житлофонді — 72.

Особлива увага — соціальним закладам, зокрема дитсадкам та школам. Вони готові на понад 85%, проте до 1 вересня підготовчі роботи завершать.

Запоріжжя. Враховано торішні помилки

КП «Наше місто» спільно з концерном «Міські теплові мережі» та підрядними організаціями задовго до старту опалювального сезону почали готувати житлофонд до подачі теплоносія. У всіх районах міста йдуть планові ремонтні та профілактичні роботи. Зокрема, у багатоповерхівці по вулиці Магістральній уже замінили 33 погонних метри трубопроводу гарячого водопостачання та 21 одиницю запорної арматури. Комунальники міняють і стояки та трубопровід. У багатоповерхівці по вулиці Полякова проводять гідравлічні випробування. У Шевченківському районі міста з перевіркою виконання підготовчих робіт побував гендиректор КП «Наше місто» Олександр Ніколаєнко.

— Такі випробування дають можливість зменшити кількість споживання теплоносія, бо навантаження рівномірно розподілятиметься по всьому будинку, — підкреслив Олександр Ніколаєнко. — У 645 будинках торік виникли серйозні проблеми після запуску опалення. Нині ж усі ремонти йдуть згідно із затвердженими графіками та титульним списком. Їх найкраще проводити в теплу пору, бо погодні умови дають змогу працювати зовні. А найбільшу увагу приділяємо підготовці житлового фонду. Цьогоріч вона йде системніше, бо торік виявили чимало помилок. До речі, промивання системи опалення проводять вперше за останні кілька років. Запорізький міський голова Володимир Буряк поставив чітке завдання — постійно тримати на контролі весь комплекс робіт з підготовки житлофонду до зими. Цього року ремонти і профілактичні заходи проводять у всьому житловому фонді — це 2471 будинок із центральним опаленням.

Фахівці «Нашого міста» переконують, що під час цьогорічного опалювального сезону споживачі отримуватимуть набагато якісніші послуги.Від редакції. Зазвичай у перші дні осені комунальники спокійно рапортують: до початку опалювального сезону все встигнемо! Хоча люди вже не вірять таким запевненням. Адже чим холодніше стає на вулиці й чим ближче до моменту запуску тепла, тим більше недоробок виявляється. «Не встигли», «Немає грошей» — звичні відмовки комунальників. Цього року навряд чи споживачі пробачать їм огріхи. Адже сплачуючи немало за теплопостачання, вони очікують якісних послуг. Якою буде ситуація перед початком цього сезону — побачимо. Та все ж хочеться вірити, що справедливе співвідношення «ціна—якість» прийде і в житлово-комунальну сферу.

Матеріал підготували Христина ГОРОБЕЦЬ, Олена ІВАШКО, Інна ОМЕЛЯНЧУК, Василь БЕДЗІР, Микола ШОТ, Євген ЛОГАНОВ, Інна КОСЯНЧУК,«Урядовий кур’єр»