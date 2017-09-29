Кажуть, що автомобілі — не розкіш. Тож одні мають їх в особистому користуванні, а інші на них працюють. Та попри те, де ти перебуваєш — за кермом чи у салоні, дуже хочеться, щоб подорож була безпечною і закінчилася щасливо і вчасно. А стежити за тим, щоб усе саме так і відбувалося, покликані працівники Державної служби з питань праці та Держслужби з безпеки на транспорті.

Днями керівники цих служб підписали угоду про співпрацю у сфері охорони праці на українських дорогах. Її мета — знизити рівень травматизму і нещасних випадків не лише на автошляхах, а й в усіх сегментах, де люди працюють з машинами та складними механізмами. Аналіз виробничого травматизму в Україні за останні півтора року можна побачити у таблиці 1. За угодою, фахівці обох служб також мають стежити, щоб під час оформлення на роботу на підприємства транспортної та інших галузей, де використовують складні машини, українці укладали офіційні договори. Адже серед негативних наслідків незадекларованої праці — обмежені права на пенсію, позбавлення працівників належних соціальних гарантій і можливості захистити свої трудові права у разі конфлікту з роботодавцем або нещасного випадку на виробництві.

Також тіньова зайнятість породжує недобросовісну конкуренцію. А ще якщо в дорозі з офіційно не оформленим перевізником та його пасажирами сталися форс-мажор чи ДТП, постраждалі не матимуть навіть на кого поскаржитися і не отримають жодної допомоги чи компенсації. Щоб це змінити, територіальні органи Держпраці й Укртрансбезпеки підписали 24 двосторонні угоди про спільні заходи в більшості областей України.

— Те, що увагу зосереджено саме на питаннях безпеки на транспорті, не випадково. Адже серед причин, які призвели до нещасних випадків на виробництві у 2016 році (їх зафіксовано майже 4,5 тисячі), переважають саме дорожньо-транспортні пригоди. 10% з них, або 364 нещасних випадки, відбулися на території транспортних підприємств. І, на жаль, це 34% (135 осіб) загальної кількості нещасних випадків зі смертельними наслідками, — зазначив голова Держпраці Роман Чернега, додавши, що за 8 місяців 2017 року на виробництві внаслідок ДТП загинули 75 українців. 17 випадків сталися саме на території автотранспортних підприємств. За словами фахівця, основні причини нещасних випадків у ДТП, пов’язаних із виробництвом, — порушення правил безпеки дорожнього руху, вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів і невиконання вимог та інструкцій з охорони праці. Динаміку ж смертельного травматизму внаслідок транспортних пригод з 2012 року можна побачити у таблиці 2.

У 2016-му порівняно з 2015 роком збільшилася кількість транспортних пригод на інших видах перевезень — авіаційному, водному й залізничному транспорті — на 47, кількість смертельно травмованих — на 14. Однак найбільшу кількість нещасних випадків на дорогах становлять саме наїзди автотранспорту на людей, хоч рік у рік їхня кількість поступово зменшується: із 73 у 2012 році до 30 у 2016-му. За 8 місяців 2017 року таких наїздів 25.

Хочуть офіційного оформлення

Укладена угода також надасть змогу фахівцям обох організацій спільно перевіряти підприємства різних видів транспорту щодо того, як їхні керівники дбають про безпеку своїх працівників та машин і механізмів, якими їм доводиться користуватися під час роботи, проводять інструктажі з охорони праці. А також виявляти тих, хто бере людей на роботу неофіційно. Та, за словами Романа Чернеги, працівники-транспортники й самі починають дедалі більше розуміти переваги саме офіційного працевлаштування і наполягають на цьому. Отже, за останні півроку до Пенсійного фонду від сплати ЄСВ саме від таких підприємств надійшло плюс до плану 14 мільярдів гривень.

Проте у пік найбільших перевезень, переважно влітку, коли потреба у водіях зростає в рази, такі випадки ще доволі поширені. Також і навесні й восени, під час польових робіт, за кермо комбайнів чи тракторів можуть на так званий сезонний підробіток потрапити люди, не знайомі з технікою безпеки на цих машинах та інших сільськогосподарських механізмах. Так, в 2015 році на підприємствах агропромислового комплексу смертельно травмовано 47 осіб, у 2016-му — 47, за 8 місяців 2017-го — 49. Тому спільні перевірки мають це виявляти та запобігати, а винні в нелегальних перевезеннях керівники — відповідати згідно із законом.

Нині в межах проекту Міжнародної організації праці «Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу» в Черкаській, Львівській, Одеській та Херсонській областях триває інспекційна кампанія з виявлення незадекларованої праці. Багато порушників виявляють за зверненнями громадян, інформацією від профспілок та Державної фіскальної служби. Зі скаргою можуть звертатися до Держпраці й самі працівники, яким відмовляють в офіційному праце­влаштуванні. Роман Чернега прогнозує, що після ухвалення пенсійної реформи й збільшення кількості років потрібного страхового стажу для виходу на пенсію кількість скарг на керівників, які намагаються співпрацювати з людьми через зарплати в конвертах, значно збільшиться.

Більше інформації для водіїв та пасажирів

— Співпраця Держпраці та Укртрансбезпеки допоможе нам у подальшій роботі, зокрема у 2018 році, коли мораторій на проведення планових перевірок Укртрансбезпеки буде знято. Маючи інформацію від Держпраці про роботу тих чи тих підприємств, зможемо ефективніше здійснювати наші перевірки, — зазначив голова Укртрансбезпеки Михайло Ноняк.

Він уточнив, що більшість випадків травмування під час перевезень пов’язана з тим, що немає чіткої системи контролю за їх процесом. На підприємствах бракує відповідальних за випуск транспортних засобів на лінію, не проводять інструктажів водіїв і безконтрольною залишається підготовка мобільного засобу праці до технічної експлуатації.

Угодою ж про співпрацю передбачено обмін інформацією щодо виявлення порушень законодавства з питань праці, безпеки дорожнього руху, охорони праці та промислової безпеки, вжиття заходів щодо їх усунення, а також проведення профілактичної роботи. Передбачається інформування українців через засоби масової інформації про причини і обставини нещасних випадків, які сталися внаслідок дорожньо-транспортних пригод, і про переваги легального працевлаштування.

А ще спільно з Професійною спілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства і Всеукраїнською незалежною професійною спілкою працівників транспорту проводять широку інформативно-роз’яснювальну роботу щодо безпеки праці серед водіїв автобусних маршрутів на всій території Україні.

Спільно і якісно

Керівники обох відомств наголосили, що основна мотивація для них як очільників центральних органів виконавчої влади — те, щоб життя і здоров’я працівників, які під час виконання службових завдань використовують транспорт та інші складні й небезпечні машини чи механізми, було збережено, а сумна статистика травмування і смертності зменшувалася.

Угода допоможе ефективніше співпрацювати двом контролюючим структурам у напрямі легалізації працевлаштування і виконання ліцензійних вимог та дотримання техніки безпеки на підприємствах. А також глибше вивчити і зрозуміти проблематику того, що саме відбувається на підприємствах з недобросовісними керівниками та працівниками, які не хочуть виконувати норм закону.