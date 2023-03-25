Лідери країн-членів ЄС під час саміту, який пройшов у Брюсселі, схвалили схему спільної закупівлі боєприпасів для України. І хоч це було очікуване рішення, адже до того проєкт уже підписали глави зовнішньополітичних відомств 18 європейських країн, для ЄС це стало визначним моментом. Адже вперше за історію існування Євросоюз втілюватиме масштабний спільний проєкт у збройному бізнесі, який реалізовуватимуть заради підтримки іншої країни.

Мета проєкту полягає в тому, щоб поставити Україні мільйон боєприпасів протягом наступних 12 місяців. Частина з них надійде зі стратегічних запасів на національних складах країн-членів ЄС. Решту буде гарантовано завдяки закупівельним контрактам, які європейські країни здійснюватимуть спільно, об’єднавшись у групи. Щоб поповнити передані Україні запаси снарядів і компенсувати витрати на закупівлю боєприпасів, ЄС залучить кошти Європейського фонду миру на загальну суму 2 мільярди євро.

Санкційний тиск і притягнення до відповідальності

У висновках саміту щодо України лідери ЄС підтримали план надання Україні мільйона артилерійських боєприпасів. «Беручи до уваги інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів, Європейська рада схвалює досягнуту угоду про термінове постачання Україні боєприпасів класу «земля — земля», артилерійських боєприпасів і, якщо потрібно, ракет, зокрема шляхом спільних закупівель та мобілізації відповідного фінансування», — йдеться у висновках саміту.

Європейська рада засудила агресію росії проти України, а також військову допомогу, яку російській стороні надають інші держави.

«Європейська рада засуджує військову підтримку агресивної війни росії, що триває, від ірану та білорусі. Вона закликає країни не надавати матеріальну або іншу допомогу агресивній війні росії», — йдеться у висновках саміту. Учасники саміту ЄС висловили намір продовжувати санкційний тиск на росію, зокрема шляхом обмеження цін на нафту, щоб покарати її за повномасштабне вторгнення в Україну. Європейська рада закликала на національному рівні ефективно боротися та протидіяти обходу санкцій через треті країни.

Лідери ЄС наголосили на рішучому засудженні агресивної війни росії проти України, яка є грубим порушенням Статуту ООН, і підкреслили непохитну підтримку ЄС «незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та її невід’ємного права на самооборону від російської агресії».

Європейська рада окремо нагадала про ухвалену в лютому резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про досягнення миру в Україні й підтвердила підтримку запропонованої Києвом формули миру, яка складається з десяти кроків. «росія повинна припинити агресію і негайно, повністю й беззастережно вивести всі свої збройні сили та своїх поплічників з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах», — наголошено у висновках.

Рішення МКС щодо ордера на арешт президента рф путіна та його уповноваженої з прав дитини — початок процесу притягнення росії, її лідерів та всіх відповідальних осіб до відповідальності за скоєні в Україні злочини та звірства, йдеться у висновках саміту. У Євросоюзі наголосили, що злочини, які росія скоїла проти України та її народу, не залишаться безкарними. Там зазначили, що розглядають рішення МКС як початок процесу притягнення росії, її лідерів та всіх причетних осіб до відповідальності за злочини та звірства, які вони наказують, дозволяють або скоюють в Україні.

Не затягувати з постачанням зброї

Президент Володимир Зеленський надіслав лідерам країн-членів ЄС відеозвернення, яке записав у поїзді під час поїздки в Херсонську область. «Я зараз у поїзді — в дорозі, використовую кожну можливість, щоб підтримати дух наших людей, наблизити час, коли зможемо гнати далі з України російський терористичний контингент — цих воєнних злочинців, про яких кожен із вас знає, що вони мріють принести й вашим містам усе те зло, яке несуть Україні», — сказав Президент у зверненні.

Він назвав причини, які, на його думку, віддаляють перемогу України у війні проти росії. Глава держави переконаний, що не можна затягувати передачу українським воїнам зброї, передусім далекобійної, яка може захистити наш народ від терору. Володимир Зеленський висловив вдячність за рішення про надання літаків МіГ і зазначив, що це вагомо посилить захист українського неба, але наголосив: «Ми потребуємо сучасніших літаків». Він закликав не зволікати з ухваленням санкційних рішень і не розмивати наявні санкції, особливо під «маніпулятивним прикриттям» продовольчої безпеки. Сильні санкції — це безпека, ослаблення санкцій — це запрошення до нових криз, наголосив Президент.

Володимир Зеленський нагадав, що Україна давно говорить про організацію саміту формули миру. Зрозуміло, що в нинішніх умовах багато лідерів не зможуть приїхати в Україну, тому можна організувати саміт в одній зі світових чи європейських столиць. «Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть», — переконаний Президент.

Ще одна причина, яка може затягнути війну, — створення перешкод на шляху зближення України та Євросоюзу. Київ готовий відкрити переговори про вступ у ЄС уже цього року. Проте така сама готовність потрібна і від кожного лідера Європи. «Якщо Європа зволікатиме, зло може встигнути перегрупуватись і налаштуватися на роки війни. Вам до снаги не допустити цього. У наших із вами спільних силах звільнити Україну від російської агресії вже цього року», — наголосив Володимир Зеленський.