Цими квітневими днями Київ став ньюсмейкером кількох важливих заяв. Вони прозвучали на представницькому міжнародному заході високого рівня — щорічному безпековому форумі. Понад 400 міжнародних і українських лідерів, представників політичних, ділових та громадських кіл із понад 20 країн світу обговорюють глобальні безпекові тенденції та виклики в сучасних міжнародних відносинах, а також важливість України для регіональної та європейської безпеки і демократії.

Зокрема, Президент України Петро Порошенко у своєму виступі повідомив, що має намір внести на розгляд Верховної Ради законопроект про негайне одностороннє припинення дії положень Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією, які несумісні з національними інтересами України та реалізацією її права на самооборону. За його словами, така можливість надається міжнародним правом.

«Уже ніхто не сперечається з тим, що через відмову Кремля припинити агресію проти України окремі статті базового договору з Росією стали одіозними анахронізмами. Йдеться, зокрема, про статті щодо стратегічного партнерства між Україною та РФ або про положення про двосторонню співпрацю у сфері військового та військово-технічного співробітництва чи співпрацю з РФ для забезпечення державної безпеки України», — наголосив глава держави.

Водночас Президент пояснив, чому не можна повністю скасовувати цей договір і потрібно лише припинити дію окремих статей: «Бо є важливими для України положення, в яких сторони, я цитую: «поважають територіальну цілісність одна одної, сторони підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів». Хочу підкреслити, що відповідно до норм міжнародного права ці положення договору залишаються чинними, незалежно від майбутнього анулювання Радою його окремих положень», — наголосив Петро Порошенко.

Також з огляду на те, що Україна ніколи не була і не є членом СНД, та відмову цієї структури засудити російську агресію Президент озвучив ініціативу спільно з Кабінетом Міністрів підготувати пропозиції щодо офіційного припинення української участі в статутних органах СНД та остаточного закриття українського представництва при відповідних інституціях у Мінську.

За його словами, має бути інвентаризована вся договірно-правова база, укладена Україною в рамках СНД, щодо відповідності національним інтересам держави.

Користуючись нагодою, глава Української держави закликав іноземних партнерів переглянути договірні зобов’язання з РФ, передусім щодо чутливих сфер співпраці.

Прогнозувати майбутнє

Адекватна відповідь світу на актуальні сьогодні безпекові виклики стає найактуальнішим питанням, яке потребує відповіді. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу на Київському безпековому форумі.

Він навів статистику, за якою останнім часом у світі здійснено понад 20 тисяч терористичних атак. Щодня ведуться обстріли міст Донбасу, а кількість невійськових втрат іде на сотні й тисячі.

«Україна чи не вперше стала державою, проти якої застосована нова зброя — військова, економічна, енергетична агресія, втручання у внутрішні справи, — сказав Володимир Гройсман. — Ми маємо це зупинити. Маємо якісно прогнозувати майбутнє. Маємо змусити ворога повернутися в межі своєї країни і стати частиною цивілізованого світу».

Глава уряду наголосив, що ніхто сьогодні не забирає у країни-агресора можливостей цивілізованого розвитку, але останні роки її історії свідчать про небажання саме такого розвитку подій.

«Я хочу закликати: настав час відкрити очі і не відвертатися від проблем. Настав час якісних дій, які дозволять зупинити навалу, встановити мир на континенті і поширювати наші цінності по всьому світу», — сказав він, додавши, що беззастережно вірить у перемогу демократичного світу і поразку тоталітаризму.

Глава українського уряду виступив на форумі в рамках сесії прем’єр-міністрів «Регіональне співробітництво: об’єднані спільними цілями», в якій також взяли участь прем’єр-міністр Литовської Республіки Саулюс Скверняліс, прем’єр-міністр Республіки Молдова Павел Філіп, спеціальний представник Президента та уряду Турецької Республіки, міністр внутрішніх справ Сойлу Сулейман та засновник Фонду «Відкрий Україну» Прем’єр-міністр України (2014—2016) Арсеній Яценюк.

Сила права

Лідерство вільного світу має утвердити принципи демократії і свободи. Якщо цього лідерства не буде, диктатори знову відновлюватимуть сфери впливу — через кібератаки, інформаційні технології і неприкриту агресію, — наголосив Арсеній Яценюк.

Він зазначив, що в окремих країнах-членах ЄС демократія отримала зараз нову назву — неліберальна демократія: «Це точно означає те, що класичної демократії в нашому розумінні стає дедалі менше».

«Обрані уряди в демократичних країнах мають в десятки разів менше влади, повноважень і відповідальності порівняно з тоталітарними і диктаторськими урядами. Обрані національні уряди і президенти інколи мають менше повноважень, ніж Facebook чи Twitter. Інформаційний прогрес точно має більше впливу на світові процеси, ніж Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй», — сказав він.

А Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголосив на тому, що західні країни мають бути об’єднаними в протистоянні Росії.

«Найбільш ефективною структурою в протистоянні російській агресії був і залишається Північноатлантичний альянс. І я переконаний, що власне Північноатлантичний альянс є сьогодні тією силою, яка може і повинна дати адекватну відповідь на ті виклики, які сьогодні стоять перед світом», — зазначив спікер українського парламенту.

На його думку, на сьогодні як для України важливе членство в НАТО, так і для НАТО важливий досвід України в протидії Росії.

ДОВІДКА «УК»

Щорічний міжнародний «Київський безпековий форум», започаткований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» в 2007 році, є платформою для дебатів з найактуальніших питань безпеки в Європі та Чорноморському регіоні. Мета форуму — посилення співпраці у сфері безпеки між Європейським Союзом та Чорноморським регіоном, підвищення рівня обізнаності про розвиток безпеки серед ключових гравців, посилення ролі незалежних та неурядових акторів у розв’язанні безпекових проблем у Європі.