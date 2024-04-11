Пріоритет України — перемога у війні. І це неможливо без забезпечення макроекономічної стабільності. На цьому наголосив Прем’єр-­міністр України Денис Шмигаль під час засідання Керівного комітету Багатосторонньої координаційної платформи донорів 10 квітня. Захід уперше пройшов в очному режимі в Києві.

Глава українського уряду у виступі акцентував на трьох стратегічних завданнях. Перше з них — прогнозована бюджетна підтримка.

«Після важких перших місяців 2024 року в березні ми отримали $9 мільярдів зовнішнього фінансування. Проте головним викликом залишається зовнішня підтримка бюджету у другому півріччі цього року та на наступний рік. Саме тому такі зустрічі на місці надзвичайно важливі», — зауважив Денис Шмигаль.

Друге стратегічне завдання — створення міцного фундаменту економічної стійкості, що сприятиме зменшенню дефіциту бюджету.

«В умовах обмежених ресурсів уряд має сфокусуватися на нагальних потребах, таких, як ремонт енергетичної інфраструктури, і конкретних кроках та пріоритетних для інвестицій секторах, які дають змогу сформувати стійку воєнну економіку та розблокувати економічне зростання», — сказав Прем’єр-­міністр.

Третій важливий напрям роботи, за його словами, — це використання заморожених російських активів для потреб України.

«Це ресурси, що вкрай необхідні в нинішніх умовах. Маємо напрацювати відповідний компенсаційний механізм, працювати над використанням всіх активів, а не тільки податків та надходжень», — наголосив очільник українського уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що навіть в умовах війни Україна залишається послідовною у впровадженні реформ та європейському курсі. Є чітко визначені пріоритети та план реформ. Зокрема йдеться про трансформації, передбачені в Матриці реформ та реформи в межах програми Ukraine Facility.

«Маємо посилити роботу платформи в цих напрямах. Перше. Двічі на рік проводити зустрічі вищого формату, на рівні міністрів, у межах платформи для вирішення пріоритетних питань, підбиття підсумків та стратегічного планування. Друге. Платформа має розуміти потреби України з огляду на реальну ситуацію. Для цього ми пропонуємо, щоб технічний секретаріат платформи працював безпосередньо в Києві», — зазначив Прем’єр-міністр.

За його словами, це дасть змогу забезпечити якісну секторальну координацію між урядом України та партнерами, а також досягти поставлених цілей платформи — допомогти Україні вистояти економічно та сприяти умовам для економічного розвитку.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ