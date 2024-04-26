Лідери держав світу вже найближчим часом отримають запрошення на перший Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії в червні. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі із главами представництв іноземних держав і міжнародних організацій, акредитованих в Україні, а також керівниками українських закордонних дипломатичних установ.

Агресору не вдасться зірвати саміт

Глава держави подякував усім, хто вже допомагає з підготовкою до саміту, і закликав приєднатися всіх інших. Крім того, наголосив, що держава­агресор рф має намір зірвати захід.

«У нас є точна інформація від розвідки, конкретні дані про те, що росія не просто хоче зірвати саміт миру, а й має конкретний план, як це зробити, як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. Ми поділимося з вами, шановні партнери, на рівні дипломатів, на рівні розвідок про плани росії. І ми разом повинні цьому протидіяти — повинні працювати в єдності заради справедливого миру», — сказав він.

«Усі ви знаєте, — звернувся Володимир Зеленський до дипломатів, — що ресурси росії, які можуть бути спрямовані на продовження й розширення агресії і терору, — причому не лише проти України, — доволі значні. Протистояти цьому вкрай складно. І теж вкрай складно наодинці примусити росію до миру. Україна має найбільший у світі досвід перемовин сам на сам з росією заради миру. Від 2014 року, коли почалася російська агресія, відбулися сотні раундів переговорів у різних форматах, і цей процес завжди призводив до обману з боку рф — свідками цього були, зокрема, й поважні міжнародні посередники».

Глава Української держави констатував, що міжнародних норм, які б росія не порушила, по суті, не залишилося. Статут ООН, основні конвенції та безліч двосторонніх договорів з Україною та іншими державами відкинуто божевіллям, яке царює у кремлі. Утім, мир все одно повинен настати — і повинен бути, що важливо, справедливим, щоб не відкривати дорогу іншим війнам.

«Не груба сила має визначати, як влаштований світ, а Статут ООН, і в єдності ми можемо примусити росію визнавати міжнародне право. У червні на саміті ми почнемо узгодження перших основ миру і запропонуємо загальне світове бачення, як мир повинен запрацювати.

Саме тому кожен важливий — кожна нація, кожен лідер. Африка має бути представлена й почута під час вирішення глобальних справ, і не лише в питаннях продовольчої безпеки. Стабільний, передбачуваний мирний світ — це такий світ, де ніхто не має можливості розносити насильство й хаос, зокрема країнами Африки. росія саме це і розносить — сіє дестабілізацію та біль. Саме тому ми всі однаково зацікавлені, щоб примусити росію до миру й поваги до міжнародного права. Латинська Америка — цей регіон має брати участь у вирішенні глобальних справ. Азія. Австралія і Тихоокеанський регіон. Європа. Північна Америка», — перерахував Президент.

Це важливо для світу

Звертаючись до присутніх, він зауважив, що, працюючи в Києві, вони однаково з усіма українцями чують повітряну тривогу, сподіваються на силу нашої ППО й бачать, як наші люди відновлюють життя після ударів.

«російський терор можливий лише тому, що зброї та рішень для захисту життя в нас поки що менше, ніж у росії здатності руйнувати. Я прошу вас поширювати у ваших країнах правду про війну — про російський терор, а також допомагати посилювати нашу ППО. Усі ви знаєте, які ефективні «Петріоти», «Айріси», «Насамси», «Гоуки» та інші сучасні системи захисту неба. Вони потрібні зараз тут, в Україні: в Харкові, Дніпрі, Одесі, на Донбасі та в інших наших містах, які зазнають російських ударів. І кожен лідер, кожна держава, кожен посол, які допомагають нам із ППО зараз, є не лише рятівниками життя, а й тими, хто зменшує російську спокусу воювати. Що менше кремль досягатиме терором, то більше вони будуть зацікавлені в пошуку миру. Ми маємо примусити росію до цього разом», — закликав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що на саміті почнуть закладати перші підвалини миру. І це важливо не лише для України, а й для всього світу.

«Це перший реальний крок за всі роки війни. Перший реальний дипломатичний крок. Спроб було дуже багато. Пропозицій було дуже багато, а така справді об’єднана пропозиція, такий об’єднаний майданчик буде першою такою спробою. І дуже хочеться, щоб це була не просто спроба, а був реальний результат», — резюмував глава держави.

Під час зустрічі також виступили посли країн.

Перший Глобальний саміт миру відбудеться на основі української формули миру, яку запропонував Президент Володимир Зеленський. Вона складається з десяти пунктів, за кожним з яких працює окрема робоча група.

Джерело: Офіс Президента