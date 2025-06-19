Країни G7 мають інвестувати в розвиток українських оборонних технологій та посилити санкції проти росії, щоб змусити її припинити війну

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на спеціальному засіданні лідерів країн G7 у Канаді A Strong and Sovereign Ukraine. Глава держави поінформував про масований російський обстріл України, спрямований проти цивільних: росія тієї ночі запустила 440 дронів і 32 ракети різних типів, зокрема балістичні та з касетними боєголовками. За словами Президента, рятувальні роботи досі тривають. Станом на цей час відомо про 131 пораненого та понад 20 загиблих, серед яких громадянин США.

Працювати з максимальним рівнем координації Працювати з максимальним рівнем координації

Володимир Зеленський наголосив, що росія поглиблює співпрацю з іраном та північною кореєю, що становить загрозу не лише для України, а й для всього світу. Приклад цього — модернізація росією іранських дронів та подальша передача вдосконалених моделей до північної кореї. Саме тому Україна працює над розробленням та розгортанням дронів-перехоплювачів і потребує додаткового фінансування на їх виробництво.

«Нам усім доведеться й далі працювати разом — із максимальним рівнем координації. Не лише політичної та дипломатичної, а й технологічної та інвестиційної. Я закликаю вас і надалі збільшувати інвестиції у виробництво зброї в Україні — це найшвидший шлях до досягнення результатів», — зазначив Президент.

Він також закликав лідерів країн G7 запровадити суворе обмеження цін на російську нафту — не вище за 30 доларів. За словами Президента, 18-й санкційний пакет ЄС має посилити обмеження проти банківського та енергетичного секторів росії. Крім того, глава держави акцентував, що важливо забезпечити 40 мільярдів доларів щорічної бюджетної підтримки для України від країн G7, включно зі США.

На переконання Володимира Зеленського, також важливо разом продовжувати закликати Президента США Дональда Трампа, щоб він використав увесь свій реальний вплив для тиску на москву заради закінчення війни.

«Саме США та Президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але росія заблокувала всі зусилля, ця війна триває через неї. Від самого початку це була неспровокована й злочинна загарбницька війна. Ми не повинні про це забувати. І маємо тиснути далі в усіх напрямах, щоб нарешті досягти миру», — підсумував Президент.

У Кананаскісі Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб скоординувати позиції для досягнення справедливого й тривалого миру. Глава держави наголосив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони — систем ППО і ракет до них. Це пріоритет на тлі того, як росія постійно збільшує кількість засобів під час атак та завдає ще підліших ударів по цивільних.

Президент зауважив: те, що зараз робить агресор, демонструє лише одне — у москві не хочуть закінчувати війну. Саме тому світ має запровадити такі сильні та жорсткі санкції проти рф, які примусять її до справедливого й тривалого миру.

Під час зустрічі лідери сконцентрувалися на тому, які санкції потрібні, щоб примусити росію припинити війну. Володимир Зеленський зазначив, що вони мають бути скоординовані зі всіма країнами G7 та спрямованими проти енергетики, банківського сектору, тіньового флоту і військово-промислового комплексу.

Також сторони обговорили формати практичних рішень у межах коаліції охочих та спільні проєкти щодо внутрішнього виробництва зброї. Крім того, Президент і Прем’єр-міністр приділили увагу саміту НАТО в Гаазі, його адженді та конкретним результатам, яких важливо досягти за підсумками заходу.

Максимально збільшити тиск

Принагідно Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб скоординувати кроки напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Гаазі.

Глава держави окреслив основні очікування України від результатів саміту Північноатлантичного альянсу та підсумкової декларації, поінформувавши про актуальні потреби українських воїнів.

Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою Президент насамперед подякував Японії та всьому японському народові за підтримку України від самого початку російської агресії.

«У нас були великі удари передусім по цивільній інфраструктурі, по нашій енергетиці. Те, що відбулося недавно — застосування 440 іранських «шахедів», — безумовно, промовистий приклад того, як поводиться росія. Хочу подякувати вам за підтримку безпеки нашої енергетики та гуманітарну допомогу, за сильні пакети підтримки українського народу», — сказав він.

Прем’єр-міністр зазначив, що його країна вже надала допомогу на понад 12 млрд дол. А ще додав: цього місяця Японія та Україна підписали угоду про спрямування нашій державі 3,3 млрд дол. коштом відсотків із заморожених російських активів.

«Позиція Японії залишається незмінною та непохитною: в Україні має бути встановлено справедливий і тривалий мир якомога швидше. Ми й надалі тісно співпрацюватимемо з міжнародною спільнотою, країнами «Групи семи», щоб підтримати зусилля України», — наголосив Шігеру Ішіба.

Лідери обговорили співпрацю росії з північною кореєю та іраном, що становить реальну загрозу не лише для Європи, а й для всього світу, зокрема регіону Південно-Східної Азії.

Президент і Прем’єр-міністр мають однакове бачення: щоб примусити росію до миру, потрібно збільшити тиск і запровадити жорсткіші санкції. Водночас вони обговорили співпрацю в оборонній індустрії та можливість прямих інвестицій в українське виробництво дронів.

Володимир Зеленський провів зустріч із президентом групи Світового банку Аджаєм Бангою, котрий принагідно висловив співчуття у зв’язку із загибеллю українців унаслідок російського обстрілу.

Президент України поінформував про те, що впродовж останнього часу росія завдає ударів по цивільних українських об’єктах із застосуванням сотень ракет і дронів. Обстріли з боку рф стають іще жорстокішими, саме тому так важливо збільшувати підтримку України.

Володимир Зеленський та Аджай Банга обговорили подальшу допомогу від Світового банку в підрахунку завданих Україні збитків та реінтеграції українських воїнів. Окрема увага — розвитку та ефективному управлінню енергетичним сектором, а також проєктам відбудови.

Джерело: Офіс Президента