За словами Прем’єра, Україна стане першою країною поза межами ЄС, що долучиться до Roam like at Home

Україна продовжує досягати значних результатів у секторальній інтеграції з Європейським Союзом. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 18 червня.

Глава уряду повідомив, що Європарламент схвалив продовження транспортного безвізу для України до кінця 2025 року.

«Тож угоду пролонговано уже вчетверте. Українські перевізники й надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, за його словами, Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Ідеться про можливість для українців не сплачувати за роумінг під час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території 27 країн Європейського Союзу.

«Очікуємо, що незабаром Рада ЄС схвалить це рішення і з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору», — наголосив Прем’єр-міністр та додав, що досі жодна з країн поза межами Євросоюзу не долучалася до політики Roam like at Home.

«Розглядаємо це як високу оцінку наших євроінтеграційних зусиль», — зауважив Денис Шмигаль.

Поліпшення шляхом дерегуляції та цифровізації Поліпшення шляхом дерегуляції та цифровізації

Кабінет Міністрів на вчорашньому засіданні ухвалив рішення на підтримку бізнесу в межах програми «Зроблено в Україні». «Створюємо опцію для замовників будівництва подавати документи на початок будівельних робіт та на готовність об’єкта до експлуатації не лише через вебпортал «Дія», а й через мобільний застосунок», — зазначив глава уряду. Він додав, що рішення сприятиме подоланню бюрократичних бар’єрів та прискоренню процедур у будівельній галузі.

Крім того, уряд спростив процедури отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту та імпорту окремих товарів, встановлених Національним банком України. Зокрема, за словами Дениса Шмигаля, скасовано вимоги щодо термінів подання до Міністерства економіки відповідної заяви.

«Незмінний пріоритет уряду — ініційована Президентом Володимиром Зеленським комплексна програма «Зроблено в Україні». Перебуваємо в постійній комунікації з бізнесом, реагуємо на пропозиції підприємців, постійно поліпшуємо бізнес-середовище, зокрема через дерегуляцію та цифровізацію», — наголосив Прем’єр-міністр.

Кошти на підтримку громад

Уряд продовжує відновлювати житло в громадах. На цьому наголосив Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 18 червня.

Він повідомив, що ухвалено рішення про спрямування 41,5 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відбудову багатоквартирного житлового будинку в Умані.

«Втілення проєкту поверне житло для понад 200 мешканців громади», — зазначив Прем’єр та нагадав, що триває підтримка від держави українців, чиє житло було пошкоджено або знищено обстрілами.

«Програма «єВідновлення» працює, і родини, чиє житло зазнало руйнувань, можуть отримати до 350 тисяч гривень на ремонт квартири та до 500 тисяч гривень на ремонт будинку. Уже майже 100 тисяч українських родин отримали 9,3 млрд грн компенсацій за пошкоджене житло», — повідомив глава уряду.

Крім того, за його словами, сформовано понад 19 тисяч житлових сертифікатів, за які українці купують нові оселі. Також виплачують новий вид компенсації для відбудови на власній земельній ділянці. За цим механізмом майже 500 громадян уже отримали приблизно 607 млн грн.

На засіданні було розподілено майже 119 млн грн субвенції для облаштування у школах сучасних навчальних кабінетів та STEM-лабораторій.

«Ці кошти отримають 28 громад. Таким чином модернізуємо освітній простір, щоб він відповідав потребам часу», — наголосив Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ