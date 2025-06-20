Уряд продовжує системні реформи та зміни в освіті, щоб забезпечити українським дітям можливості для самореалізації в умовах стрімких змін сучасного світу. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час освітнього фестивалю «Вчителі майбутнього», який відбувся 19 червня у Львові. У найбільшому освітньому заході, який зібрав понад 2500 учасників з України і Європи, взяли участь міністр освіти і науки Оксен Лісовий, представники парламенту, громадські діячі та освітяни.

Денис Шмигаль наголосив, що першочергове завдання — гарантувати дітям безпечне і якісне навчання. І уряд системно працює в цьому напрямі. Зокрема, будують школи-укриття. Загалом в облаштування шкільних укриттів цього року буде інвестовано 6,2 млрд грн. Також створюють посади офіцерів освітньої безпеки, оновлюють парк шкільного транспорту — понад 400 автобусів щороку. Запроваджено безкоштовне харчування у школах.

«Усе це частина нашої програми «Школа офлайн». Уже 164 тисячі учнів повернулися в класи, загалом прагнемо повернути до очного формату навчання приблизно 300 тисяч дітей», — зазначив Прем’єр-міністр.

Також завдання держави, за словами Дениса Шмигаля, — дати дітям освіту з поглядом у майбутнє.

«Світ стрімко змінюється, з’являються нові професії, інші зникають. Школа має готувати учнів до викликів, щоб кожен та кожна знайшли своє місце на ринку праці», — підкреслив він.

Тому уряд продовжує реформу НУШ, розбудовує систему сучасних лабораторій, на створення яких 2025 року буде спрямовано 3,4 млрд грн, модернізує майстерні профтехів.

Ще одним важливим аспектом освітніх реформ Денис Шмигаль назвав мотивацію педагогів.

«2025-го з ініціативи Президента Володимира Зеленського заробітна плата вчителів збільшилася. Від початку року педагоги почали отримувати доплату обсягом 1 тисяча гривень на руки. З вересня доплата зросте до 2 тисяч гривень», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він подякував усім українським учителям за невтомну працю.

«Уже четвертий рік повномасштабної війни ви не просто навчаєте учнів, а віддаєте їм частину своєї душі, надихаєте та мотивуєте. Ви робите великий внесок у майбутнє держави», — наголосив Денис Шмигаль.

Під час робочої поїздки до Львова Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Superhumans center, який спеціалізується на протезуванні, реабілітації, реконструктивній хірургії, відновленні слуху та психологічній підтримці українців, що постраждали від війни.

Глава уряду разом з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком та начальником Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким ознайомився з роботою центру, який працює вже понад два роки під патронатом першої леді Олени Зеленської та в тісній співпраці з МОЗ.

«За цей час центр посів лідерські позиції у роботі зі складними випадками та за кількістю встановлених протезів», — зазначив Денис Шмигаль.

Він також поспілкувався з лікарями та пацієнтами, що проходять реабілітацію.

«Через жорстоку російську агресію багато українців, на жаль, зазнали важких травм та ампутацій. Розвиток і розширення таких центрів у регіонах стає вкрай важливим», — наголосив Прем’єр-міністр.

Він зазначив, що за підтримки уряду Нідерландів цього місяця відкрито Superhumans у Дніпрі, а до кінця року за сприяння уряду Франції планують відкриття аналогічного центру в Одесі.

«Дякуємо всім нашим партнерам, які інвестують у розвиток цього напряму в Україні. Завдяки такій підтримці тисячі українців отримують другий шанс на життя», — підкреслив глава уряду.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ