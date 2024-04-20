Такий висновок можна зробити після візиту в нашу країну віцеканцлера — федерального міністра економіки та захисту клімату Німеччини Роберта Габека. Під час зустрічі з ним Президент України Володимир Зеленський високо оцінив усебічну підтримку України від ФРН у боротьбі з російською агресією. Зокрема, він відзначив допомогу регіонам.

«Загалом хотів би подякувати Німеччині та всьому німецькому суспільству за дуже вагому підтримку України протягом усього часу повномасштабної війни, в період усіх цих викликів», — наголосив Президент.

Володимир Зеленський поінформував про посилення російського ракетного терору проти нашої країни. Окремо зосередилися на тому, що важливо й надалі зміцнювати протиповітряну оборону України сучасними системами західного виробництва.

«Рішення ФРН щодо підтримки нас новою системою Patriot важко переоцінити. Захист неба — наш пріоритет сьогодні», — сказав глава держави.

Ішлося про відновлення енергетичної інфраструктури після російських ракетних ударів, а також шляхи залучення німецької допомоги для якнайшвидшого ремонту пошкоджених електростанцій.

Особливу увагу приділили двосторонній співпраці в галузі ОПК та оборонним потребам українських захисників. Президент подякував за всю військову підтримку, яку надала Німеччина, і обговорив з Робертом Габеком ключові напрями подальшої допомоги.

Оборонні потреби лише зростають

Сторони також обмінялися думками щодо залучення німецьких інвестицій в Україну та розвитку економічної співпраці, скоординували кроки з підготовки Конференції з відновлення України, яка відбудеться в червні цього року в Берліні. Володимир Зеленський акцентував на очікуваннях України щодо підсумків заходу.

Обговорили й перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, який також відбудеться цього року в червні. Президент подякував за підтримку української формули миру від Німеччини та сприяння канцлера Олафа Шольца в її просуванні.

Термінові й перспективні проєкти Термінові й перспективні проєкти

Українська сторона презентувала німецькій делегації термінові потреби енергетичної галузі, що виникли після останніх ракетних обстрілів з боку рф, й інвестиційні можливості у провідних галузях вітчизняної економіки — енергетиці, транспорті й логістиці, агропереробці, видобутку критичних матеріалів та зеленій металургії.Про це під час зустрічі з віцеканцлером — федеральним міністром економіки та захисту клімату Німеччини розповіла перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

На зустрічі також були присутні заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма, міністри енергетики Герман Галущенко та з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, представники великих українських та німецьких компаній.

«Передусім хочу подякувати Німеччині, яка вже два роки активно підтримує нашу армію військовою допомогою, надає допомогу нашим біженцям, підтримує нашу економіку. Я вдячна федеральному уряду за всебічну та істотну їхню допомогу. З початку повномасштабної агресії ми отримали від вас загалом 32,2 мільярда євро. Німеччина — локомотив оборонної підтримки України. Високо ціную, що на цей рік обсяг такої допомоги нашим Збройним силам закладено у федеральному бюджеті на рівні 7,1 мільярда євро. Як міністр економіки не можу не згадати економічну підтримку, зокрема приватного сектору. Ваші компанії — приклад для інших міжнародних партнерів. Вони не лише продовжують працювати на нашому ринку, а й інвестують у нові виробництва», — наголосилаЮлія Свириденко.

За її словами, уряд Німеччини та страхова компанія Euler Hermes торік продовжили реалізацію програми інвестиційних гарантій. Загалом в Україні вже діють 46 гарантій на суму майже 340 мільйонів євро, а обсяг експорту під німецькі гарантії 2023 року становив приблизно 170 мільйонів євро.

«Маємо успішні приклади створення спільних підприємств і локалізації німецького виробництва в Україні, особливо в оборонній галузі. Упевнена, що наші країни мають ще більший потенціал для співпраці в багатьох галузях економіки. Ми визначили найперспективніші сектори для інвестицій, які можуть зацікавити німецькі компанії. Це енергетика, транспорт і логістика, агропереробний комплекс, виробництво критичних матеріалів та зеленої сталі», — продовжила Юлія Свириденко.

Про енергетику й не тільки

Нині в енергетиці є понад 200 перспективних проєктів на загальну суму 60 мільярдів доларів, серед яких вітрові та сонячні електростанції, децентралізована генерація, біопаливні станції, видобуток природного газу та нафти.

Особливу увагу сторони приділили розбудові в Україні розподіленої генерації. Після того як рф знищила частину електрогенерації, проєкти будівництва нових невеликих когенеративних потужностей набувають особливої актуальності. Сторони обговорювали можливості використання німецьких та українських комплектуючих для побудови розгалуженої системи генерації.

У секторах транспорту і логістики німецькому бізнесу презентували 73 перспективні проєкти на загальну суму 2,7 мільярда доларів, зокрема проєкти залізничного, морського та річкового транспорту та експортної логістики. У галузі агропереробки продемонстрували понад 80 найперспективніших проєктів на загальну суму понад 2,9 мільярда доларів.

Також обговорили перспективи залучення німецького бізнесу до збільшення видобутку та оброблення літію, графіту, титану, нікелю й інших критичних матеріалів. Разом з виробництвом зеленої сталі в цих секторах налічується 55 проєктів на загальну суму 8,2 мільярда доларів.

Німецька сторона висловила солідарність з Україною у війні проти рф, пообіцяла і надалі надавати військову й економічну допомогу.

Джерела: Офіс Президента, Міністерство економіки