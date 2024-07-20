Президент укотре переконався в непохитності Великої Британії і об’єднаної Європи захищати свободу та демократію в Україні

Під час зустрічі із Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Кіром Стармером Президент Володимир Зеленський подякував британському народові й особисто очільникові уряду за всебічну підтримку України у протидії російській агресії та особливу увагу до нашої країни на саміті Європейської політичної спільноти.

«Дякую, що Велика Британія була з нами, з українським народом, із самого початку повномасштабної війни. Дякую за цю єдність. Ми відчуваємо цю підтримку, і ваші сильні рішення неодноразово допомагали нам захищати свободу та демократію в Україні, дуже допомагали українському народові», — сказав глава держави.

Президент розповів про ситуацію на фронті та наголосив на необхідності захисту людей і розширення далекобійних спроможностей нашої країни.

Володимир Зеленський поінформував про затвердження Стратегії морської безпеки України та її основні положення. Під час зустрічі також обговорили реалізацію коаліції з розвитку морських спроможностей України, створеної з ініціативи Великої Британії.

Президент наголосив, що нам важливо якомога швидше отримати військову техніку для укомплектування нових бойових бригад і відзначив готовність нового британського уряду прискорити цей процес.

Володимир Зеленський та Кір Стармер обговорили додаткову підтримку оборонної промисловості України та перспективи спільного виробництва військової техніки.

Окрему увагу приділили підготовці угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Прем’єр-міністр прийняв запрошення глави держави відвідати Україну з візитом.

У присутності Президента Володимира Зеленського міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підписали Угоду між урядами країн щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку оборонних спроможностей України. Документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти в цій галузі. Ідеться зокрема про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів. Угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 мільярди фунтів стерлінгів. Ця сума не остаточна й може бути збільшена в майбутньому. Завдяки цьому до 2026 року Сили оборони України зокрема вдасться забезпечити системами протиповітряної оборони і засобами радіолокації й ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка.

Через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проєктів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету. Термін погашення кредиту — 15 років.

Коли програє агресор, виграє світ

Президент України Володимир Зеленський у виступі на ІV саміті Європейської політичної спільноти наголосив, що відносини та співпраця між Україною і Великою Британією, а також між Великою Британією і всією Європою зберігають вирішальне значення. Він згадав роль в історії британського прем’єра Вінстона Черчилля.

Глава Української держави зосередився на трьох пунктах. Зокрема він наголосив, що вдалося зберегти єдність у Європі та діяти разом, а це означає, що путін не досяг своєї головної мети — йому не вдалося розколоти Європу.

«Що рішучіше Європа зберігатиме цю єдність, то довготривалішого миру ми зможемо досягти. путін не може підтримувати відносини зі справді сильними лідерами, і це наша перевага, але вона залишається перевагою лише доти, доки ми єдині. Він може спробувати підібратися до вас або вийти на когось із ваших партнерів поодинці, спробувати спокусити або натиснути на вас, шантажувати вас, щоб один із вас зрадив решту, послабивши нашу єдність.

Так, кожен, звісно, сам обирає, як йому діяти та яку спадщину залишити. Але якщо хтось у Європі намагається вирішити питання за чужими спинами чи навіть за чужий рахунок, якщо хтось хоче здійснювати якісь поїздки до столиці війни, щоб поговорити й, можливо, щось пообіцяти всупереч нашим спільним інтересам або за рахунок України чи інших країн, то чому ми маємо зважати на таку людину? ЄС і НАТО також можуть розв’язувати всі свої питання без цієї людини», — сказав Володимир Зеленський.

Друга теза виступу — про те, що реальність на полі бою переконливіша за будь-які абстрактні міркування.

«Ми зупинили російський наступ на Харків. Крапка. путін пожертвував десятками тисяч своїх громадян, але не досягнув нічого суттєвого. Це стало можливим завдяки хоробрості наших воїнів і хоробрості наших партнерів, які зняли обмеження на використання західної зброї вздовж нашого кордону.

Чи призвело це до ескалації?

Ні. Навпаки, це перешкодило спробі путіна розширити війну.

Чи була якась відповідь путіна?

Ні. Навіть коли російська ракета вражає онкохворих дітей, як це сталося нещодавно, це лише відтворює зло, яке ми вже побачили з боку росії в цій війні.

Отже, ми маємо діяти максимально сміливо, щоб досягти результату. Ми можемо спрямувати цю війну до її справедливого завершення силою нашої зброї та нашої дипломатії, і ми не повинні боятися цих можливостей.

Що ефективнішою буде наша протиповітряна оборона, то безпораднішим буде путін. Що менше в нас буде обмежень на використання дієвої зброї, то активніше росія прагнутиме миру. Військові аеродроми, з яких злітають російські літаки з бомбами проти наших міст, наших людей, наших дітей і місця запуску російських ракет — усе це має бути знищено. Це не тільки ліквідує деякі цілі, а й зменшить можливості росії продовжувати цю війну.

Ракети й дрони не є «носіями державного суверенітету», тому необхідна колективна воля, щоб їх збити, — так само, як це було з іранськими ракетами і дронами.

Я звертаюся до всіх вас, до всіх лідерів, які здатні посилити необхідну хоробрість. Ці кроки мають бути зроблені. І я звертаюся насамперед до Сполучених Штатів, Сполученого Королівства, Франції, Німеччини та Польщі й інших друзів: ваша хоробрість може стати вирішальною для миру», — наголосив український лідер.

І третє. Дипломатія. Президент подякував за підтримку початку переговорів про членство України в ЄС і тим, хто твердо підтримує Україну на її шляху до НАТО.

«Хоч 32 країни — члени НАТО ще не досягли згоди щодо членства України, ми домоглися того, що повне подолання цього дефіциту безпеки в Європі завдяки вступу України в НАТО стало незворотним, — сказав він, наголосивши на важливості підготовки до другого саміту миру. — Коли програє агресор, виграє світ. Це неодноразово траплялося в історії людства. Так має статися й цього разу з російською агресією», — підсумував Володимир Зеленський.

Під час візиту у Велику Британію Президента Володимира Зеленського прийняв Король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ. Глава Української держави висловив подяку британцям і уряду Його величності й наголосив, що Сполучене Королівство залишається одним з найближчих і найважливіших союзників України.

Володимир Зеленський подякував Королю Чарльзу ІІІ та всій королівській родині за підтримку українського народу й увагу до українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Великій Британії.

Плюс дві угоди

Володимир Зеленський зустрівся із Прем’єр-міністром Республіки Словенія Робертом Голобом. Вони зокрема підписалиУгоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Республікою Словенія.

Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги (з урахуванням 2024 року) і має намір зберегти такий рівень підтримки впродовж усього десятирічного терміну чинності угоди. Республіка Словенія зобов’язується задовольняти нагальні потреби України для зміцнення безпекових можливостей.

Словенія сприятиме нашій державі в навчанні в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні (EUMAM). Країни співпрацюватимуть у пошуку джерел фінансування для допомоги у впровадженні проєктів української оборонної промисловості.

Окремі блоки документа стосуються невійськової підтримки. Зокрема, Словенія додатково надасть 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу, економічне відновлення та гуманітарну програму «Зерно з України».

Крім того, в угоді йдеться про поглиблення співпраці в галузях інформаційної та кібербезпеки, боротьби з оргзлочинністю, розвідки та контррозвідки, а також гуманітарного розмінування.

Глава держави подякував Словенії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також оборонну, економічну та гуманітарну допомогу.

Окремо приділили увагу переговорам про вступ України в ЄС та вивченню досвіду Словенії на цьому шляху.

Угоду про співпрацю в галузі безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Чеською Республікою підписали Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. Із початку повномасштабного російського вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму майже 400 мільйонів євро і підтримуватиме з такою самою динамікою протягом десяти років чинності документа. Чехія вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб нашої країни.

Значну частину угоди присвячено посиленій співпраці у військово-технічній галузі. Передусім ідеться про боєприпаси малого та великого калібрів, можливості виробництва стрілецької зброї й легких озброєнь, а також БпЛА, засобів радіоелектронної боротьби і важкої техніки. Чехія й надалі допомагатиме нашій державі в межах своєї ініціативи з постачання артилерійських снарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів. Крім того, Україна та Чехія посилюватимуть на своїх територіях промислові потужності з виробництва боєприпасів, а також створюватимуть спільні підприємства.

Країни продовжать спільну щорічну підготовку майже 4 тисяч українських захисників — цього року й надалі в межах Місії ЄС із військової допомоги Україні.

Особливість співпраці в невійськовій галузі — партнерство Чехії та Дніпра і Дніпропетровської області для відновлення, відбудови і сталого розвитку. Чехія має намір відкрити у Дніпрі дипломатичне представництво для посилення співпраці й допомоги.

На полях ІV саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії Президент України провів зустрічі із Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, Президентом Республіки Сербія Александром Вучичем, Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Глава держави подякував данському уряду за лідерську підтримку України в безпековій галузі, надання 19 пакетів оборонної допомоги та рішення щодо прямих інвестицій в оборонну промисловість нашої держави. Президент відзначив лідерство Данії в коаліції військово-повітряних сил і розповів про потребу України в розширенні тренувальних місій для українських пілотів.

Поглиблення співпраці в оборонній галузі

У межах візиту до Великої Британії Президент Володимир Зеленський зустрівся з топменеджерами провідних британських оборонних компаній.

На зустрічі були присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, міністр з питань бізнесу та торгівлі Джонатан Рейнольдс, а також представники компаній ADS, UK Export Finance, BAE Systems, Thales UK, MBDA, KBR, Babcock.

«Дякую Великій Британії за непохитну підтримку України. Ви стали першою європейською країною, що надала Україні летальну зброю, танки, далекобійну зброю. Саме з Великою Британією ми підписали першу безпекову угоду. І я радий, що ми з вами й далі поглиблюємо співпрацю в оборонній галузі», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент запросив британські оборонні компанії до роботи на українському ринку та співпраці з вітчизняними підприємствами.

Під час зустрічі обговорили перспективи спільного виробництва боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, а також ремонт і обслуговування військової техніки, яку Велика Британія передала нашій країні. Глава держави зазначив, що Україна істотно збільшила власне виробництво боєприпасів та озброєння й зацікавлена в міжнародній кооперації.

Джерело: Офіс Президента