Другий день роботи у США української делегації на чолі із Президентом був насиченим і плідним

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся із двопартійною делегацією Сенату США у складі лідера Демократичної партії в Сенаті Чака Шумера та лідера Республіканської партії в Сенаті Мітча Макконнелла, а також сенаторів від обох партій. Глава держави подякував Президентові США, обом палатам Конгресу, обом партіям та всьому американському народові за незмінну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення. Він відзначив двосторонню безпекову угоду між Україною та США, підписану із Джозефом Байденом місяць тому.

Володимир Зеленський розповів про посилення ракетного терору росії проти українських міст і об’єктів критичної інфраструктури та про те, що в середу в лікарні помер хлопчик, який на момент удару російських окупантів по Охматдиту перебував у реанімації.

Під час зустрічі обговорили ситуацію на полі бою та оборонну підтримку від США.

Також Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Глава держави подякував Конгресу та Майку Джонсону за підтримку українського народу в боротьбі проти повномасштабної російської агресії.

Під час зустрічі обговорили подальші спільні кроки для зміцнення українсько-американської співпраці, очікування від Саміту НАТО і прогрес України у впровадженні реформ на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.

Президент докладно розповів про ситуацію на передовій, нагальні потреби українських воїнів та наслідки нещодавніх масованих російських атак на цивільні об’єкти в Україні.

Володимир Зеленський зазначив, що для економічної стійкості нашої держави важлива подальша бюджетна підтримка від США, і наголосив на прозорому використанні допомоги.У Вашингтоні Президент України провів зустріч із лідером демократів у Палаті представників Конгресу США Хакімом Джеффрісом, заступником голови фракції Демократичної партії Кетрін Кларк, членом Палати представників Пітом Агіларом, почесною спікеркою Ненсі Пелосі, співголовою Комітету з питань асигнувань Розою Делауро, співголовою Комітету з питань збройних сил Адамом Смітом, співголовою Комітету з питань закордонних справ Грегорі Міксом та співголовою Комітету з питань розвідки Джимом Гаймсом.

Володимир Зеленський подякував Президентові США, обом палатам і партіям Конгресу, а також усьому американському народові за незмінну підтримку України. Він зазначив, що важливо пришвидшити постачання винищувачів F-16, а також оборонної допомоги з уже проголосованих пакетів.

Підтримка незмінна

У межах ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні Президент України провів першу зустріч із Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Кіром Стармером. Глава держави відзначив незмінність підтримки України від нового британського уряду.

«Дякуємо, що ви з нами із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Дякуємо за всі військові та фінансові пакети й підтримку. Уранці я прочитав ваші повідомлення про дозвіл на використання ваших дуже потужних і якісних ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території рф. Ми дуже вдячні!» — сказав Володимир Зеленський.

Президент України і Прем’єр-міністр Великої Британії обговорили практичну реалізацію цього рішення. Лідери зосередилися на подальшому розширенні далекобійних можливостей України у співпраці з іншими партнерами.

Володимир Зеленський відзначив лідерство Великої Британії в коаліції морських спроможностей. Сторони обговорили перспективи розвитку українського флоту за підтримки Великої Британії.

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом глава Української держави відзначив критичну важливість термінового постачання додаткових систем ППО на тлі цілеспрямованого знищення росією важливих об’єктів української цивільної інфраструктури, зокрема енергетичної системи та медичних закладів.

«Заява щодо постачання додаткових систем Patriot важлива, і ми вдячні Німеччині та партнерам за такий крок. Водночас нам потрібно більше допомоги для протидії російським ударам з повітря: систем ППО та літаків F-16», — зазначив він.

Лідери засудили російську атаку на дитячу лікарню Охматдит. Президент подякував за готовність Німеччини прийняти її пацієнтів.

Під час зустрічі на полях саміту НАТО Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудили нещодавню ракетну атаку рф по Україні. Очільник уряду Канади наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві, а також анонсував новий додатковий пакет військової підтримки для України обсягом 500 мільйонів канадських доларів.

Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів. Президент розповів про необхідність розширення тренувальних місій українських пілотів. Сторони обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання українських льотчиків на канадських авіасимуляторах.

На полях саміту НАТО Президент України провів зустріч із Президентом Чеської Республіки Петром Павелом. Лідери зокрема обговорили реалізацію чеської ініціативи з постачання артилерійських боєприпасів Україні та нові джерела її фінансування.

Також на полях саміту НАТО у Вашингтоні Володимир Зеленський провів зустріч із новим Президентом Словацької Республіки Петером Пеллегріні.

Лідери засудили масований обстріл українських міст із боку рф, унаслідок якого постраждала зокрема дитяча лікарня Охматдит у Києві. Президенти обговорили можливість лікування частини її пацієнтів у Словаччині.

Володимир Зеленський розповів про боротьбу з російським повітряним терором і наголосив на потребі в додаткових системах ППО.

Під час зустрічі лідери відзначили підсумки спільного засідання урядів, що відбулося у квітні у Братиславі, і обговорили гуманітарну співпрацю між країнами й перспективи спільних проєктів в енергетиці та прикордонній інфраструктурі.

Плюс безпекова угода

У Вашингтоні Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Великого Герцогства Люксембург Люком Фріденом, під час якої лідери підписали двосторонню безпекову угоду.

Цього року Люксембург спрямував 80 мільйонів євро на оборонну допомогу Україні й надаватиме підтримку з такою самою динамікою впродовж усього десятирічного терміну чинності угоди. Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення ця країна надала військову підтримку нашій державі на понад 250 мільйонів євро.

Люксембург як співлідер ІТ-коаліції спроможностей підтримуватиме Україну в навчанні в кібергалузі, зокрема надасть у розпорядження нашої держави можливості своїх провідних навчальних закладів.

В угоді також ідеться про розширену співпрацю в галузі оборонної промисловості. Люксембург допомагатиме в залученні джерел фінансування та підтримуватиме зусилля України з адаптації оборонної промисловості до стандартів оборони й безпеки НАТО та ЄС.

Окремі блоки документа стосуються гуманітарної допомоги та підтримки українських внутрішньо переміщених осіб. Люксембург сприятиме звільненню й поверненню всіх українців, передусім дітей.

Загалом наша держава уклала вже 22 двосторонні безпекові угоди на виконання Спільної декларації G7, яку ухвалили у Вільнюсі 12 липня 2023 року: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею та Люксембургом.

Оборонна кооперація важлива

У Посольстві України в США Президент Володимир Зеленський провів зустріч із топменеджерами провідних американських оборонних компаній, яка стала продовженням діалогу, започаткованого у Вашингтоні торік у грудні.

На зустрічі були присутні представники компаній BAE Systems, Day & Zimmermann, Boeing, Sierra Nevada Company, Northrop Grumman, RTX, Lockheed Martin, General Dynamics, D&M Holding, AeroVironment, Amentum.

«Ми надзвичайно вдячні вам за співпрацю й допомогу Україні з початку повномасштабної війни. Ви дуже допомогли нам захистити свободу, демократію, наш народ, наші родини та дітей», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Президентові США Джозефу Байдену та його адміністрації, Конгресу Сполучених Штатів за важливий законопроєкт щодо підтримки України та наших воїнів на полі бою. Володимир Зеленський запросив американські оборонні компанії до роботи на українському ринку і співпраці з вітчизняними підприємствами.Він зазначив, що Україна істотно збільшила власне виробництво боєприпасів та озброєння. Водночас є потреба в посиленій міжнародній кооперації.

Під час зустрічі обговорили перспективи спільного оборонного виробництва, насамперед боєприпасів, систем ППО, гармат, бронетехніки та безпілотників, забезпечення ремонту і обслуговування військової техніки.

Крім того, у присутності Президента України АТ «Укроборонпром» та американська компанія Northrop Grumman підписали угоду про створення нового виробництва боєприпасів середнього калібру відповідно до стандартів НАТО.

Джерело: Офіс Президента