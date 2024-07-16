Під час робочого візиту у США Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська зустрілися з губернатором і першою леді Юти Спенсером та Еббі Коксами. Глава держави подякував за гуманітарну допомогу від організацій Юти і зазначив, що для нього важливо особисто висловити вдячність усім американцям, губернаторам та сенаторам за підтримку. Володимир Зеленський розповів про деталі свого візиту у Сполучені Штати, зокрема зустрічі в Конгресі, Білому домі та участь у заходах з нагоди ювілейного саміту НАТО.

«Це був дуже успішний саміт. На ньому йшлося не лише про зброю, протиповітряну оборону, українських дітей, а й про відбудову та житло. І ми вдячні вам за гуманітарну підтримку, зокрема із житлом. У нас в Україні була хороша делегація з Юти, і ми запрошуємо вас наступного разу», — сказав Президент.

Глава держави розповів про успішні приклади патронату держав-партнерів над українськими регіонами і запропонував налагодити регіональні зв’язки між областями України й американськими штатами. Володимир Зеленський розповів, з якими викликами стикається Україна під час підготовки до навчального року, передав потребу в бомбосховищах для навчальних закладів та лікарень.

Олена Зеленська додала, що восени в Києві відбудеться четвертий Саміт перших леді та джентльменів і запросила першу леді Юти взяти в ньому участь.

У присутності Президента Володимира Зеленського Посол України у США Оксана Маркарова підписала Меморандум про взаєморозуміння між Київською ОВА та штатом Юта з губернатором Юти Спенсером Коксом. У документі йдеться про намір розвивати співпрацю в галузях економіки, сільського господарства, енергетики, охорони здоров’я і довкілля, науки, технологій, мистецтва, культури та в гуманітарному напрямі.

Меморандум укладено для збільшення обсягів торгівлі між Київською областю і штатом Юта, сприяння інноваціям, зміцнення ділових зв’язків та створення спільних проєктів і робочих місць. Є окремі пункти, що стосуються надання благодійних, гуманітарних та соціальних послуг. Також серед пріоритетних напрямів — аерокосмічна та оборонна промисловість, програмне забезпечення й інформаційні технології, освіта, туризм.

Сторони мають визначити учасників для створення робочих груп, які на регулярній основі консультуватимуться щодо питань, що становлять спільний інтерес і відкривають можливості для взаємної вигоди.

Меморандум уклали на продовження партнерських відносин між українським й американським регіонами. Торік у травні делегація штату Юта на чолі із президентом Сенату штату Стюартом Адамсом відвідала Київ і зустрілася із Президентом Володимиром Зеленським та урядовцями.

Нині в американському штаті Юта проживає майже 4 тисячі українців, зокрема 2,5 тисячі — біженці.

У Солт-Лейк-Сіті Володимир Зеленський та Олена Зеленська зустрілися з керівництвом Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, парафіяни якої — більшість населення штату Юта. Президент розповів про наслідки російського терору для духовного життя України й українців, зокрема про руйнування 170 та пошкодження сотень релігійних будівель.

Старійшина Квентін Л. Кук зазначив, що Церква Святих останніх днів провадить гуманітарну діяльність в Україні з 1994 року, зокрема, її волонтери допомагали постраждалим від удару по Охматдиту та інших об’єктах у Києві 8 липня і під час попередніх російських обстрілів.

Володимир Зеленський подякував релігійній громаді за активну волонтерську діяльність у нашій країні та молитви. Він розповів про потребу в подальшій гуманітарній підтримці, зведенні житла для тимчасово переміщених осіб та забезпеченні громадських місць укриттями.

United24 відкрито для підтримки

Під час візиту у США Володимир Зеленський та Олена Зеленська зустрілися з голлівудським актором Метью Макконагі, його дружиною Камілою Алвес та першою леді Юти Еббі Кокс. Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження уваги до України і подякував американським зіркам за їхні зусилля та підтримку.

Президент розповів про ситуацію на полі бою і в наших громадах, зокрема в Харкові, який перебуває під постійним російським повітряним терором. Володимир Зеленський запропонував Метью Макконахі підтримати українську фандрейзингову платформу United24.

Нам знадобиться досвід Ірландії

Дорогою зі США Володимир Зеленський у Шенноні зустрівся із Прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом.

«Дякую за співчуття, висловлені з приводу російської атаки на дитячу лікарню Охматдит у Києві. Такі злочини доводять одне: ми потребуємо ще більше допомоги партнерів. І ми були б дуже вдячні, якби ви взяли на лікування в Ірландію українських дітей, що мають онкологічні захворювання і не можуть продовжувати лікуватися в Україні», — сказав Володимир Зеленський.

Президент відзначив підтримку Саміту миру від Ірландії й розповів про кроки для реалізації його рішень, як-от проведення конференцій щодо ядерної та продовольчої безпеки, а також звільнення всіх полонених і депортованих.

Глава держави подякував Тішоку Ірландії за готовність докладати особистих зусиль для повернення українських дітей додому. Лідери обговорили кроки для посилення уваги світу до злочину їхньої незаконної депортації росією.

Володимир Зеленський і Саймон Гарріс домовилися про візит Прем’єр-міністра Ірландії до Києва цього року та посилення роботи над двосторонньою безпековою угодою, щоб мати змогу підписати її, відвідавши українську столицю.

Під час зустрічі Президент передав потребу в будівництві укриттів для наших навчальних закладів. Також обговорили продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці й переговорний процес нашої держави про вступ у ЄС. Володимир Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена в досвіді та консультативній підтримціІрландії.

Джерело: Офіс Президента