Понад 2,38 мільярда гривень спрямував Кабінет Міністрів із резервного фонду державного бюджету на відновлення автодоріг у прикордонних та прифронтових регіонах. На ці кошти буде відновлено шляхи, які використовують для потреб ЗСУ та гуманітарних цілей, повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час робочої поїздки на Донеччину.

«Уряд ухвалив рішення надати більш як 2 мільярди 386 мільйонів гривень на відновлення доріг у восьми ключових для оборони країни регіонах. Зокрема Донецька обласна військова адміністрація отримає 324,5 мільйона гривень. Кошти може бути витрачено виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути. Сьогодні, перебуваючи на Донеччині, ми бачимо, що бізнес попри величезні виклики продовжує працювати, демонструючи неймовірну стійкість. Ключові проблеми — пошкодження енергетики, доступ до фінансування, відшкодування збитків для бізнесу, який зазнав пошкоджень під час збройної агресії рф проти України, та інші. На кожне з питань шукаємо рішення. Зокрема перше, щодо поліпшення логістики, оголосили вже сьогодні. Це внесок в обороноздатність регіону й можливість рятувати тисячі життів», — розповіла Юлія Свириденко.

Відповідно до рішення уряду, на відновлення доріг спрямують кошти: Дніпропетровська область — 196,4 млн грн; Донецька — 324,5 млн грн; Запорізька — 350 млн грн; Миколаївська — 307,1 млн грн; Сумська — 222,2 млн грн; Харківська — 502,95 млн грн; Херсонська — 224,3 млн грн; Чернігівська область — 258,79 млн грн.

Кошти надійдуть у розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей, які підлягають відновленню.

Крім того, під час візиту в Донецьку область Юлія Свириденко провела зустрічі з бізнесом, обласною адміністрацією, обговорила роботу банківського сектору в регіоні та ознайомилася з умовами роботи фахівців Державної служби зайнятості для розв’язання нагальних проблем області.

Джерело: Міністерство економіки