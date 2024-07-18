Україна та Чехія будують потужний стратегічний союз. Наша співпраця зробить Європу безпечнішою і буде вигідною обом країнам. На цьому наголосив Прем’єр­-міністр Денис Шмигаль на пресконференції за підсумками спільних консультацій урядів України та Чеської Республіки.

«На спільному засіданні ми акцентували на таких ключових аспектах, як оборонна підтримка та військово­технічна співпраця, взаємодія урядів стосовно проєктів відновлення України, зовнішньополітичне й економічне співробітництво, співпраця в гуманітарній галузі, медицині тощо», — зазначив Денис Шмигаль.

Підсумки домовленостей, за його словами, відображено у Спільній заяві урядів України та Чеської Республіки, яку підписали прем’єр­-міністри.

«Цей документ — політична декларація наших намірів зміцнювати двосторонню співпрацю на основі спільних інтересів двох народів», — зауважив очільник уряду України.

За підсумками консультацій було підписано дві важливі угоди в галузі оборонної промисловості. Зокрема, в Україні буде побудовано новий патронний завод. Друга угода — виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні. Це угода між Česká zbrojovka та відповідним українським підприємством.

«Україна має намір та потенціал стати арсеналом вільного світу. І ми вдячні Чехії за її підтримку нашого прагнення», — зазначив Денис Шмигаль.

Ще один пункт діалогу між урядами — реалізація чеської ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні.

«Ця ініціатива вже діє. Перші 50 тисяч снарядів надійшли в Україну, і частина цих боєприпасів просто зараз на лінії фронту знищує російських окупантів. Маємо гарні перспективи і сподіваємося на спільні проєкти в виробництві боєприпасів на території Чехії або в безпечних місцях в Україні, а також спільний ремонт вертольотів типу Мі на території Чехії», — сказав Прем’єр-­міністр України.

За підсумками переговорів Україна та Чехія підписали ще п’ять угод та меморандумів. Це Угода між Україною та Чехією про співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю і забезпечення публічного порядку та безпеки; Меморандум про наміри щодо співробітництва у сфері енергетики. Зокрема щодо реалізації проєкту транспортування різних видів нафти через нафтопровід «Південна Дружба». Україна заохочує чеські компанії зберігати газ в українських підземних сховищах та інвестувати у видобуток газу в Україні, а також запрошує чеські компанії приєднатися до проєктів з будівництва нової високоманеврової генерації газу, біопаливних заводів і акумуляторних систем зберігання. Чехія сприятиме розвитку децентралізованої енергетики в Україні. Підписано Меморандум між Державним космічним агентством України та Міністерством транспорту Чехії, що передбачає новий рівень співпраці в галузі розвитку космічної промисловості; Меморандум про партнерство та співробітництво між Фондом державного майна України та Управлінням представництва уряду у справах власності; Меморандум між Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством охорони здоров’я Чеської Республіки. Серед пріоритетних галузей співпраці — реалізація проєктів з будівництва реабілітаційних центрів, оснащення українських лікарень новим сучасним обладнанням.

Снарядна ініціатива діє

У Празі в межах робочого візиту урядової делегації в Чехію відбулася зустріч між Прем’єр­-міністром України Денисом Шмигалем і Президентом Чеської Республіки Петром Павелом. Денис Шмигаль поінформував про успішні спільні консультації урядів України та Чехії, за підсумками яких підписано сім документів, а також подякував Президентові Чехії за ініціативу з постачання боєприпасів.

Сторони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час зустрічі Президентів України та Чехії у Вашингтоні, посилення протиповітряної оборони України та виклики в галузі енергетики.

Денис Шмигаль подякував Петру Павелу за його особисту участь у Глобальному саміті миру та саміті НАТО, підкресливши, що Україна надзвичайно цінує ці зусилля на підтримку нашої держави.

Посилення енергобезпеки

Україна та Чехія підписали Меморандум про співпрацю у сфері енергобезпеки, розвитку ВДЕ та розподіленої генерації. Сторони домовилися про співпрацю для сприяння подальшій інтеграції України до Європейського Союзу, енергетичній безпеці та відновленню енергетичного сектору України шляхом упровадження стратегій зеленого переходу та передових технологій.

Відповідний документ підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр промисловості і торгівлі Чеської Республіки Йозеф Сікела під час зустрічі в межах спільних консультацій урядів України та Чеської Республіки, що відбулися 16 липня у Празі.

«Ми дуже цінуємо чеську підтримку, зокрема ту, яку вона надає у вигляді обладнання, що дає змогу нам відновлювати енергетичну інфраструктуру після масованих російських атак. Також дякую Чехії за активну позицію щодо реалізації формули миру Президента України Володимира Зеленського, а саме в межах робочої групи «Радіаційна та ядерна безпека». Продовжуємо наші спільні зусилля для протистояння наявним загрозам енергетичній безпеці України та європейських країн», — зазначив очільник Міненерго під час двосторонніх консультацій.

Йозеф Сікела запевнив, що Чехія і надалі підтримуватиме Україну у протистоянні російській агресії, зокрема на енергетичному фронті.

Укладений сторонами меморандум передбачає співпрацю сторін у галузі енергетичної безпеки, поновлюваних джерел енергії та водневій галузі, дослідження шляхів виробництва і транспортування відновлюваних газів із низьким рівнем викидів, один з яких — водень.

Крім цього, передбачено співпрацю в галузі електроенергетики, серед напрямів якої розвиток розподіленої генерації, модернізація інфраструктури виробництва, розподілу, передачі та зберігання електроенергії; співпраця в атомній енергетиці.

Також у документі йдеться про залучення передового досвіду Чеської Республіки у трансформації вугільних регіонів, співпрацю щодо нафти і газу, заохочення чеських компаній до зберігання газу в українських підземних сховищах та інвестицій в розвідку і видобуток газу в Україні.

Зброярі об’єднаються

16 липня підприємства Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» уклали документи про співпрацю з окремими чеськими збройними компаніями. Укладено контракт про постачання товарів і послуг для будівництва нового виробництва патронів до стрілецької зброї в Україні. Угода з іншою компанією передбачає локалізацію складання, а надалі й виготовлення штурмових гвинтівок стандарту НАТО в Україні.

«Чехія — один з найактивніших наших партнерів. Ми вдячні чеському народові за підтримку, а чеським зброярам — за довіру. Упевнений, що ця співпраця допоможе не лише наростити виробництво озброєння в Україні, а й поглибити інтеграцію української оборонної промисловості в систему НАТО», — сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

«Чеська Республіка твердо підтримує Україну в її захисті від безпрецедентної російської агресії дипломатичними засобами, а також шляхом надання економічної, гуманітарної та військової допомоги. Пишаюся чеськими компаніями не лише за те, що вони постачають військову техніку українським Збройним силам, а й за те, що вони розбудовують самодостатню українську оборонну промисловість, яка допоможе обороні та економіці України», — зазначив Прем’єр­міністр Чеської Республіки Петр Фіала.

Платформа для галузевої співпраці

Українське та чеське міністерства аграрної політики домовилися про створення платформи для галузевої співпраці. На цьому наголосив заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик під час двосторонньої зустрічі з міністром сільського господарства Чеської Республіки Мареком Виборним у Празі.

За підсумками зустрічі сторони домовилися про надання Чеською Республікою консультативної та експортної допомоги українському аграрному сектору на шляху до євроінтеграції; започаткування спільного проєкту в галузі аквакультури; оперативне вирішення проблемних питань, які виникають під час двосторонньої торгівлі, зокрема в галузі ветеринарного контролю. Також сторони обговорили започаткування платформи для співпраці міжгалузевих асоціацій, щоб компанії, зацікавленні у співпраці з Україною, мали прозорий зв’язок з українським бізнесом, що в перспективі позитивно позначиться на відбудові нашої держави.

Медична система: разом проти викликів

У межах міжурядових консультацій міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та віцепрем’єр­міністр охорони здоров’я Чеської Республіки Властіміл Валек підписали меморандум, мета якого — створення сприятливих умов для співпраці в модернізації та розвитку систем охорони здоров’я, а також інтеграції України в систему охорони здоров’я Європейського Союзу. До співпраці також входить підтримка сектору охорони здоров’я України для реалізації проєктів з будівництва реабілітаційних центрів, модернізації медичної інфраструктури, а також оснащення закладів охорони здоров’я медичним і лабораторним обладнанням.

«Щодня росія бомбардує та обстрілює українські міста і медичну інфраструктуру — лікарні, пологові, амбулаторії. Весь світ бачив терористичну атаку на найбільшу дитячу лікарню країни «Охматдит», де в момент прямого влучання російської ракети перебувало понад 600 важкохворих дітей і приблизно стільки само медиків. Відновлення і модернізація зруйнованої медичної інфраструктури, будівництво реабілітаційних центрів, оснащення медичних закладів необхідним обладнанням вкрай важливе для нас сьогодні. Жодна медична система не в змозі самотужки ефективно протидіяти таким викликам. Це можливо лише завдяки надійній підтримці партнерів.

Вдячний за те, що торік Чехія долучилася до відновлення десяти лікарень у Харківській і Дніпропетровській областях. Сподіваюся, що наша співпраця лише поглиблюватиметься», — прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Підписаний меморандум передбачає посилення взаємодії в таких пріоритетних напрямах: громадське здоров’я, профілактика, модернізація та сталий розвиток систем охорони здоров’я, інтеграція України в систему охорони здоров’я Європейського Союзу; реалізація проєктів з будівництва реабілітаційних центрів, розбудови та модернізації медичної інфраструктури, пошкодженої або зруйнованої внаслідок повномасштабного вторгнення; оснащення закладів охорони здоров’я України, зокрема тих, що постраждали внаслідок військової агресії рф, медичним та лабораторним обладнанням і технікою; надання гуманітарної допомоги для галузі охорони здоров’я; обмін досвідом та залучення технічної допомоги Чеської Республіки в наданні послуг з реабілітації та протезування, підготовці мультидисциплінарних команд з реабілітації, лікування та протезування; лікування і реабілітація поранених громадян України в чеських медичних закладах; обмін медичними даними, телемедицина, технології штучного інтелекту та кібербезпека; можливості використання штучного інтелекту в галузі психічного здоров’я; фармацевтика.

Перейняти досвід управління держмайном

Голова Фонду державного майна України Віталій Коваль та генеральний директор Управління у справах представництва уряду в майнових справах Чеської Республіки (OGRPA) Катерина Арайму підписали у Празі меморандум про співпрацю. Документ закладає основи довгострокового партнерства між установами в сегменті управління державним майном та обміну передовим досвідом. Ключовими напрямами співпраці стануть налагодження активного діалогу, сприяння розвитку ділових відносин та обмін передовими практиками, зокрема в питаннях прозорого управління державною нерухомістю.

Особливу цінність для української сторони має досвід OGRPA у створенні реєстру адміністративних будівель. ФДМУ як найбільший орендодавець в Україні управляє понад 8 мільйонами квадратних метрів державної нерухомості як потужним ресурсом для розвитку економіки країни.

«Ефективна система управління державною нерухомістю — ключ до збільшення доходів держави на постійній основі. Співпраця з OGRPA відкриває для України можливість упровадити найуспішніші європейські практики і значно підвищити ефективність управління державним майном», — зазначив Віталій Коваль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ