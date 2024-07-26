Участь українських спортсменів в Олімпійських іграх — це вже велика перемога для нашої держави. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у відеоформаті з атлетами, які представлятимуть нашу країну на ХХХІІІ літніх Олімпійських іграх у Парижі, і їхніми тренерами.

«Кожен з нас робить свій внесок. Те, що ви, наша українська збірна команда, нині на Олімпіаді, — це вже перемога для України. Я вважаю, що це випробування війною нашої моралі, ідентичності та України загалом ви долаєте гідно», — сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що виступ українських атлетів на Олімпійських іграх у Парижі стане символом пам’яті українців, яких убила росія. З початку повномасштабного російського вторгнення загинули 489 українських спортсменів і тренерів, десятеро зникли безвісти.

Президент подякував тренерському складу та менеджменту національної олімпійської збірної за постійну підтримку і підготовку атлетів.

«Це велика перемога для всієї європейської спільноти, для всього світу, що Україна не здається, вона бореться також на Олімпіаді. Дуже важливо, що ми зберігаємо нашу збірну команду», — зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що до змагань на Олімпіаді в Парижі офіційно не допущено спортсменів держави-агресорки рф у командних видах спорту, а також тих, хто підтримує війну. Це досягнення всього цивілізованого світу.

Олімпійські чемпіонки з академічного веслування Анастасія Коженкова, кульової стрільби Олена Костевич, срібний призер Олімпійських ігор з боксу Олександр Хижняк та головний тренер збірної команди зі стрибків у воду Ілля Целютін подякували Президентові за підтримку й наголосили, що робитимуть усе можливе, аби гідно представити Україну на літніх Олімпійських іграх.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт вручив Володимирові Зеленському форму національної олімпійської збірної України.

ХХХІІІ літні Олімпійські ігри триватимуть із 26 липня до 11 серпня цього року. У Парижі Україну представлять 147 спортсменів у 26 видах спорту.

Україна відновлює справедливість у спорті та ліквідує ворожий вплив країни-терористки. Про це очільник Міністерства молоді та спорту Матвій Бідний розповів у інтерв’ю виданню Sport Arena, коментуючи участь України на Олімпіаді-2024.

«Недопуск агентів гібридного впливу, як ми їх називаємо, лише наголошує, що Міжнародний олімпійський комітет розуміє важливість підтримки цінностей миру, справедливості, чесної боротьби, міжнародного права», — сказав посадовець.

Очільник Мінмолодьспорту наголосив, що головна місія олімпійської збірної — продемонструвати світові нашу волю до перемоги.

«Ми всі розуміємо, в яких умовах живемо. У таких самих умовах тренуються наші атлети. Вони готуються без кондиціонерів, нормальної вентиляції через російський енергетичний терор. Але попри це відібралися для участі в Олімпіаді», — підкреслив Матвій Бідний.

Джерела:

Офіс Президента

Мінмолодьспорту