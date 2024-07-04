Українські експортери наростили фізичні обсяги продажів своїх товарів на 35% у першому півріччі 2024 року порівняно з таким самим періодом торік. Загалом експортували 71 млн тонн. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Експортні угоди за шість місяців забезпечили $19,5 млрд — так само, як і в першому півріччі 2023-го.

«Нарощування фізичних обсягів експорту українських товарів відбулося насамперед завдяки стабільній роботі українського морського коридору. Крім того, бізнес за підтримки уряду зміг розширити й інші логістичні маршрути. Все це дало приріст фізичних обсягів експорту на 35%. Проте виручка експортерів на тлі зростання ваги проданих товарів залишилась на торішньому рівні. Це пояснюється тим, що за рік істотно знизилися світові ціни на основні експортні товари, які продають за кордон українські виробники.

Натомість позитивною тенденцією стало зменшення експорту сировини й поступове збільшення обсягів експорту переробки. Нагадаю, що саме збільшення частки переробки у ВВП й посилення несировинного експорту — мета урядової політики «Зроблено в Україні». Приміром у минулому маркетинговому році ми експортували насіння соняшнику на 86,3% менше за попередній рік, натомість значно зросли обсяги експорту соняшникової олії», — зазначила Юлія Свириденко.

Заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка розповів, що найбільші обсяги експорту були у квітні й травні. Саме в цей час аграрії активно експортували продукцію врожаю минулого року.

Експорт української продукції у червні становив 9,7 млн тонн на суму 2,7 млрд доларів. Порівняно з травнем маємо скорочення -18,4% у грошовому еквіваленті і -20,2% в обсягах.

Тарас Качка пояснив, що експорт у червні скоротився через те, що зменшилося вивезення агропродукції. Кукурудзи експортували на 23,7% менше, ніж у травні, пшениці — на 40,8%, олії — на 37,8%. Це свідчить про те, що в експортерів закінчуються запаси торішнього врожаю.

«У першій десятці найбільш популярних товарів українського експорту у червні зберігалась стабільна ситуація. Обсяги продажів руди порівняно з травнем скоротились на 1,5% — до 239 млн дол., натомість на 7%, до 79 млн дол., збільшився експорт плоского прокату. На 3,5% зменшились обсяги продажу м’яса птиці — до 79 млн дол., проте експорт сої зріс на 45% — до 66 млн дол.

Імпорт товарів в Україну у червні також зменшився на 5,6% і становив 4,8 млрд доларів. Загалом за перше півріччя наша країна імпортувала товарів на 31,9 млрд доларів, що на 4,9% більше, ніж за перше півріччя 2023-го», — пояснивТарас Качка.

Також у Міністерстві економіки підбили підсумки 2023/2024 маркетингового року, який завершився 30 червня. За цей період українські експортери загалом продали 69,86 млн тонн товарів з категорій зернових, олійних та олій.

Експорт пшениці становить 18,43 млн тонн, що на 9% більше, ніж минулого маркетингового року. Кукурудзи продали 29,41 млн тонн, що на 0,2% більше від попереднього маркетингового року. Скоротився продаж ячменю — 2,48 млн (- 8,5%) та сої — до 2,98 млн тонн (- 8,2%). Водночас зросли продажі ріпаку — 3,7 млн тонн (+8,7%). Також значно збільшились обсяги експорту продукції агропереробки: соняшникової олії — 6,54 млн тонн (+22,8%), соняшникового шроту — 5,1 5 млн тонн (+29,1%) та соєвого шроту — 0,662 млн тонн (+12,5%).

Джерело: Міністерство економіки