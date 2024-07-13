Цей документ став доповненням до Спільної декларації G7, погодженої рік тому на попередньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі. Загалом до неї приєдналися вже 32 учасники — усі вони сьогодні були присутні, зокрема 23 лідери країн, з якими Україна уклала двосторонні безпекові угоди.

Під час ухвалення договору виступили Президент США Джозеф Байден та Президент України Володимир Зеленський.

«У короткостроковій перспективі ми продовжуватимемо забезпечувати Україну зброєю, боєприпасами та навчанням, необхідними для відсічі російським військам. У середньостроковій перспективі допоможемо створити сили й можливості для захисту України та стримування подальшої агресії», — зазначив Джозеф Байден.

Президент Сполучених Штатів наголосив, що в разі спроби росії знову напасти на Україну після закінчення війни всі країни, які ухвалили цей документ, підтримають нашу державу.

Володимир Зеленський зауважив, що впродовж цього року тривала активна робота над надійною архітектурою гарантій безпеки для нашої країни. Вони посилюють Україну, але не підміняють мети стати членом НАТО.

«Дякую Президентові Байдену за його лідерство та всі зусилля, щоб наша співпраця у галузі безпеки була наповнена рішучими діями. Є 23 сильні угоди, і будуть угоди з іншими країнами. У нас є історично важлива угода з безпеки зі Сполученими Штатами», — сказав глава Української держави.

Президент України додав, що вся ця робота сприяла отриманню довгострокових зобов’язань щодо військової допомоги, додаткових систем ППО, просуванню в питанні передачі літаків F-16 та розвитку оборонної співпраці.

«Український договір виводить наші відносини на новий рівень. Вагоме досягнення для України та всіх нас», — наголосив він.

Документ відкритий для підписання іншими країнами і фіксує довгострокову військову та оборонну підтримку, розвиток майбутніх Сил оборони України та механізм екстрених консультацій між партнерами в разі ескалації війни, що триває, чи можливої агресії в майбутньому.

Новий оборонний пакет

У межах 75-го саміту НАТО Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом США Джозефом Байденом. На початку зустрічі Джозеф Байден оголосив про новий оборонний пакет для України.

«Я вдячний вам, вашій команді, вашій адміністрації, Конгресу — обом партіям, обом палатам — і всьому американському народові за життєво важливу потужну підтримку народу України. Разом ми рятуємо життя наших людей», — сказав Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що допомога від Сполучених Штатів дала українським захисникам змогу зупинити наступ росіян на Харківщині. Він також відзначив підтримку від США енергетичної системи нашої країни.

Глава Української держави подякував за особисту заяву Президента Джозефа Байдена після російського удару по дитячій лікарні Охматдит і рішення США та партнерів щодо посилення протиповітряної оборони України п’ятьма новими ЗРК Patriot і десятками інших систем. Володимир Зеленський також наголосив на важливості боротьби з російськими керованими авіабомбами.

«Нам потрібні швидкі кроки, щоб зняти всі обмеження для наших військових», — зазначив він.

Під час зустрічі лідери також обговорили відновлення справедливого тривалого миру для України.

Джозеф Байден наголосив, що Україна зупинила просування росіян на Харківщині та завдала їм значних втрат.

«Ви дали зрозуміти, що росія не переможе в Україні. Україна переможе. І я хочу, щоб ви знали, що ми будемо з вами на кожному кроці цього шляху», — додав він.

Президент США зазначив, що оголошений оборонний пакет уже восьмий, який він погодив після підписання закону про національну безпеку.

«Працюємо з нашими союзниками в НАТО, щоб Україна отримала літаки F-16 цього літа. І покажемо світові, що ми з Україною зараз і в майбутньому», — заявив Джозеф Байден.

У Вашингтоні Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні. Лідери обговорили основні потреби України, передусім щодо ППО, підсумки першого Саміту миру, а також підготовку до другого Саміту та наступної конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії 2025 року.

Окрему увагу під час зустрічі приділили підсумкам саміту НАТО у Вашингтоні, які стали ще одним важливим кроком до майбутнього членства України в Альянсі.

Володимир Зеленський вручив Джорджі Мелоні орден Свободи за вагомий особистий внесок у зміцнення співпраці між Україною та Італією, підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Вдячні за рішення щодо ППО

На саміті НАТО ухвалено важливі рішення щодо посилення протиповітряної оборони та ЗСУ. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Вашингтоні під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Глава нашої держави подякував Єнсу Столтенбергу за всі роки співпраці й наголосив, що Альянс справді став сильнішим.

«Ми вдячні за рішення щодо ППО — п’ять Patriot для України та десятки інших систем. Ми очікуємо, що вони надійдуть якомога швидше, щоб можна було зберегти якнайбільше життів», — сказав Президент.

Володимир Зеленський також відзначив ухвалення Спільної декларації «Групи семи» торік, до якої вже приєдналися 32 держави. Він наголосив, що Україна робитиме все можливе, щоб отримати запрошення в НАТО.

«Ми маємо сильне формулювання щодо незворотності руху України до НАТО. Кожен крок наближає нас до членства. Ми робимо й робитимемо все, щоб настав той день, коли Україну запросять стати членом НАТО», — сказав глава держави.

Єнс Столтенберг зауважив, що країни — члени НАТО ухвалили рішення про довгострокову підтримку України.

«Структура НАТО надає допомогу Україні в галузі безпеки та тренуваннях. НАТО візьме на себе координацію і надання більшої частини безпекової допомоги», — повідомив він.

Генеральний секретар НАТО також наголосив, що Альянс засновує окреме командування для координації допомоги, яку отримує Україна.

«Союзники в НАТО зобов’язалися забезпечити мінімальний базовий рівень 40 мільярдів євро військової допомоги для України впродовж наступного року та зберігати нашу підтримку України для її перемоги», — сказав Генеральний секретар. За словами Єнса Столтенберга, Альянс посилить співпрацю із ЗСУ та оборонно-промисловим комплексом України.

У четвер Президент України Володимир Зеленський і Президент Румунії Клаус Йоганніс підписалиУгоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Румунією.Румунія передасть Україні систему Patriot, підтримуватиме нашу країну з тією самою динамікою, що й упродовж 2022—2024 років, а також сприятиме максимально швидкому транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України.

Особливість цієї угоди — конкретні пункти співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Румунія допомагатиме Україні в розмінуванні Чорного моря та надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО. Офіційний Бухарест разом з партнерами також допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів, сприяючи коаліції спроможностей військово-повітряних сил. Румунія підтримуватиме оборонну промисловість нашої країни.

Джерело: Офіс Президента