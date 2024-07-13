Виїзне засідання Кабінету Міністрів під головуванням Прем’єра Дениса Шмигаля відбулося вчора у Харкові. Воно стало підсумком роботи урядовців на Харківщині протягом тижня.

«Викликів справді багато. Це і опалювальний сезон, і економічна ситуація в регіоні, безпека, медичні послуги, інфраструктура і багато інших питань», — наголосив Прем’єр. Він нагадав, що від початку року уряд надав Харківщині додатково 12,1 мільярда гривень: «Майже 6 мільярдів гривень було спрямовано на будівництво фортифікаційних споруд. Додаткові 2,5 мільярда — для проходження опалювального сезону, з яких 2 мільярди — конкретно для міста Харкова. 1,7 мільярда гривень — на відновлення житла людей, медичних та освітніх закладів».

Нагадав Денис Шмигаль і про інші ініціативи для підтримки економіки регіону. Зокрема, у квітні уряд ухвалив рішення про зниження податкового навантаження на підприємців, які продовжують працювати в Харківській області.

«За програмою «єРобота» для Харкова та Харківської області ми збільшили розмір грантів удвічі — до 500 тисяч гривень. Це стосується компоненту «Власна справа». Поліпшили умови для харківських підприємців і за програмою доступних кредитів «5—7—9». Ліміт збільшили до 150 мільйонів гривень, а терміни — до 10 років. Майже 2 мільярди гривень пільгових позик від початку року було видано аграріям регіону в межах цієї програми. Уряд також допоміг відновити житло для майже 20 тисяч родин Харківської області завдяки програмі «єВідновлення», — назвав головні рішення, ухвалені раніше, Прем’єр.

Учора уряд ухвалив чергове таке рішення — про направлення додаткових 6,8 млрд грн на програму «єВідновлення».

«З цих коштів 2,4 мільярда гривень буде спрямовано на ремонти житла українців. Це і дрібні, і середні, і капітальні ремонти. Дякуємо Світовому банку, який фінансує цю програму та надає Україні грант на відповідну суму», — сказав очільник уряду.

Він також повідомив, що ще 4,4 млрд грн направлено на фінансування житлових сертифікатів для 3 тисяч громадян. За підтримку та фінансування цього компоненту вдячні Банку розвитку Ради Європи. «єВідновлення» — одна з найбільш успішних програм відбудови, і важливо, що жителі Харківщини активно та успішно нею користуються.

Денис Шмигаль наголосив, що один із викликів регіону — підготовка до опалювального сезону. Під час засідання уряд спрямував додаткові 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання міста Харкова.

«Це кошти в межах гранта від Світового банку. Буде закуплено необхідне обладнання та проведено роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях. Також триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ», — зазначив очільник уряду.

Прем’єр дав завдання і доручення, які міністерства та відповідальні органи мають оперативно виконати.

Перше. Створення реабілітаційних відділень у багатопрофільних лікарнях. Кластерні та надкластерні медзаклади повинні укласти договори з НСЗУ за пакетами реабілітаційної допомоги. Це необхідно зробити до 1 листопада цього року.

Друге. Мінфін та Мін­економіки мають розробити додаткові механізми та можливості для пільгового кредитування підприємств на Харківщині. До цієї роботи долучити Національний банк та державні банки.

Третє. Міненерго та Мін­інфраструктури мають опрацювати питання перерозподілу наданих у вигляді гуманітарної допомоги когенераційних установок. Прифронтові регіони мають отримувати такі установки та міні-ТЕЦ в першу чергу.

Четверте. Міндовкілля та Держагентство мають вжити заходи для проведення капітального ремонту гідротехнічних споруд Краснопавлівського водосховища.

П’яте. Мінінфраструктури, Міндовкілля та обласна влада повинні опрацювати питання щодо можливих альтернативних джерел водозабезпечення області та захисту об’єктів водогосподарської інфраструктури.

Ці завдання треба виконати у максимально стислі терміни, бо для Харківщини це пріоритетні питання.

«Ми також напрацювали ще інші питання, не менш термінові, тому прохання взяти все це в роботу і оперативно виконати. Необхідно підтримати людей, підтримати Харківщину», — підсумував Прем’єр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ