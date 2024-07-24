Днями в Україні відбулися змагання з кібербезпеки CTF та церемонія нагородження їх учасників — ветеранів й ветеранок війни. У межах реінтеграційної програми «Кіберзахисники» понад 100 українських захисників і захисниць опановували знання і навички в галузі кібероборони та кіберзахисту. Завдяки програмі вони стануть більш конкурентоспроможними на ринку праці в державному і приватному секторах.

«Мінветеранів має на меті розширювати можливості для ветеранів та ветеранок. Опанування випускниками програми професійних знань і навичок сприятиме кар’єрному успіху в галузі кібербезпеки в державному або приватному секторі України. Ті, хто ще вчора обороняв країну від ворогів, нині продовжують завдання, захищаючи її від зовнішніх загроз, які є в цифровому світі», — розповіла директор департаменту цифрового розвитку та трансформації Міністерства у справах ветеранів Надія Адаменко.

Під час змагання учасники програми розв’язували практичні завдання, створені на основі реальних кіберінцидентів. Вони продемонстрували навички та знання в галузі кібербезпеки, здобуті під час навчання.

«Мета цього проєкту — надання безплатної комплексної підтримки для ветеранів і ветеранок на їхньому шляху до нових кар’єрних можливостей у галузі кібербезпеки. У навчальну програму входять регулярні заняття для практичного закріплення теоретичного матеріалу, інтенсивне вивчення англійської мови, професійні консультації щодо кар’єрного зростання та психосоціальна підтримка. Це надзвичайно важлива унікальна ініціатива не лише для ветеранів і ветеранок, а й для захисту і розвитку нашої країни у цифровому просторі», — розповів регіональний директор CRDF Global в Україні Михайло Верич.

«Досвід США та Ізраїлю показує, що такі програми, як «Кіберзахисники», ефективні в забезпеченні ветеранів новими професійними можливостями, що сприяє їхній успішній інтеграції в цивільне життя. Реінтеграція ветеранів — важливий крок у підтримці тих, хто ризикував життям заради захисту України. Адже вони володіють унікальними навичками, такими, як стратегічне мислення, рішучість і витривалість, незамінними особливо в галузі кібербезпеки. Крім того, існує гострий дефіцит фахівців з кібербезпеки у всьому світі, й Україна — не виняток. Працевлаштування ветеранів допоможе не просто заповнити попит у цій галузі, а й забезпечити надійний захист національної системи кібербезпеки», — вважає заступник Секретаря РНБО Сергій Демедюк.

Із промовою до випускників звернувся український військовий і адвокат Масі Найєм: «Створювати такі ініціативи — справжній виклик особливо в умовах війни. Нині суспільство думає, що більшість військових чи ветеранів можуть лише тримати зброю в руках. Та випускники програми, захищаючи нашу країну в кіберпросторі, доводять, що це не так.

Після всіх пережитих подій надзвичайно важко продовжувати нормальне життя, надто виконувати складні завдання національного рівня. Проте такі люди надихають своєю силою і підіймають наше суспільство на вищий рівень. І це змінить ставлення до військових: це ще й інтелектуально розвинені успішні люди».

Програму «Кіберзахисники» започаткував Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) спільно з Національним координаційним центром кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони та Міністерством у справах ветеранів. Її реалізують за стратегічної й фінансової підтримки Управління з координації надання допомоги США країнам Європи та Євразії U.S. Department of State.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів