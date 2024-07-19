Відтепер керівники критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників черезпортал

«Ключова мета запровадження бронювання через «Дію» — максимально пришвидшити процес, зробивши його автоматизованим і, наскільки це можливо, скоротити час очікування. Як показало попереднє тестування, забронювати працівника через «Дію» можна приблизно за годину. Уся необхідна інформація буде доступною в керівника в його електронному кабінеті. Для працівника, який отримав бронювання, інформація оновиться в його застосунку «Резерв+». Ті, хто хоче отримати паперову версію підтвердження бронювання, також матиме таку можливість», — розповіла перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Сервіс прискорює процес бронювання до години, усуває людський чинник і зменшує навантаження на працівників міністерств. Раніше інформацію про бронювання військовозобов’язаних українців перевіряли вручну, іноді це тривало тижнями.

Як працює бронювання на порталі «Дія»:

1. Керівник компанії на порталі «Дія» подає списки військовозобов’язаних співробітників на бронювання і засвідчує заяву електронним підписом.

2. Система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі «Оберіг».

3. «Дія» надішле сповіщення керівникові про підсумки розгляду протягом доби.

Якщо рішення позитивне, інформація про бронювання співробітника з’являється в застосунку «Резерв+». Із цього моменту він вважається заброньованим. Згодом витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі «Дія» й за потреби роздрукувати.

«Електронне бронювання через портал «Дія» доступне для підприємств і критично важливих установ. Послуга працює за кілька кліків, а результату слід чекати не довше, як годину. У цьому сервісі ми автоматизували всі процеси, які можна автоматизувати, щоб пришвидшити оформлення бронювання й не витрачати час на збирання документів чи походи до держорганів. Цифровізація процесу усуває людський чинник, адже всі дані перевіряються автоматично, а керівник у режимі реального часу розуміє, кого забронювали, а кого ні, і яка причина відмови», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Перед запуском сервісу відбулося закрите бета-тестування, під час якого компанії забронювали 929 працівників.

«Раніше бронювання було доволі заплутаним. А через втрату даних доводилося подавати людей наново. Нова послуга без людського чинника на порталі «Дія» зробить бронювання швидким і прозорим. Результат автоматично відображатиметься в застосунку «Резерв+», — зазначила заступник міністра оборониКатерина Черногоренко.

Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством оборони та Міністерством економіки за сприяння проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансують USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд «Східна Європа».

Джерело: Міністерство цифрової трансформації