Від початку року уряд надав для Херсонської області 2,8 млрд грн. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання Кабінету Міністрів на Херсонщині 25 липня. Зокрема, 2 млрд грн надано на будівництво та облаштування фортифікацій, 224 млн грн — на ремонт доріг, якими рухається військова техніка та інші критично важливі вантажі, 177 млн грн — на відновлення об’єктів водо- і теплопостачання, 169 млн грн — на укриття у школах та 163 млн грн — на укриття в медзакладах.

«Цього місяця це вже четверте засідання Кабінету Міністрів у прифронтових регіонах. Важлива практика, щоб бачити, з якими проблемами та викликами стикаються люди та місцева влада. І надалі підтримуватимемо та допомагатимемо регіону», — сказав Прем’єр-міністр.

На Херсонщині триває активна підготовка до опалювального сезону. За словами Прем’єра, Херсонтеплоенерго має вже сім когенераційних установок, отриманих у межах співпраці з USAID.

«Відбувається забезпечення автономності медзакладів. Серед дев’яти лікарень Херсонської області резервне теплопостачання забезпечено у восьми, резервні свердловини — у п’яти, резервне електроживлення — у всіх дев’яти», — повідомив він.

Аграрний сектор для Херсонщини — головний економічний драйвер. Тому швидке гуманітарне розмінування — один з елементів підтримки економічної активності області. Нині Херсонщина перша у країні за масштабами розмінування, тут працює найбільша кількість саперів — понад 800. У планах — збільшити за рік цю кількість до 1500.

«Цього місяця ми відкрили можливість для аграріїв подавати заявки на компенсацію за проведене розмінування. Це елемент ринку, який дасть змогу провести розмінування України за роки, а не десятиліття», — наголосив Денис Шмигаль. Він нагадав про спеціальні урядові програми підтримки, чинні і для аграріїв Херсонщини.Зокрема, фермери, які обробляють до 120 га на деокупованих територіях, можуть отримати до 8 тис. грн безповоротної допомоги на 1 га. Отримують фінансову допомогу і фермери, які вирощують худобу.

Серед пріоритетних питань для регіону — забезпечення медичних та освітніх послуг. Прем’єр зауважив, що спільними зусиллями вдалося повністю відновити 31 медичний заклад. Ще 37 відновлено частково.

«Облаштовуємо модульні амбулаторії в окремих громадах. Надано кошти для створення безпечних умов в лікарнях і школах. Загалом в області торік облаштували укриття в 49 закладах освіти. Цього року розпочато будівництво трьох нових укриттів і ремонт одного за кошти державної субвенції», — повідомив Денис Шмигаль.

Уряд спрямував 258 млн грн для подальшої реалізації проєкту забезпечення водою Миколаєва та Кривого Рогу. Кошти підуть на заходи, повязані з подачею води каналом Дніпро — Інгулець. Ухвалено рішення про надання додаткової субвенції для громад, які найбільше постраждали і зазнали найбільш негативного впливу у зв’язку з російською агресією.Ідеться про розподіл 286 млн грн. Зокрема, 5,6 млн грн буде спрямовано громадам Херсонщини.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ