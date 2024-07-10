Прем’єр повідомив про спрямування з резервного фонду держбюджету 100 млн гривень на першочергові відновлювальні роботи

Відкриваючи урядове засідання, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що під час одного з найбільш масштабних та цинічних обстрілів України росія спрямувала на мирні міста 40 ракет різних типів: «кинджали», «іскандери», «циркони», «калібри». Постраждали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Краматорськ, Слов’янськ. На момент проведення засідання було відомо про загибель 40 людей. Найбільше в Києві. У столиці агресор здійснив найжорстокіший злочин — ракетою цілеспрямовано вдарив у дитячу лікарню «Охматдит». Один корпус лікарні цілком зруйновано, чотири значно пошкоджено. Але найболючіші втрати — це поранені й загиблі люди — медики та діти.

Українці вкотре показали, що таке солідарність

«Атака на «Охматдит» — частина системних обстрілів росією нашої медичної інфраструктури. За час повномасштабної війни ворог знищив 214 медзакладів і понад 1600 пошкодив. Їхня єдина мета — нести смерть і руйнування. Наша мета — повертати життя та відновлювати. За останні два роки 880 медичних об’єктів повністю або частково відновлено, й ця робота триває постійно», — сказав Денис Шмигаль. Він наголосив, що держава повністю відбудує «Охматдит». На першочергові відновлювальні роботи уряд спрямував учора 100 млн грн.

«Міністерство охорони здоров’я, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо надання коштів для відновлення і допомоги постраждалим», — зазначив очільник уряду.

Крім того, кожній родині з дітьми, яка постраждала від російської атаки на лікарню, разом з ЮНІСЕФ буде спрямовано допомогу розміром 10 тисяч 800 грн на кожного члена родини.

Прем’єр-міністр зауважив, що Президент України Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих і пошкоджених корпусів.

«Такі локації вже знайдено. Це Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2. Надаємо відповідне доручення про початок переміщення. Важливо, щоб на новому місці діти отримали весь необхідний комплекс медичних послуг», — наголосив Денис Шмигаль.

Глава уряду подякував усім, хто допомагав боротися з наслідками російського терору: рятувальникам, медикам, небайдужим громадянам, волонтерам та бізнесу.

«Особлива подяка усім, хто відгукнувся на збір коштів на користь «Охматдиту» через платформу United24. Буквально за кілька годин вдалося зібрати 100 млн грн. Ці ресурси також підуть на відновлення лікарні. Українці вкотре показали, що таке солідарність та емпатія. Дякую кожному та кожній», — сказав Прем’єр-міністр.

Він зазначив, що в понеділок увесь світ знову побачив потворне обличчя росії та її влади. «Щоб зупинити геноцидну війну, Україні потрібно більше зброї, зокрема більше ППО. Треба більше дієвих санкцій проти рф, більше фінансової підтримки України за рахунок заморожених російських активів на Заході. Очікуємо, що на саміті НАТО, який розпочинається у Вашингтоні, партнери приймуть сміливі та правильні рішення», — наголосив Прем’єр.

Поліпшення можливе наприкінці липня

Друга тема, яка постійно в центрі уваги уряду, — це енергетика.

Ситуація залишається надзвичайно складною, а через наслідки тотальних ворожих обстрілів та спеку погодинні відключення тривають і далі.

Проте, за словами Дениса Шмигаля, у двадцятих числах липня уряд розраховує на поліпшення ситуації.

Підстава для цього — завершення ремонтних робіт на деяких об’єктах генерації, що збільшить потужність в енергосистемі. Тож відключення будуть не такими тривалими.

Також магістральний напрям — розбудова децентралізованої генерації. Уряд розробив і вже частково впровадив комплекс заходів, що стимулюватиме громадян та бізнес до енергетичної стійкості. Прем’єр-міністр нагадав про них:

«Перша програма — кредити для громадян до 480 тис. грн під 0% на 10 років для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії.

Друга програма — пільгові кредити для малого й середнього бізнесу. До 150 млн грн на строк до 10 років під 5—7—9% річних для встановлення газової електрогенерації.

На територіях, що межують із зоною бойових дій, процентна ставка знижується до 1—5% на перші два роки, а кредити на інвестиційні цілі з наступного року можна буде взяти під 5% річних.

Третя програма — кредити для ОСББ та ЖБК на суму до 5 млн грн. За рахунок цих коштів співвласники житла встановлять сонячні станції і теплові насоси. А потім держава в межах програми «ГрінДІМ» компенсує їм 70% витрат на проєкт.

Четверта — кредити для великого бізнесу на 5—7 років під 14—16% річних, під заставу обладнання. Спільно з НБУ уряд провів роботу з банківським сектором, який готовий забезпечити таке кредитування.

Також у парламент подано законопроєкти про скасування мита і ПДВ на ввезення енергетичного обладнання.

«Розраховуємо на оперативне ухвалення Верховною Радою цих законопроєктів. Очікуємо, що не пізніше ніж 25 липня всі ці механізми запрацюють на повну силу», — підсумував очільник уряду.

Насамкінець Денис Шмигаль подякував нашим захисникам за оборону держави, енергетикам та всім іншим працівникам критичної інфраструктури — за їхню щоденну роботу. Також висловив вдячність лікарям, вчителям, інженерам і представникам усіх професій, які роблять неоціненний внесок у перемогу.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ