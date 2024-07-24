Відкриваючи вчора чергове засідання Кабінету Міністрів, Прем’єр­-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна успішно виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми Ukraine Facility.

«Маємо позитивну оцінку від Єврокомісії. Ідеться про реформи в бюджетній, митній, антикорупційній та енергетичній галузях. Розраховуємо на наступний транш від ЄС обсягом 4,1 мільярда євроКу вересні цього року», — зазначив Прем’єр-міністр.

Уряд ухвалив рішення про залучення гранта на 3,9 мільярда доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку. За словами Прем’єр­міністра, уряд спрямує ці гроші на зарплати рятувальникам, учителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. Надходження гранта очікуємо найближчим часом.

Денис Шмигаль також повідомив, що після тривалих і наполегливих переговорів Україна домовилась із кредиторами реструктурувати зовнішній борг.

«Завдяки досягнутим домовленостям Україна зекономить на виплатах 11,4 мільярда доларів протягом трьох наступних років. Вдячний команді Мінфіну за цю важливу роботу», — сказав Прем’єр-­міністр.

Міжнародний реєстр розширено

Із серпня цього року відкриється можливість подати заяву до Міжнародного реєстру збитків для України за 12 новими категоріями. Про це повідомив Прем’єр­міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 23 липня. Зокрема, надіслати заяву можна буде щодо загибелі людей, внутрішнього переміщення, пошкодження об’єктів критичної інфраструктури.

«Механізм подачі заявок буде так само цифровізований і доступний у «Дії». Принцип «росія заплатить» невідворотно буде втілено в життя», — наголосив Прем’єр­-міністр.

Українці вже подають заявки до реєстру на компенсацію за пошкоджене та знищене житло.

Глава уряду схвалив рішення ЄС про зміну статусу асоційованого члена на учасника в Міжнародному реєстрі збитків для України.

Денис Шмигаль також повідомив, що міжнародний депозитарій Euroclear у Бельгії, де зберігається значна частина заморожених російських активів, обіцяє зробити перший внесок майже 1,5 мільярда євро цього місяця.

«Кошти підуть на закупівлю найнеобхіднішого озброєння, ППО, артилерійських снарядів та розвиток нашого ОПК», — зауважив Прем’єр­-міністр.

Як наголосив очільник уряду, Україна принципово наполягає на тому, що надалі всі російські активи на Заході необхідно конфіскувати і спрямувати на відновлення та оборону нашої держави.

Енергетика — в центрі уваги

Видано першу позику бізнесу на встановлення сонячної електростанції та перші кредити фізичним особам для встановлення альтернативних джерел енергії, повідомив на засіданні Денис Шмигаль. Він нагадав, що програми підтримки громадян та бізнесу для посилення енергонезалежності розпочали втілювати 20 липня. Це кредити домогосподарствам під 0%, енергетичні кредити 5—7—9% для малого й середнього бізнесу, кредити для ОСББ під програму «ГрінДІМ».

«Очікуємо, що завдяки державній підтримці реалізуються тисячі подібних проєктів побудови розподіленої генерації», — зауважив Денис Шмигаль.

У постійному режимі тривають відновлювальні роботи на об’єктах енергетики. Для цього уряд також залучає кошти. Зокрема, НЕК «Укренерго» отримала грант від ЄС обсягом 100 мільйонів євро на модернізацію, відновлення та захист підстанцій.

«Це частина європейської спецпрограми Ukraine Investment Facility. Кошти надійдуть через німецький державний банк розвитку KfW», — зазначив Прем’єр.

За словами очільника уряду, як і минулого опалювального сезону, держава розраховує пройти зиму на газі власного українського видобутку. У газосховища вже закачано понад 10 мільярдів кубометрів газу. До листопада заплановано збільшити цей обсяг до понад 13 мільярдів кубометрів.

Прем’єр повідомив також про деякі важливі рішення порядку денного. Зокрема, урядовою постановою визначено початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня 2024­го, а його завершення — 30 червня 2025 року. Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи тій території.

Також уряд схвалив Стратегію продовольчої безпеки України на період до 2027 року. Ідеться про три ключові цілі: стимулювання розвитку аграрного виробництва й наповнення продовольчого ринку; забезпечення доступності продовольства для усіх груп населення; посилення безпекової складової й усунення загроз. Це зокрема стосується формування держрезерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільгоспземель, адаптації до змін клімату тощо.

«Україна і надалі зможе годувати себе та країни, які гостро потребують продовольства. Ми зберігаємо статус одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Так буде і надалі», — наголосив Денис Шмигаль. Він нагадав, що тривають треті жнива під час повномасштабної війни. Аграрії вже намолотили понад 15 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Прем’єр подякував українським аграріям за важку працю, особливо у прифронтових регіонах, а також нашим захисникам і захисницям, завдяки яким можемо планувати, відновлювати, розвивати економіку.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ